Новости Украины и Новороссии 11 января 2019

Я подаю в суд на Порошенко

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Моряки-камикадзе ВМСУ пойдут в последний бой в «прямом эфире»

В Киеве все никак не могут успокоиться по поводу попыток прорыва в Азовское море через Керченский пролив. Именно прорыва, а не прохода, ведь Москва не раз давала понять, что в случае соблюдения всех установленных норм и правил, никто не собирается препятствовать проходу украинских судов. Однако в Киеве сделали однозначную ставку на конфронтацию и анонсируют все новые и новые попытки решить вопрос силовым путем.

О том, что Украине следует тщательно подготовиться к новой попытке прорыва заявил в интервью UAportal бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

По его мнению, существует два варианта развития событий. «Если наши военные корабли пройдут по Керченскому проливу, значит, таким образом мы докажем, что причиной инцидента были выбрыки Путина, поскольку и в этот раз наши корабли проходили так же, как всегда», — заявил он.

Согласно второму варианту — если их остановят, таким образом будет «дезавуирована позиция России», считает отставной генерал.

«При таком подходе Россия оказывается в достаточно сложной ситуации. С точки зрения военно-политической, это для Украины беспроигрышный вариант, потому что это демонстрирует, что Азовское море — не русское озеро, а акватория для использования двумя государствами», — подчеркнул он.

Романенко напомнил, что Киев намерен для сопровождения своих кораблей пригласить международных наблюдателей. Он убежден, что «фиксация из космоса» западными союзниками может помочь украинским военным кораблям пройти через Керченский пролив в Азовское море.

«Я считаю, что новые попытки надо осуществлять, но с установкой видео- и аудиосредств контроля и, начиная с выхода из Одессы, транслировать все команды, все переговоры со всеми российскими структурами. А союзники нам помогут с фиксацией прохода из космоса. Подготовившись, можно получить определенный результат», — заключил он.

В конце декабря новую попытку прохода военных кораблей через Керченский пролив анонсировал министр обороны Украины Степан Полторак. В эфире телеканала ZIK он заявил, что Киев точно не откажется от права свободного прохода «с соблюдением всех международных норм и права», пообещав десятки и сотни новых попыток пройти в Азовское море.

Полторак высказал убежденность, что обе попытки прохода (сентябрьская и ноябрьская) украинских катеров с организационной точки зрения ничем друг от друга не отличались. Он также выразил мнение, что Россия прознала планы Киева и далее направлять свои суда через пролив, а также усилить группировку в Азовском море, потому и «использовала вторую попытку для того, чтобы осуществить провокацию с кораблями».

Ранее с аналогичным заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны республики Александр Турчинов. «Это принципиально для нас. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря», — подчеркнул он.

Турчинов также призвал на помощь страны Запада. Он отметил, что Киев будет приглашать представителей ОБСЕ и других международных организаций, чтобы они присутствовали на украинских кораблях для того, чтобы «доказать всему миру, что Украина и ее моряки не нарушают никаких законов и международных правил».

Кроме того, он назвал логичным сценарий развития событий, при котором «для помощи Украине» в Азовском море появятся корабли НАТО. Это, по его мнению, должно продемонстрировать России необходимость считаться с международным правом.

О необходимости конвоирования украинских катеров кораблями НАТО еще в конце лета говорил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. Он первым заявил, что Украина может обратиться в Совбез ООН или НАТО с просьбой о сопровождении судов в Азовском море. При этом он подчеркнул, что это возможно лишь в теории.

— Для украинских кораблей нет никаких проблем пройти в Азовское море, надо лишь выполнить требование, которое диктуется вопросом безопасности Крымского моста — пройти пограничный досмотр, — напоминает Анатолий Баранов.

— После многочисленных заявлений украинской стороны касательно способов уничтожения этого объекта, вопрос совсем не праздный и никак не самодурство. Насколько я понимаю, вопрос для украинской стороны стоит именно в проходе без досмотра. Я так понимаю, в этом случае корабли опять будут остановлены силой, и вопрос решится сам собой — на третий проход украинского флота уже не хватит.

«СП»: — Романенко утверждает, что, согласно первому сценарию, украинские корабли беспрепятственно пройдут в Азовское море. Такое в принципе возможно?

— Как я уже сказал, после досмотра пограничниками, украинские корабли смогут беспрепятственно пройти в Азовское море. Без досмотра — не смогут. Как повод для объявления войны инцидент явно недостаточен, тем более войны со стороны стран, которые Киев почему-то называет своими «союзниками». На самом деле никаких союзных отношений никакими договорами не зафиксировано, кроме Договора с Россией, который Киев недавно дезавуировал, видимо, надеясь на какие-то более выгодные для себя отношения. Но было бы разумно сначала зафиксировать эти отношения, в особенности в плане взаимных обязательств, а потом уже совать голову в петлю.

