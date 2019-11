Государственный переворот в Боливии во главе с лидером военно-христианского фашистского движения и мультимиллионером

Штрихи к портрету лидеров боливийского переворота.Один из лидеров переворота является самым натуральным фашистом, возглавляющим боливийский аналог батальона "Азов".Лидер Боливийского переворота Луис Фернандо Камачо – крайне правый мультимиллионер, возникший в результате фашистских движений в регионе Санта-Крус, где США поощряют сепаратизм. Он получил поддержку Колумбии, Бразилии и режима государственного переворота в ВенесуэлеКогда Луис Фернандо Камачо ворвался в заброшенный президентский дворец Боливии в часы после внезапной отставки президента Эво Моралеса 10 ноября, он открыл миру сторону страны, которая резко расходилась с многонациональным духом, который выдвинул ее свергнутый социалист и лидер коренных народов. ,С Библией в одной руке и национальным флагом в другой, Камачо в молитве склонил голову над президентской печатью, выполняя свое обещание очистить родное наследие своей страны от правительства и «вернуть Бога в сожженный дворец».«Пачамама никогда не вернется во дворец», – сказал он, имея в виду дух Андской Матери-Земли. «Боливия принадлежит Христу».Крайний правый лидер боливийской оппозиции Луис Фернандо Камачо в президентском дворце Боливии с Библией, после переворотаВ тот день крайняя правая оппозиция Боливии свергла левого президента Эво Моралеса после того, как военное руководство страны потребовало его отставки.Практически неизвестный за пределами своей страны, где он никогда не побеждал на демократических выборах, Камачо вошел в пустоту. Он – богатый и влиятельный мультимиллионер, названный в «Панамских газетах», и ультраконсервативный христианский фундаменталист, ухоженный фашистским военизированным формированием, печально известным своим расистским насилием, с базой в богатом сепаратистском регионе Боливии Санта-Крус. Камачо также происходит от семьи корпоративных элит, которые уже давно получают прибыль от обильных запасов природного газа в Боливии. И его семья потеряла часть своего богатства, когда Моралес национализировал ресурсы страны, чтобы финансировать его обширные социальные программы, которые сократили бедность на 42 процента и крайнюю бедность на 60 процентов.В преддверии переворота Камачо встретился с лидерами правых правительств региона, чтобы обсудить свои планы по дестабилизации Моралеса. За два месяца до путча он написал в благодарность: «Спасибо, Колумбия! Спасибо, Венесуэла! – воскликнул он, надевая шляпу перед операцией переворота Хуана Гуайдо . Он также признал крайне правое правительство Жаира Больсонаро, заявив: «Спасибо, Бразилия!»Камачо провел годы, руководя открыто фашистской сепаратистской организацией. Grayzone представил следующие клипы из рекламного исторического документального фильма, который группа разместила в своих аккаунтах в социальных сетях :В то время как Камачо и его крайне правые силы служили мускулами переворота, их политические союзники ждали выгоды.Оппозиционный кандидат в президенты Боливии, выставленная на октябрьские выборы, Карлос Меса, является «сторонником бизнеса» и имеет широкие связи с Вашингтоном. Телеграфные сообщения правительства США, опубликованные WikiLeaks, показывают, что он регулярно переписывался с американскими чиновниками в их усилиях по дестабилизации Моралеса. В настоящее время Меса числится экспертом в мозговом центре, расположенном в Вашингтоне, который финансируется за счет мягкой силы правительства США USAID , различных нефтяных гигантов и множества транснациональных корпораций, действующих в Латинской Америке.