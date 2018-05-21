Портрет банковского мира

Концептуал СМИ Китай стал ослаблять зависимость от доллара и активнее кредитовать свою экономику

Банк международных расчётов (БМР) известен как клуб центральных банков. Он координирует деятельность центробанков, осуществляет международные расчёты, занимается разработкой международных норм регулирования деятельности коммерческих банков, на его счетах центробанки размещают часть своих международных резервов и т. п. Кроме того, БМР занимается исследованиями и на постоянной основе ведёт статистику банковской деятельности в мире и в отдельных государствах.

Картину банковского мира планеты БМР составляет на основе данных, получаемых на регулярной основе от 30 стран. Китай и Россия регулярно статистические данные в БМР не поставляют и во многих обзорах БМР не представлены (или представлены не полно).

* Первая десятка стран по величине активов

Источник: Банк международных расчетов

Суммарные активы банковских систем 30 стран составили на конец сентября 2017 года более 82 трлн. долл. В табл. 1 представлены первые десять стран с самыми большими банковскими активами. За пределами большой десятки (топ-10) оказались Швейцария, которая заняла 11-е место с активами, равными 2,82 трлн. долл. Далее следуют Тайвань, Южная Корея, Индия, Швеция с активами, находящимися в пределах от 2,5 до 1,5 трлн. долл.

В топ-10 лидерами являются Япония и США, на которые в совокупности пришлось более 40% активов всех 30 банковских систем. В топ-10 вошли также шесть европейских стран (Германия, Франция, Великобритания, Испания, Италия и Нидерланды). Ещё сравнительно недавно на первом месте среди европейских стран по величине активов находилась банковская система Великобритании. На конец первого квартала 2014 года активы банковской системы Великобритании были равны 6,74 трлн. долл., а их доля в совокупных активах банков 30 стран составляла 8,7%. За три с половиной года (к концу третьего квартала 2017 года) активы британских банков сократились почти на ¾ триллиона долларов, а их доля в совокупных активах «тридцатки» уменьшилась до 7,3%. Возможно, это следствие выхода Британии из ЕС. Некоторые банки, традиционно базировавшиеся в Лондоне, планируют перебираться в континентальную Европу. Особенно привлекает их Франкфурт-на-Майне, и можно ожидать усиление позиций Германии в банковском мире Европы.

Кстати, за указанный период ослабли позиции и ряда стран континентальной Европы. Например, у Швейцарии (с 3,04 до 2,52 трлн. долл.), у Нидерландов (с 3,02 до 2,86 трлн. долл.), у Германии (с 8,85 до 7,69 трлн. долл.), Италии (с 4,14 до 3,60 трлн. долл.). А вот нарастили активы банки Японии (с 12,80 до 14,15 трлн. долл.) и США (с 12,60 до 14,15 трлн. долл.). Суммарный прирост банковских активов этих двух стран составил 2,90 трлн. долл. (43% общего прироста по 30 странам).

У многих существует представление, что банковская система США – самая большая по всем показателям (активы, выданные кредиты, собственный капитал, прибыли, рыночная капитализация банков и др.). Оказывается, нет. Японская банковская система крупнее. По крайней мере, по активам. По итогам 1 квартала 2014 года (первый полноформатный статистический отчёт БМР) Япония уверенно занимала первое место в топ-10. Активы японских банков составляли 17,0 трлн. долл. против 12,8 трлн. долл. активов банков США.

В обзор БМР не попали некоторые страны с достаточно большими банковскими секторами экономики. Прежде всего, КНР. В конце прошлого года Китайская комиссия по банковскому регулированию (China Banking Regulatory Commission, CBRC) сообщила, что суммарная величина банковских активов Китая на конец ноября 2017 года составила 244,44 трлн. юаней, или 37 трлн. долл. Китай намного обошёл по величине своей банковской системы и Японию, и США. Его банковские активы равны совокупным банковским активам Германии, Франции, Великобритании, Испании и Италии, вместе взятых. А вот последние данные CBRC на конец 2017 года (31 декабря): активы китайских банков достигли 252 трлн. юаней, или 39,9 млрд. долл. За один месяц имел место прирост активов почти на 8 трлн. юаней, или 1,2 трлн. долл. (этот прирост сопоставим со всеми активами банковского сектора России – 1,37 трлн. долл.).