«СП»: — По словам Романенко, во втором случае, они будут остановлены, и таким образом будет «дезавуирована позиция России». Что это значит? Что он имеет в виду?

— Я не до конца понимаю, что говорит этот «генерал» Романенко, как и многие другие украинские «эксперты». На Украине после распада СССР не осталось ни одной военной академии, где могли бы проходить подготовку будущие генералы и адмиралы, а генералов советской службы уволили почти сразу после обретения «незалежности». Так что нынешние полководцы — это бывшие советские майоры и капитаны, выросшие на торговле солдатскими портянками. Нет смысла вдумываться в их слова, они не всегда понимают, что сами говорят.

«СП»: — Почему Киев упорно продолжает обещать новые попытки прорыва? Что ему это дает? Насколько это долгоиграющая тема?

— «Прорыв», о котором говорит Киев, это из категории «голым задом ежака вбити». Они что, готовы вступить в морской бой? О каком прорыве речь? Это тактика из категории уличных протестов, а не военной стратегии.

«СП»: — Еще год назад мало кто мог себе представить столь резкое усиление напряженности в Азовском море. Чья это была идея: Киева или Вашингтона? Какова цель этой стратегии?

— Безусловно, киевских политиков подталкивают к задиристому, пусть и не всегда адекватному поведению. Подталкивают извне, и особо этого не скрывают. Но не надо сбрасывать со счетов и собственную украинскую активность, чтобы обратить на себя внимание, быть «полезными» новым хозяевам. Но и в том, и в другом случае расчет именно на поощрение извне. Но в принципе корабли НАТО в Азовском море — это стратегическая и тактическая бессмыслица, им и в Черном море при современных средствах поражения делать нечего. Но в качестве беспокоящей тактики — почему нет?

— Логика развития киевского режима заключается в эскалации противостояния России, в том числе на воде, — убежден эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов.

— Без этого процесса режим обречён на загнивание и скорый крах. Конфликты с Россией жизненно необходимы для Порошенко и Ко и дело тут не только в выборах. Идти на лобовое военное столкновение у них нет возможности, вот и остаётся призывать на помощь всю свою хитрость.

Это как в дзен-буддизме хлопок одной руки — воевать, не воюя и подождать, не побеждая. Современная Украина пытается этой сомнительной наукой овладеть.

«СП»: — По словам Романенко, есть два варианта. В первом случае украинские корабли беспрепятственно пройдут в Азовское море. Но это произойдет только в случае соблюдения российского законодательства. На что они рассчитывают? Что Москва не захочет обострять отношения с Западом и пойдет на нарушение собственных законов?

— Украина давно живёт во внеправовом пространстве, она с легкостью нарушает свои законы и нормы международного права. Киев уже настолько развращен своей безнаказанностью, что просто не может представить себе, что Россия действует в иной логике, соблюдая свои законы и нормы международного права.

«СП»: — Во втором случае, они будут остановлены, и таким образом будет «дезавуирована позиция России». Что это значит? Что он имеет в виду?

— Логика любой провокации и состоит в том, чтобы выставить объект провокации в невыгодном свете. В данном случае, как страну, нарушающую нормы и правила.

«СП»: — Насколько эффективен предложенный способ для Киева? Поможет ли ему «фиксация из космоса» западными союзниками? Ведь если все фиксировать и транслировать, весь мир узнает правду, что международное право нарушают именно украинские моряки…

— Киев не интересует как это будет выглядеть со стороны нормального человека. Его задача убедить себя и своих патронов в эффективности своих действий. «Голос разума» будут глушить из всех медийных орудий.

«СП»: — Кстати, много ли в ВМСУ найдется желающих совершить новый прорыв? Судьба предшественников ничему не научила? Тем более, что очевидно, что Киев сделает все, чтобы в этот раз не обошлось без человеческих жертв…

— Хотелось бы верить, что в ВСУ «дурных нема», но надежда на это слабая. Найдётся немало желающих пострадать за деньги или за идею. К тому же значительная часть военнослужащих ВСУ как говорил великий украинский футболист и тренер, не такие идиоты, чтобы верить всему, что происходит. Они убеждены, что они могут все и им за это ничего не будет.

«СП»: — Тема конфликта на Азовском море стала основной в российско-украинской повестке конца прошлого года. Что они могут придумать в новом году? Есть ли еще места, где они могут на ровном месте создать конфликт?