Эво Моралес, бывший фермер, занявший видное место в общественных движениях, прежде чем стать лидером влиятельной общественной политической партии «Движение к социализму» (МАС), был первым лидером коренных народов Боливии. Дико популярный среди коренных и крестьянских общин страны, он выиграл многочисленные выборы и демократические референдумы в течение 13-летнего периода, часто в результате оползней.20 октября Моралес выиграл переизбрание, набрав более 600 000 голосов, что дало ему чуть больше 10-процентного запаса, необходимого для победы над кандидатом в президенты Месой в первом туре.Эксперты, которые провели статистический анализ общедоступных данных о голосовании в Боливии, не обнаружили никаких признаков нарушений или мошенничества . Но оппозиция утверждала обратное и вышла на улицы в течение нескольких недель протестов и беспорядков.События , последовавшие после отставки Моралеса были неоспоримым насилием. Правые оппозиционные банды напали на многочисленных избранных политиков из правящей левой партии МАС. Затем они обыскали дом президента Моралеса и подожгли дома нескольких других высокопоставленных чиновников. Члены семей некоторых политиков были похищены и удерживались в заложниках, пока не ушли в отставку. Мэр-социалистка была публично замучена толпой.После вынужденного отъезда Моралеса лидеры переворота арестовали президента и вице-президента избирательного органа правительства и вынудили других должностных лиц организации уйти в отставку. Последователи Камачо начали сжигать флаги випхала, которые символизировали коренное население страны и многонациональное видение Моралеса.Организация американских государств, проамериканская организация, основанная Вашингтоном во время холодной войны как альянс правых антикоммунистических стран в Латинской Америке, помогла в легализации боливийского переворота. Она призвала к новым выборам, утверждая, что во время голосования 20 октября были многочисленные нарушения, не приводя никаких доказательств. Затем ОАГ продолжал молчать, так как Моралес был свергнут его вооруженными силами, а должностные лица его партии подверглись нападению и насильственно были вынуждены уйти в отставку.На следующий день Белый дом Дональда Трампа с энтузиазмом оценил переворот, назвав его «важным моментом для демократии» и «сильным сигналом для нелегитимных режимов в Венесуэле и Никарагуа».В то время как Карлос Меса робко осудил насилие оппозиции, Камачо поддержал его, игнорируя призывы к международному аудиту выборов и подчеркивая его максималистское требование убрать всех сторонников Моралеса от правительства. Он был истинным лицом оппозиции, скрытой в течение нескольких месяцев за умеренной фигурой Месы. Камачо, 40-летний бизнесмен-миллионер из сепаратистской крепости Санта-Крус, никогда не баллотировался на должность. Как и лидер венесуэльского переворота Хуан Гуайдо, о котором более 80 процентов венесуэльцев никогда не слышали, пока правительство США не помазало его в качестве предполагаемого «президента», Камачо был малоизвестной фигурой, пока попытка переворота в Боливии не достигла своего апогея.Впервые он создал свой аккаунт в Твиттере 27 мая 2019 года. В течение нескольких месяцев его твиты игнорировались, создавая не более трех или четырех ретвитов и лайков. До выборов у Камачо не было статьи в Википедии, и на нем было мало профилей в средствах массовой информации на испанском или английском языке.9 июля Камачо объявил забастовку, опубликовав в Твиттере видео, которые получили чуть более 20 просмотров . Целью забастовки была попытка заставить отставку избирательного органа правительства Боливии Верховного избирательного трибунала (TSE). Другими словами, Камачо оказывал давление на избирательные органы правительства, чтобы они ушли в отставку более чем за три месяца до президентских выборов.Только после выборов Камачо оказался в центре внимания и превратился в знаменитость корпоративными медиа-конгломератами, такими как локальная правая сеть Unitel, Telemundo и CNN en Español.Внезапно твиты Камачо, призывающие к отставке Моралеса, озарились тысячами ретвитов . Механизм переворота был активирован.Главные СМИ, такие как New York Times и Reuters, последовали за тем, чтобы избрать Камачо в качестве « лидера » оппозиции Боливии. Но даже несмотря на то, что он привлек международное внимание, ключевые части крайне правого актива оставались за кадром.