В статистической картине БМР представляет интерес деление активов банков на внешние и внутренние. Под внешними понимаются кредиты, выданные нерезидентам, а также инвестиции в ценные бумаги, эмитированные нерезидентами. Как видно из табл. 1, на внешние активы пришлась треть (33,2%) всех активов банков 30 стран. У Японии и США показатель интернационализации банковской деятельности (доля внешних активов) скромнее: соответственно 21,5% и 23,3%. Деятельность банков этих стран развёрнута, прежде всего, на внутренний рынок, благо и у США, и у Японии он очень велик.

А лидерами по степени интернационализации являются банки следующих стран (доля внешних активов, %): Великобритания – 56,2; Нидерланды – 50,0; Испания – 47,3; Франция – 40,3. Сюда следует также добавить Швейцарию с показателем 50,7%. Эти европейские государства были и остаются заповедниками международных банкиров. Из неевропейских стран международным можно назвать банковский сектор Сингапура, у которого на внешние активы приходится 57,0%.

Картину банковского мира планеты, которую даёт БМР, можно дополнить картиной развития банковских систем в отдельных странах, составленную Международным валютным фондом с помощью показателя «Банковские активы/ВВП». На конец 2015 года наибольший уровень развития банковского сектора был зафиксирован в Гонконге, где банковские активы составляли 250% ВВП. А вот показатели по другим странам (%): Кипр – 248; Дания – 185; Ливан – 178; Швейцария – 178; Япония – 166; Сингапур – 155; Испания – 155; Китай – 153. В этом списке лишь две страны из списка топ-10 по величине банковских активов – Япония и Испания. По относительному уровню развития банковского сектора Великобритания оказалась лишь на 14-м месте (135% ВВП), Германия – на 38-м месте (97% ВВП), а США – на 75-м месте (60% ВВП).

В заключение приведу данные недавнего исследования Global Economic Briefing: Central Bank Balance Sheets, проведенного консультативной компанией Yardeni Research, Inc. В документе представлена статистика по ведущим центральным банкам мира (см. табл. 2).





Источник: Global Economic Briefing: Central Bank Balance Sheets.

Мы видим, что ФРС США не является самым крупным центробанком мира по величине активов, хотя Федрезерв энергично наращивал свои активы в течение нескольких последних лет. По состоянию на февраль 2018 года Федеральный резерв по активам оказался лишь на четвёртом месте в мире. Лидирует Народный банк Китая, за ним идут ЕЦБ и Банк Японии. По относительному показателю «Активы/ВВП» на первом месте Банк Японии, Народный банк Китая – на втором, ЕЦБ – на третьем, а Федеральный резерв – опять же на четвёртом. Разрыв между Федеральным резервом и первой тройкой центробанков может увеличиться, поскольку ФРС начала сброс со своего баланса ценных бумаг, которые она скупала во время реализации программы «количественных смягчений». С осени прошлого года Федрезерв продает бумаги по 20 млрд. долл. в месяц. А ЕЦБ и Банк Японии продолжают, не особенно афишируя, наращивать свои балансы.

И ещё один штрих к портрету крупнейшего в мире китайского центробанка. Из 5,7 трлн. долл. активов НБК международные резервы составили 3,4 трлн. долл. Получается, что в феврале 2018 года доля международных резервов НБК упала ниже 60%. В 2002 году доля международных резервов в активах НБК была равна лишь 40%, затем начала медленно подниматься (до уровня 80-85% в период 2010-2014 гг.). В последние три с лишним года абсолютная величина международных резервов на балансе НБК в целом не показывала сокращений (при наличии заметных колебаний по отдельным месяцам и кварталам). А вот доля этих резервов в активах упала с 80-85% до уровня ниже 60%. Вывод напрашивается: Китай стал проводить мягкий курс на ослабление зависимости от доллара США и более активное кредитование своей экономики.

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