— На днях был слив насчёт планов украинского генштаба устроить провокацию в Приднестровье. Достаточно правдоподобно и, наверное, к сожалению, реализуемо…

Дмитрий Родионов

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Пенсии на Украине сократились вдвое за последние пять лет

За последние пять лет на Украине более чем в два раза сократился минимальный размер пенсии и прожиточный минимум. При этом коммунальные платежи и цены на продукты продолжают стремительно расти. С 2013 г. минимальная пенсия украинцев сократилась в 2,2 раза, со $118,8 (3359 гривен, или 8947 руб.) до $53,2 (1497 гривен, или около 3541 руб.), заявил лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук. За это же время газ для населения подорожал в 11,8 раза — с 725 гривен до 8550 гривен за тысячу кубометров. В 2020 г. ожидается дополнительный рост цен на газ, и украинцы будут в среднем платить 12-14 тыс. гривен за тыс. кубометров. Медведчук обвинил украинскую власть во лжи, напомнив, что в ходе протестов нынешние лидеры обещали реальный рост зарплат и пенсий, а обещанный показатель по зарплатам в 1000 евро уже никто и не вспоминает, тогда как минимальную зарплату в $150 преподносят в качестве одной из величайших «перемог» еврореформирующейся Украины». «Вместо того чтобы восстанавливать производство, поднимать экономику, создавать новые рабочие места, власть работает на раскол страны: курс на членство в НАТО, церковный раскол, языковой вопрос ― вот то, что предлагает власть банкротов и популистов народу вместо стабильной экономики и социальной защиты», — пишет он в своей статье. Ранее стало известно, что 33,9% граждан (14 млн человек) Украины вынуждены жить на доходы, которые даже не достигают прожиточного минимума. Читайте также: Порошенко идёт ва-банк

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Полная независимость от Украины: ДНР и ЛНР окончательно переключили интернет-трафик на Россию (ФОТО)

ДНР и ЛНР получили полную независимость от Украины в области интернет-трафика и перешли на работу с магистральными каналами, проложенными до Ростовской области. Кто из российских операторов согласился сотрудничать с республиками, остается неизвестным. ДНР и ЛНР перешли на магистральный интернет из России Донецкая народная республика (ДНР) полностью перевела свои телекоммуникационные сети на работу с магистральными каналами, проложенными до России. Об этом изданию о высоких технологиях CNews рассказал министр связи ДНР Виктор Яценко. Схожая ситуация и в Луганской народной республике (ЛНР). В 2014 году ни Донецкая, ни Луганская области не имели магистральных каналов до России. Как ДНР и ЛНР создавали собственных телекоммуникационных операторов После образования ДНР и ЛНР на территориях данных республик стала формироваться собственная телекоммуникационная инфраструктура. В 2015 г. в ДНР и ЛНР прекратил работу украинский сотовый оператор «Киевстар» (вместе с российским «Вымпелкомом» входящий в группу Veon). На базе оборудования «Киевстара», принудительно взятого в управление властями новых республик, в ДНР заработал сотовый оператор «Феникс». Аналогичным образом в ЛНР появился собственный сотовый оператор «Лугаком». В 2017 г. в ДНР и ЛНР было конфисковано оборудование основного на Украине оператора фиксированной связи «Укртелеком». На его базе в ДНР появился собственный оператор фиксированной связи «Комтел». Таинственные магистральные каналы до России В ДНР обзавелись собственным магистральным оператором и операторов ЦОД. Им стал компания «Углетелеком», до той поры обслуживавшая шахты. «Угтлетеком» проложил магистральные каналы до России. Некоторое время ДНР и ЛНР потребляли трафик одновременно и из России, и из Украины. Но осенью 2017 г. Украина устроила «блэкаут» и отключила магистральные каналы до ДНР и ЛНР. В работе интернета в республиках Донбасса начались перебои. Местные провайдеры стали срочно перестраиваться на работу с магистральными каналами, проложенными до России. В настоящее время фиксированный интернет и в ДНР, и в ЛНР работает стабильно. В этом убедился корреспондент CNews, посетив обе республики и воспользовавшись Wi-Fi в местных кафе и гостиницах. По словам Яценко, суммарная пропускная способность магистральных каналов, проложенных от ДНР до Ростовской области, составляет 230 Гбит/с. Пропускная способность каналов между ЛНР и Ростовской области составляет 200 Гбит/с. Кроме того, между ДНР и ЛНР существует собственное оптическое кольцо емкостью 40 Гбит/с. В Ростовской области каналы от ДНР и ЛНР доходят до города Аксай. С кем из российских операторов установлены стыки, Яценко не говорит. Как «Ростелеком» обеспечивал магистральным интернетом Крым Напомним, что в 2014 г. от Украины также отсоединился полуостров Крым. В отличие от ДНР и ЛНР, Крым не стал непризнанным государством и сразу был принят в состав России в виде двух новых субъектов федерации: Республики Крым и города Севастополь. В отличие от ДНР и ЛНР, Крым не имеет сухопутной границы с Россией: полуостров отделен от основной территории России Керченским проливом. Сразу же после воссоединения Крыма и России подконтрольный государству оператор «Ростелеком» провел подводный волоконно-оптический канал до полуострова общей пропускной способностью 8 Тбит/с. Для работы на территории Крыма «Ростелеком» создал отдельное дочернее предприятие — «Миранда-Медиа». Впоследствии, опасаясь санкций, «Ростелеком» снизил свою долю в «Миранда-Медиа» до менее чем контрольной. После строительства первого магистрального канала до Крыма правительство задумалось о строительстве второго подводного канала и даже согласилось выделить субсидии на данный проект. В федеральном бюджете на соответствующие мероприятия было заложено 430 млн руб. В 2016 г. между Россией и Крымом был проложен подводный энергомост, обеспечивший полуостров электроэнергией. Второй магистральный канал было решено строить вдоль данного энергомоста. Его операторов вновь стала «Миранда-Медиа», емкость канала составляет 4 Тбит/с. Несколько лет Крым, как и ДНР и ЛНР, потреблял трафик как с Украины, так и из России, но летом 2017 г. Украина отключила свои магистральные каналы, которые шли до полуострова. Собеседник CNews на телекоммуникационном рынке сомневается, что магистральные каналы до ДНР и ЛНР, как и в случае с Крымом, поддерживает «Ростелеком» либо связанные с ним структуры. «Скорее всего, это делает кто-то из небольших операторов, который затем передает трафик кому-то из крупных игроков», — говорит собеседник CNews. Читайте также: McDonald’s отправил в Раду еду со словом из трёх букв (ФОТО)