Не были упомянуты глубокие и устоявшиеся связи Камачо с христианскими экстремистскими военизированными формированиями, известными своими проявлениями расизма и местными бизнес-картелями, а также правыми правительствами по всему региону.Именно в фашистских военизированных формированиях и сепаратистской атмосфере Санта-Круза сформировалась политика Камачо и были определены идеологические контуры переворота.UJC Юнивен Крусеньиста БоливияКадры из Unión Juvenil Cruceñista (UJC), боливийской фашистской молодежной группы, в которой Луис Фернандо Камачо начал свою карьеруЛуис Фернандо Камачо был организатором Юнион Крусеньиста, или Молодежным союзом Санта-Крус (UJC), фашистской военизированной организацией, которая была связана с заговорами против Моралеса. Эта группа печально известна тем, что нападает на левых, коренных крестьян и журналистов, и при этом поддерживает глубоко расистскую, гомофобную идеологию. С тех пор как Моралес вступил в должность в 2006 году, UJC проводил кампанию, чтобы отделиться от страны, которую его члены считали захваченной сатанинскими коренными народами.UJC является боливийским эквивалентом испанского Falange, индийского сторонника превосходства RSS и украинского неонацистского батальона "Азов" . Его символом является зеленый крест, который имеет сильное сходство с логотипами фашистских движений по всему Западу.И его участники, как известно, прибегают к нацистскому приветствию .Даже посольство США в Боливии описало членов UJC как «расистских» и «воинствующиз» , отметив , что они «часто атаковали про-MAS/государственные объекты и людей.»После того, как журналист Бенджамин Дангл посетил членов UJC в 2007 году, он назвал их «медными костяшками» сепаратистского движения Санта-Крус. «Известно, что UJS нападает и бьет кампесино, марширующих за газовую национализацию, бросает камни в студентов, организовывающих акции против автономии, бросает коктейли Молотова в государственную телевизионную станцию ​​и жестоко атакует членов безземельного движения, борющегося против земельных монополий», – пишет Дангл. ,«Когда мы будем вынуждены защищать свою культуру силой, мы это сделаем», – сказал лидер UJC Дангл. «Защита свободы важнее жизни».Камачо был избран вице-президентом UJC в 2002 году, когда ему было всего 23 года. Он покинул организацию два года спустя, чтобы построить бизнес-империю своей семьи и подняться в ряды Комитета за Санта-Крус. Именно в этой организации он был взят под крыло одной из самых влиятельных фигур сепаратистского движения, боливийско-хорватского олигарха по имени Бранко Маринкович.В августе Камачо выложил в Твиттере фотографию со своим «великим другом» Маринковичем. Эта дружба имела решающее значение для установления полномочий правого активиста и создания основы переворота, который должен был состояться через три месяца.Хорватский крестный отец Камачо и властелин местного сепаратизмаБранко Маринкович является крупным землевладельцем, который усилил свою поддержку правой оппозиции после того, как часть его земли была национализирована правительством Эво Моралеса. Будучи председателем комитета за Санта-Крус, он руководил операциями основного двигателя сепаратизма в Боливии.В письме 2008 года к Маринковичу Международная федерация по правам человека осудила комитет как «актора и пропагандиста расизма и насилия в Боливии».Правозащитная группа добавила, что она «осуждает отношение и сепаратистские, профсоюзные и расистские дискурсы, а также призывы к военному неповиновению, одним из главных пропагандистов которого выступает Гражданский комитет за Санта-Крус».В 2013 году журналист Мэтт Кеннард сообщил, что правительство США тесно сотрудничает с Комитетом за Санта-Круса в целях поощрения балканизации Боливии и подрыва Моралеса. «Они [США] рассказали о том, как они могли бы укрепить каналы связи», – сказал вице-президент комитета Кеннарду. «Посольство заявило, что они помогут нам в нашей работе по коммуникации, и у них есть серия публикаций, где они высказывают свои идеи».