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Холодомор на Украине: люди гибнут из-за «газового геноцида» — страшная статистика

С января этого года украинское правительство было вновь вынуждено повысить тарифы на газоснабжение на 24 процента. Увеличение цен на услуги произошло из-за того, что Киев должен выполнять обязательства перед Международным валютным фондом (МВФ). В результате это привело к катастрофической ситуации на Украине. Уже сегодня некоторые пенсионеры вынуждены платить 90, 100, а иногда и 120 процентов от своей пенсии за коммунальные услуги. Ввиду того, что денег не хватает на остальные нужды, украинцы отказываются от отопления или попросту не платят квартплату, загоняя себя в долговую яму. Многие, кто решил отказаться от тепла из-за «газового геноцида», вынуждены страдать от обморожения и переохлаждения. От этого в стране пострадало уже как минимум 1037 человек (согласно официальной статистике Минздрава Украины). Так, только в подконтрольной Украине Донецкой области пострадало 135 жителей, в Харьковской — 121 человек, Днепропетровской — 117, Киевской — 90, Одесской — 69. При этом погибло от переохлаждения 64 украинца. В Харьковской области ситуация осложнена еще и тем, что регион не может позволить себе центральное отопление. Основной причиной называют — деградацию генерирующих мощностей и теплотрасс. Не так давно горсовет Купянска проинформировал жителей об отключении потребителей энергии, которые генерировались четырьмя котельными. Такое положение дел свидетельствует о том, что украинское правительство держит в ледяных оковах то число граждан, которое не может платить за коммунальные услуги. В результате чего люди порой находятся на грани жизни и смерти. И, вероятней всего, после очередного повышения тарифов на газоснабжение количество жертв украинского холодомора продолжит увеличиваться огромными темпами. Ситуация на Украине все больше походит на сценарий популярного зарубежного сериала «Игра престолов». Но вряд ли в этой истории стоит ждать привычного для всех happy end’а. Читайте также: Мёртвые «всушники» лежат на минном поле — кадры от Армии ДНР (ВИДЕО) Антон Орловский, специально для «Русской Весны»

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Украинские экономика и государство стали «хрустальными»