В статье 2008 года о Маринковиче New York Times признала экстремистские течения сепаратистского движения Санта-Крус, которым руководил олигарх. Он описал этот район как «бастион открыто ксенофобских группировок, таких как Боливийская Социалистическая Фаланга, чей салют черпает вдохновение из фашистской Фаланги бывшего испанского диктатора Франко».Боливийская Социалистическая Фаланга был фашистской группировкой, которая обеспечила убежище для нацистского военного преступника Клауса Барбье во время холодной войны. Бывший эксперт по пыткам гестапо, Барбье была перепрофилирована ЦРУ в рамках своей программы «Операция Кондор», чтобы помочь уничтожить коммунизм на всем континенте. (Несмотря на свое устаревшее название, как и у немецких национал-социалистов, эта крайне правая экстремистская группа была яростно настроена против левых, стремясь убивать социалистов)Боливийская Фаланга пришла к власти в 1971 году, когда ее лидер генерал Уго Банзер Суарес сверг левое правительство генерала Хуана Хосе Торреса Гонсалеса. Правительство Гонсалеса привело в бешенство лидеров бизнеса, национализировав промышленность, и вызвало противодействие Вашингтона. Администрация Никсона немедленно приветствовала Банзера с распростертыми объятиями и ухаживала за ним как за ключевым оплотом против распространения социализма в регионе. (Особенно ироничная публикация 1973 года появляется на Wikileaks, где госсекретарь Генри Киссинджер благодарит Банзера за поздравление с Нобелевской премией мира).Путчистское наследие движения сохранилось в эпоху Моралеса благодаря таким организациям, как UJC и деятелям, таким как Маринкович и Камачо.«Таймс» отметила, что Маринкович также поддержал деятельность UJC, описав фашистскую группу как «квазинезависимое подразделение комитета во главе с г-ном Маринковичем». Член правления UJC заявил в интервью американской газете, что «Мы будем защищать Бранко своей собственной жизнью».Маринкович высказался в духе христианской националистической риторики, знакомой крайне правым организациям Санта-Круса, призывая, например, к «крестовому походу за истиной» и настаивая на том, что Бог на его стороне .Семья олигарха родом из Хорватии, где он имеет двойное гражданство. Маринкович долго преследовал слухи о том, что члены его семьи были вовлечены в мощное фашистское движение усташей.Усташи открыто сотрудничали с немецко-фашистскими захватчиками во время Второй мировой войны. Их преемники вернулись к власти после того, как Хорватия провозгласила независимость от бывшей Югославии – бывшей социалистической страны, которая была намеренно балканизирована в войне НАТО , во многом так же, как Маринкович надеялся, что Боливия повторит этот путь.Немецкий фюрер Адольф Гитлер встречает основателя Усташей Анте Павелича в 1941 годуМаринкович отрицает, что его семья была частью усташей. В интервью New York Times он заявил, что его отец боролся против нацистов.Но даже некоторые из его сочувствующих настроены скептически. Балканский аналитик из частной разведывательной компании Stratfor, которая работает в тесном сотрудничестве с правительством США и в народе известной как «тень ЦРУ» анализируя профиль Маринковича , спекулируя, «До сих пор никто не знает всю его историю, но я мог бы поспорить на много денег, что родители этого парня были сторонниками усташей (читай: нацистами), бегущими от коммунистов Тито после войны».Аналитик Stratfor взял в 2006 году статью журналиста Кристиана Паренти, посетившего Маринковича на его ранчо в Санта-Круз. «Земельная реформа Эво Моралеса может привести к гражданской войне», предупредил Маринкович Паренти на английском языке с акцентом из Техаса, который он приобрел во время учебы в Техасском университете в Хьюстоне. Сегодня Маринкович является горячим сторонником крайне правого лидера Бразилии Жаира Больсонаро , чья единственная жалоба на чилийского диктатора Аугусто Пиночета состояла в том, что он «недостаточно убивал».