Довольно неожиданными для украинского обывателя данными поделилась пресс-служба компании «Укртрансгаз»: в настоящее время в подземных хранилищах Украины остается всего 13,377 миллиарда кубометров газа. Что составляет всего 43% от общего объема. То есть если отбор пойдет сравнимыми с нынешними темпами, то закачанного в хранилища газа может банально и не хватить до конца календарной зимы. Синоптики прогнозируют, что уже буквально в ближайшие дни в Центральной России, а также на Украине ожидаются по-настоящему свирепые морозы, доходящие в пике до минус 30, а то и 35 градусов по Цельсию. Это серьезное испытание даже для коммунальных служб Российской Федерации. Для Украины же, особенно в ее нынешнем состоянии, такие температуры вполне могут считаться аномальными, и приходят они на эту территорию, как и любая зима, достаточно «неожиданно». При этом еще совсем недавно, перед началом отопительного сезона, в ноябре, украинские функционеры с гордостью рапортовали о рекордных запасах газа, которых «точно хватит» на всю зиму и даже «большую часть» весны. На тот момент в подземных хранилищах размещалось 17,1 миллиарда кубометров газа, что, по заявлению «Нафтогаза», стало наибольшим объемом перед стартом отопительного сезона за последние четыре года. Но, как это в последнее время водится на данной территории, что-то пошло не так. Причем мы даже знаем, что именно. Напомним, что еще в середине декабря глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что 2019 год для компании начнется с минимальным остатком денежных средств на счетах. Сложное финансовое положение может привести к проблемам с закупками газа в пик отопительного периода. Что, собственно, сейчас и происходит: денег на закупки катастрофически не хватает, температура же за окном неумолимо падает, и единственной возможностью хоть как-то решить проблему оказывается подъем газа из ПХГ. В результате, как сообщает украинское УНН со ссылкой на данные «Укртрансгаза», только за 7 января на различные нужды из подземных хранилищ было отобрано около 85 миллионов кубометров газа. Что касается закачки, то за те же самые сутки в ПХГ поступило менее семи миллионов кубов, в том числе из Словакии (2,5 миллиона кубических метров), Венгрии (2,81 миллиона кубометров) и Польши (1,56 миллиона кубов). У «Нафтогаза» еще с прошедшего декабря фиксируется чистый отрицательный денежный поток. И с наступлением нового года ситуация не поменялась. В результате денег на дополнительные закупки газа хоть у словаков, хоть у норвежцев, хоть у поляков, хоть у агрессивного российского «Газпрома» на Украине просто нет. И вряд ли какой-нибудь кредит от МВФ, расписанный по факту на другие цели, сможет эту ситуацию поменять. Добавляет в происходящее «огня» и то, что Украина, напомним, хоть и покупает все тот же российский газ, но по так называемому реверсу. То есть изрядно дороже, чем он мог бы обходиться. Итого. Если судить по согласованной с МВФ линии, то очень легко заметить, что иных задач, кроме как пережить выборы, перед Украиной просто не стоит. Stand-by-линия, выделенная, напомним, предельно жестко на 14 месяцев, просто предусматривает перенос выплат по суверенным украинским долгам с 2019-го на 2020 год. Причем эти деньги выделяются, что называется, «впритык» и никаких форс-мажоров типа серьезных низких температур в зимнее время года не предусматривают. Что касается низких температур в окружающей среде, то если в прошлом и позапрошлом годах зима была аномально теплой (в прошлом году первые серьезные морозы ударили на русских равнинах только в феврале), это вовсе не значит, что так будет всегда: по «глобальному потеплению» у самых разных людей накопилось немало вопросов, и его, похоже, еще следует заслужить. А если серьезно, то нужно просто признать: в нынешнем своем виде Украина становится по-настоящему «хрустальным» образованием, причем не только в экономике. И ее в этом состоянии может в буквальном смысле этого слова «обрушить» любой, даже и температурный форс-мажор, не говоря уж о каких-то более серьезных потрясениях. Что же касается собственно «газового фактора», то тут куда более показательными являются другие цифры из того же отчета. По итогам прошедшего года Украина сократила импорт газа почти на четверть, на немыслимые 24,6%. И если учесть, что собственная украинская добыча растет слабо (причем большая ее часть экспортируется, поэтому на внутреннее потребление не влияет) и ни о какой модернизации или внедрении энергосберегающих технологий там сейчас речи идти не может, то эти 24,6% — за счет падения потребления газа населением и на производствах. Цифры красноречивы. Читайте также: Экстренное заявление командования ДНР в связи с обстрелом мирных жителей Дмитрий Лекух

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Свержение Януковича прошло по румынскому сценарию 1989 года, — израильские СМИ