Маринкович также является общественным поклонником крайне правой оппозиции Венесуэлы. «Тодос сомос Леопольдо» – «мы все Леопольдо», написал он в твиттере в поддержку Леопольдо Лопеса, который был вовлечен в многочисленные попытки государственного переворота против избранного левого правительства Венесуэлы.В то время как Маринкович отрицал какую-либо роль в деятельности вооруженных боевиков в своем интервью с Паренти, в 2008 году его обвинили в том, что он сыграл центральную роль в попытке убить Моралеса и его союзников по партии «Движение к социализму».Менее чем за два года до развития сюжета он сказал «Нью-Йорк Таймс»: «Если в нашем кризисе не будет законного международного посредничества, то произойдет конфронтация. И, к сожалению, это будет кровавым и болезненным для всех боливийцев».В апреле 2009 года специальное подразделение служб безопасности Боливии ворвалось в роскошный гостиничный номер и расправилось с тремя мужчинами, которые, как утверждается, участвовали в заговоре с целью убить Эво Моралеса. Два других остались на свободе. Четверо из предполагаемых заговорщиков имели венгерские или хорватские корни и были связаны с правыми политиками в Восточной Европе, в то время как другим был правый ирландец Майкл Дуайер , который прибыл в Санта-Крус всего шесть месяцев назад.Предполагаемый убийца-заговорщик Майкл Дуайер с его оружиемГлавным руководителем группы, как говорили, был бывший левый журналист по имени Эдуардо Роза-Флорес, который обратился к фашизму и принадлежал к Опусу Деи, традиционалистскому католическому культу, возникшему под диктатурой испанского Франциско Франко. Фактически, кодовое имя Роза-Флорес, участвовавшего в заговоре с целью убийства Моралеса, было «Франко» в честь покойного генералиссимуса.В течение 1990-х годов Роза сражался от имени Хорватского первого международного взвода или PIV в войне за отделение от Югославии. Хорватский журналист сказал Time, что «PIV была печально известной группой: у 95% из них были криминальные истории, многие были частью нацистских и фашистских групп, от Германии до Ирландии».К 2009 году Роза вернулась домой в Боливию, чтобы начать крестовый поход от имени другого сепаратистского движения в Санта-Крус. И именно там он был убит в роскошном отеле без видимого источника дохода и огромным запасом оружия.Позже правительство опубликовало фотографии Роза-Флореса и соучастника, позирующего с их оружием. Публикация электронных писем между главарем и Иштваном Беловаем , бывшим офицером военной разведки Венгрии, который служил двойным агентом ЦРУ, укрепила представление о том, что Вашингтон участвовал в операции.Роза и Дуайер с тайником с оружием в БоливииВпоследствии Маринковичу было предъявлено обвинение в предоставлении 200 000 долларов заговорщикам. Боливийско-хорватский олигарх сначала бежал в Соединенные Штаты, где ему было предоставлено убежище, а затем переехал в Бразилию , где он живет сегодня. Он отрицал какую-либо причастность к плану убить Моралеса.Как сообщил журналист Мэтт Кеннард, была еще одна нить, связывающая заговор с США: предполагаемое участие лидера НПО по имени Уго Ача Мельгар.«Роза пришел сюда не один, его привезли», – сказал ведущий следователь правительства Боливии Кеннарду. «Уго Ача Мельгар привел его».Ача был не просто главой любой заурядной неправительственной организации. Он основал боливийскую дочернюю организацию Human Rights Foundation (HRF), международной организации правых, которая известна тем, что в ней действует «школа революции» для активистов, стремящихся к смене режима в странах, на которые нацелено правительство США. HRF находится в ведении Тора Халворссена-младшего , сына покойного венесуэльского олигарха и актива ЦРУ Тора Халворссена Хеллума. Первым двоюродным братом ветерана венесуэльского переворота Леопольдо Лопеса. Халворссен был бывшим республиканским активистом колледжа, который выступал против политической корректности.После непродолжительной карьеры правого кинопродюсера, в котором он руководил скандальным документальным фильмом «против окружающей среды», финансируемым горнодобывающей корпорацией, Халворссен переименовался в пропагандиста либерализма и врага глобального авторитаризма. Он запустил HRF ​​с грантами от правых миллиардеров, таких как Питер Тиль, консервативных фондов и неправительственных организаций, включая Amnesty International. С тех пор эта группа была на переднем крае подготовки активистов к мятежной деятельности от Гонконга до Ближнего Востока и Латинской Америки.Хотя Аче было предоставлено убежище в США, HRF продолжает настаивать на смене режима в Боливии. Как сообщил Уайетт Рид в «Грейзоне », «правозащитник» HRF Джанисс Вака Даза помог спровоцировать начальную стадию переворота, обвинив Моралеса в пожарах на Амазонке, которые поглотили части Боливии в августе, и мобилизовал международные протесты против него. В то время Даза выдавала себя за «активиста в области охраны окружающей среды» и активиста ненасилия, которая выразила свои опасения в, казалось бы, умеренных призывах к увеличению международной помощи Боливии. Через свою неправительственную организацию, Риос де Пи, она помогла запустить хэштег #SOSBolivia , который сигнализировал о предстоящей операции по смене режима, поддерживаемой иностранцами.В то время как активизировались акции протеста возле посольств Боливии в Европе и США, Фернандо Камачо остался за кадром, лоббируя правые правительства в регионе, чтобы благословить грядущий переворот.В мае Камачо встретился с крайне правым президентом Колумбии Иваном Дуке . Камачо помогал возглавить региональные усилия по подрыву легитимности президентства Эво Моралеса в Межамериканском суде по правам человека, стремясь заблокировать его кандидатуру на октябрьских выборах.Камачо с президентом Колумбии Иваном Дуке в маеВ том же месяце правый боливийский агитатор также встретился с Эрнесто Араужо , канцлером ультраконсервативной администрации Джаира Больсонаро в Бразилии. В ходе встречи Камачо успешно заручился поддержкой Болсонаро для смены режима в Боливии.10 ноября Араужо с энтузиазмом поддержал отставку Моралеса, заявив, что «Бразилия поддержит демократический и конституционный переход» в стране.Затем в августе, за два месяца до президентских выборов в Боливии, Камачо провел встречу с официальными лицами назначенного США режима государственного переворота в Венесуэле. В их числе Густаво Тарре – поддельный посол ОАЭ в Венесуэле, ранее работавший в аналитическом центре Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.После встречи Камачо написал в Твиттере благодарность венесуэльским купцам, а также Колумбии и Бразилии .Вернувшись в Боливию, Карлос Меса оказался в центре внимания в качестве кандидата в президенты от оппозиции.Его эрудированный имидж и предложения центристской политики ставят его в, казалось бы, альтернативную политическую вселенную от огнедышащих правых, таких как Камачо и Маринкович. Для них он был удобным фронтменом и приемлемым кандидатом, который обещал защищать их экономические интересы.«Может быть, он не мой любимый кандидат, но я собираюсь голосовать за него, потому что я не хочу Эво», – сказал Маринкович правой аргентинской газете за пять дней до выборов.Действительно, именно практические финансовые интересы Камачо, по-видимому, требовали его поддержки Месы.Семья Камачо сформировала газовый картель в Санта-Крус. Как сообщало боливийское отделение Primera Linea , отец Луиса Фернандо Камачо, Хосе Луис, был владельцем компании Sergas, которая распределяла газ в городе; его дядя Энрике контролировал Socre, компанию, которая управляла местными объектами по добыче газа; и его двоюродный брат, Кристиан, контролирует другого местного дистрибьютора газа под названием Controgas. По словам Примера Линеа, семья Камачо использовала Комитет Pro-Santa Cruz в качестве политического оружия, чтобы установить власть Карлоса Меса и обеспечить восстановление своей деловой империи.