Украинская «революция достоинства», пятую годовщину которой отмечали в 2018 года, полностью повторяет сценарий «румынской революции» 1989 года, организаторов которой на сегодня признали виновными в преступлениях против человечности. Об этом в статье «Пора сказать правду об Украине» пишет израильская газета The Jerusalem Post. В ней речь идет о том, что все больше западных политиков признают события 2013–2014 года исторических масштабов манипуляцией и провокацией. А «революция достоинства» использовалась для захвата власти и организации тотального политического преследования инакомыслящих и политических конкурентов. «Здесь прослеживается прямая аналогия с событиями 1989 года в Румынии, которым только сейчас вынесла официальную и объективную оценку Генеральная Прокуратура Румынии — бывшие высокопоставленные чиновники, пришедшие к власти в результате „румынской революции”, были обвинены в преступлениях против человечности, » — сказано в статье. Кроме того, сообщается, что Генпрокуратура Румынии пришла к выводу, что «в декабре 1989 года, с помощью дезинформации в стране была создана атмосфера „тотального психоза”, что привело к хаотическим силовым действиям, противоречивым военным приказам. В результате в течение нескольких дней после 22 декабря 1989 года произошло 862 убийства представителей бывшей власти, а 2150 человек были травмированы или подверглись притеснениям». При этом журналисты напоминают, что экс-президент Украины Леонид Кравчук подтвердил, что в феврале ему было известно о «плане Чаушеску» — готовящемуся убийству действующего на тот момент президента Януковича. Ссылаясь на расследования европейских и американских коллег, авторы статьи утверждают, что организаторы переворота 2014 года устроили расстрел митингующих и правоохранителей, чтобы дискредитировать власть. «Впоследствии лидеры Майдана использовали хаос происходивших событий и убедили Запад наложить санкции на представителей свергнутой власти, чтобы полностью изолировать их от внешнего мира. А внутри страны — против ее представителей „посыпались” уголовные дела и специальные законы, прямо признающие представителей прошлой власти виновными в преступлениях даже без суда и следствия», — сказано в статье. В качестве примера журналисты приводят дело Януковича. В частности, уточняется, что за пять лет ни одна страна мира не подтвердила наличие или заморозку каких-либо его денежных средств или активов. А по оценке многих украинских и международных юристов, суд о госизмене Януковича «стал фарсом и издевательством над правосудием, и частью беспрецедентного, системного и организованного политического преследования». Журналисты утверждают, что политические репрессии против представителей бывшей власти стали официальной идеологией действующей украинской власти. Между тем, важнейшей проблемой остается конфликт на Донбассе, об этом говорят и в Европе, и в США. Читайте также: Очередной позор «томосеков» — важное заявление главы Кипрской церкви

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Скончался Сергей Кичигин — человек, создавший независимую прессу на Украине