У Меса хорошо документированная история продвижения целей транснациональных компаний за счет населения его собственной страны. Неолиберальный политик и представитель СМИ выступал в качестве вице-президента, когда поддерживаемый США президент Гонзало «Гони» Санчес де Лосада спровоцировал массовые протесты своим планом на 2003 год разрешить консорциуму многонациональных корпораций экспортировать природный газ страны в США через чилийский порт ,Обученные США силы безопасности Боливии встретили жестокие протесты жестокими репрессиями. После руководства убийством 70 безоружных протестующих, Санчес де Лосада сбежал в Майами и его сменил Меса.К 2005 году Меса также был вытеснен огромными демонстрациями, вызванными его защитой приватизированных газовых компаний. С его падением, избрание Моралеса и возникновение за ним социалистических и сельских движений коренных народов оказались неизбежными.Телеграммы правительства США, опубликованные WikiLeaks, показывают, что после свержения Меса продолжал регулярно переписываться с американскими официальными лицами. 2008 памятки из посольства США в Боливии показала , что Вашингтон вступил в сговор с оппозиционными политиками в преддверии президентских выборов 2009 года, в надежде подорвать и в конечном счете свергнуть Моралеса.В записке отмечалось, что Меса встретился с временным поверенным в делах посольства США и в частном порядке сообщил им, что планирует баллотироваться на пост президента. В телеграмме говорилось: «Меса сказал нам, что его партия будет идеологически похожа на социал-демократическую партию и что он надеется укрепить связи с Демократической партией. «Мы ничего не имеем против Республиканской партии, и фактически в прошлом получали поддержку IRI (Международного республиканского института), но мы думаем, что у нас больше общего в идеологии с демократами», – добавил он».Сегодня Меза служит внутренним «экспертом» в Межамериканском диалоге, неолиберальном мозговом центре в Вашингтоне, сфокусированном на Латинской Америке. Одним из главных доноров Диалога является Агентство США по международному развитию (USAID), филиал Государственного департамента, который был разоблачен в секретных дипломатических телеграммах, опубликованных на Wikileaks, для стратегического направления миллионов долларов оппозиционным группам, в том числе тем, которые «выступают против видения Эво Моралеса».Другие ведущие спонсоры Диалога включают нефтяных титанов, таких как Chevron и ExxonMobil; Bechtel, который вдохновил первые протесты против администрации, в которой служил Меса; Межамериканский банк развития, который решительно выступает против социалистической политики Моралеса; и Организация американских государств (ОАГ), которая помогла делегитимизировать победу Моралеса на переизбрании с сомнительными заявлениями о нерегулярном подсчете голосов.Когда в октябре Карлос Меса вызвал общенациональные протесты, обвинив правительство Эво Моралеса в мошенничестве на выборах, из тени вышел правый заговорщик, прозванный его последователями «Мачо Камачо». За ним стояла жесткая сепаратистская ударная сила, которую он возглавлял в Санта-Крус.Меса отошео в тень, когда Камачо стал подлинным лицом переворота, объединив свои силы с бескомпромиссной риторикой и фашистской символикой, которые определили военизированный союз Юнион Крусеньисты.Когда он объявил о победе над Моралесом, Камачо призвал своих последователей «закончить работу, давайте начнем выборы, давайте начнем судить правительственных преступников, давайте посадим их в тюрьму».Тем временем в Вашингтоне администрация Трампа опубликовала официальное заявление, посвященное государственному перевороту в Боливии, заявив, что «уход Моралеса сохраняет демократию».Макс Блюменталь https://thegrayzone.com/2019/11/11/bolivia-coup-fascist-foreign-support-fernando-camacho/ – цинкКак не трудно заметить, многие механизмы переворота идентичны тем. которые были задействованы на Украине. Олигархи, местные фашисты, агентура ЦРУ и т.д.