Пришло печальное известие — после продолжительной болезни скончался Сергей Кичигин. Имя, которое много значит в украинской журналистике. Собственно, он и создал независимые СМИ, основав газету «Киевские ведомости» (и вырастив одноимённый медиахолдинг), затем продолжил утверждение высоких стандартов созданием газеты «2000». Каждый из этих медиапроектов сам по себе был, что говорится, прорывным. Но главное — люди. Через школу созданных и руководимых Сергеем Кичигиным СМИ прошли десятки и сотни украинских журналистов. Некоторые из них поделились своими воспоминаниями с изданием Украина.ру. Дмитрий Скворцов: — До Майдана 2004 года я был человеком совершенно аполитичным, для меня украинский политикум был паноптикум, чума на оба ваши дома. Но когда я увидел Майдан, увидел, кто идёт к власти… До Майдана я читал толстые книги, журналист Александр Чаленко подсовывал мне журнал «Элементы», где печатался Дугин, Лимонов, западноевропейские традиционалисты… И происходящее в политике на Украине для меня было какой-то внутренней мышиной вознёй, каковой по сути оно и сейчас осталось, поскольку Украина является объектом в мировой политике, а не субъектом. Когда случился Майдан, я понял, что Украина окончательно отрывается от той цивилизации, от русского мира, в котором родился я, и в котором я вместе со своей малой родиной — Киевом и Малороссией — желал оставаться, жить и умереть. И вот после Майдана я вдруг обратил внимание на то, насколько я одинок. По крайней мере, в Киеве все вокруг — за небольшими исключениями — были заражены «европейской идеей», совершенно забыли о своих корнях. У меня опустились руки, я был в состоянии опустошённости. Но один из моих друзей, избежавших общего заражения, тот самый Чаленко, втянул меня в журналистику. Я в это время работал в институте, писал диссертацию, и мой шеф, ныне покойный уже академик Эмлен Владимирович Соботович, подсунул мне номер «2000», чтобы я не отчаивался. Я прочёл, что там пишут о Майдане, и понял, что я не одинок, раз существует такая газета, её тираж был около 60 тысяч экземпляров — значит, она находит своего читателя, значит, у меня много единомышленников. И благодаря Чаленко — он поговорил с Сергеем Кичигиным — я стал работать в этой газете. Тогда я стал политическим энтузиастом: это была эра Ющенко, а мы были такие… оппозиционные. И как-то я сказал на планёрке по поводу какой-то статьи, что это помощь нашим политическим союзникам, уже не помню сейчас, какие политсилы я имел в виду. И тут Сергей Александрович меня резко одёрнул, сказал: у нас нет политических союзников, мы пишем то, что считаем нужным. Конечно, у него была своя политическая позиция. У тех талантливых журналистов, которые работали в «2000», тоже были свои взгляды. Были внутри редакции споры между твёрдым евразийцем Лозунько и тогдашним либералом Михайленко — псевдолибералом, как оказалось, сейчас он стал подлинным украинским фашистом, что для украинского либерала — путь типичный. Газета давала площадку всем. Большие интервью были и с Тягнибоком, чтобы читатель видел напрямую позицию этого человека, и с тогдашним главой СБУ Наливайченко, и со всеми. Эта газета на Украине была наиболее близка к идеалу свободы слова, хотя идеал, понятно, недостижим. Но и тогда это было примером для других, а сейчас — тем более. Мы ведь не можем сейчас увидеть на экране ТВ или в крупном СМИ политика или общественного деятеля, который, например, скажет правду о войне на Донбассе. Кичигин создал действительно наиболее приближенное к идеалу свободы слова СМИ. Таких СМИ были единицы, может быть, ещё «Киевский телеграф» под руководством Владимира Скачко. А сейчас «Киевский телеграф» не выходит, и только «2000» пытается соблюдать стандарты. Говорят, что после Евромайдана она стала печатать материалы как бы в поддержку этой идеологии. Но на самом деле газета и раньше давала площадку выразителям этих идей — в рамках реализации плюрализма. А сейчас газета даёт площадку тем политикам, общественным деятелям, публицистам, появление которых в других украинских СМИ просто немыслимо. Андрей Н. , бывший сотрудник редакции газеты «Киевские ведомости»: — Поскольку я сам не журналист, оценить Сергея Александровича как журналиста и главного редактора не возьмусь… Сергей Александрович запомнился мне как хороший организатор. Организовать работу такого большого коллектива талантливых и просто творческих людей… Во времена «слома» шаблонов мышления… Это дорогого стоило. Сергей Кичигин научился прекрасно разбираться в людях и находить «ключики» и аргументы… Именно это и позволило ему собрать и удерживать вместе тот «звездный» коллектив «Киевских ведомостей». А еще Сергей Кичигин был хорошим предпринимателем. Именно предпринимателем. Он не боялся брать на себя ответственность, не боялся рисковать, не боялся экспериментировать. Сергей Александрович и газета «Киевские ведомости» оставили яркий след в истории журналистики Украины. Уверен, что сейчас многие сожалеют и с теплотой вспоминают… Андрей Манчук: — Человек жил от души. Он не скрывал своих вкусов, привычек. Но ни разу я не видел от него никаких непорядочных или даже просто сомнительных поступков. Это был, безусловно, мастер своего дела и один из немногих людей, кто видел общую стратегию развития медиасферы на Украине. У нас были хорошие отношения, хотя он знал, что я левый. Собственно, об этом знали все, в то время об этом можно было на Украине говорить. За что я его уважал, так это за то, что он серьёзно относился к моим визионерским текстам. Я писал о будущем, и никто не верил тогда, что могут быть какие-то майданы, разрушения, что к власти могут прийти нацисты. Я об этом говорил, и Сергей Кичигин воспринимал это, говоря с иронией, что я родился либо слишком рано, либо слишком поздно… Сам он был человек, который прошёл опыт советской журналистики, это важно. Он знал все теневые и черные стороны этого явления. Он по сути основал независимую украинскую прессу, более того — он верил в независимость прессы. Хотя у него были (в период работы медиахолдинга «Киевские ведомости») отношения с администрацией президента Леонида Кучмы, он общался с Владимиром Литвином (тогда главой АП). Но он при этом создавал независимые СМИ и, самое главное, делал это демократично. Например, при всём моём уважении к Юлии Мостовой, которая с самого начала строила свой проект «Зеркало недели» как либерально-тоталитарный, где вот есть мы и наша позиция, а всё остальное не воспринимается, у Кичигина всё было по-другому, он был близок в этом плане, как мне кажется, к правозащитнику Владимиру Чемерису, который для меня является эталоном демократизма. Он был, скажем так, антилевый человек, но при этом уважал нашу позицию и совершенно бескорыстно его издания освещали наши левые публичные акции. И не было в его газетах ничего, похожего на цензуру. А главное, сам Сергей Александрович был очень порядочный человек и большой профессионал. Помню, я написал про Венесуэлу по его просьбе. Это был 2005 год, казалось бы, кому была интересна эта страна? Уго Чавес был один раз в Киеве — и то спустя пять лет. Но вот Кичигина это интересовало. Безусловно, он был блестяще образованный человек с очень широким кругозором. Владимир Корнилов: — С Сергеем Александровичем я знаком давно. Не раз сотрудничали, дружили — я надеюсь, во всяком случае, он не отрицал бы такого определения. Действительно, это эпоха в украинской медиасфере, в украинской журналистике. Человек создал две такие значимые газеты, как «Киевские ведомости» и «2000», это уже о многом говорит. А в «оранжевые годы», когда мы с ним особо тесно сотрудничали, когда я был постоянным автором газеты «2000», это по сути вообще была единственная отдушина для людей, которые противились действиям режима Ющенко. Это единственная возможность была людям высказаться по поводу происходящего на Украине. Львиная доля расследований, правды о действиях украинской власти можно было прочитать только в газете «2000». Так что Сергей Кичигин действительно знаковый, конечно, человек в украинской медиасфере. Последние годы, как вы знаете, он тоже боролся. Боролся и за свою жизнь, он очень долго болел. И боролся за то, чтобы сохранить газету «2000», поскольку с первых дней вот этой нынешней власти газету пытались закрыть, запретить, ограничить в действиях… Но до 20-летия своего любимого детища Сергей Александрович так и не дожил. Его будет, конечно, не хватать украинской медиасфере. Кстати, через созданные им издания, через его школу прошли едва ли не все ведущие и действующие журналисты — я говорю о реальных журналистах, не о тех, которых много теперь в СМИ на Украине… Да, его будет не хватать. Будем надеяться, что сама газета «2000» выживет, сохранит традиции, которые Сергей Александрович заложил. Александр Чаленко: — С Сергеем Александровичем мы познакомились в нулевых. Для его газеты «2000» я делал большие и глубокие интервью с русскими писателями и западноукраинскими сепаратистами-автономистами: Захаром Прилепиным, Владимиром «Адольфычем» Нестеренко, Олегом Хавичем и многими другими. Публиковался под двумя псевдонимами — Иван Юзов (русифицированное имя британского промышленника Джона Юза, основавшего в XIX веке Юзовку — будущий Донецк) и Александр Че. Кстати, последний мне придумал именно Кичигин. Я ему передал как-то очередной текст и говорю: хочу, мол, издать его под псевдонимом «Александр Терехов-Круглый» (псевдоним состоял из девичьих фамилий бабушки и мамы). Сергей Александрович посчитал его чересчур каким-то высокопарным и предложил: а давайте лучше Александр Че. Его предложение мне сразу понравилось, и я моментально согласился. Этот псевдоним я использую до сих пор. Все тексты, которые я публиковал в «2000», делал абсолютно бесплатно, потому что Кичигин разрешал мне писать и утверждать в текстах всё что угодно. И это мне очень нравилось. В других пророссийских изданиях многое писать было нельзя — у редакторов была самоцензура. «2000» была не просто пророссийской газетой, она была единственной именно РУССКОЙ газетой Украины. Я мог спокойно писать об Украине так, что сразу было видно незамутненным глазом, что Украину как отдельную от России территорию я не признаю. И Кичигин все это публиковал. Так как это была еженедельная газета, то в ней разрешалось публиковать достаточно большие и серьезные тексты, и я пользовался этой возможностью. Несмотря на то что гонораров я не просил, Кичигин оценил моё бессребничество и в одном из разговоров со мной по телефону вдруг неожиданно пообещал издать книгу моих текстов, опубликованных в «2000», в своем издательстве «Довира». Но, увы, события евромайдана поставили крест на этих планах. Не сомневаюсь в том, что «2000», занимавшие твердую антифашистскую и русскую позицию, сыграли важную роль в подготовке Русской весны 2014 года, поэтому Сергею Кичигину за это большой поклон и благодарность. Читайте также: «Опять томосятина!» Торчащая грудь жены Порошенко стала «гвоздём программы автофекалии» (ФОТО) Андрей Лубенский, Украина.ру

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В Киеве готовятся к разрыву около 40 соглашений с Россией (ВИДЕО)

Заместитель украинского министра «по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц» Юрий Грымчак заявил, что Киев готовится разорвать около 40 соглашений с Россией. «Напоминаю, что Павел Климкин сказал, что после того, как было принято решение о непродлении договора о сотрудничестве, сейчас рассматривается на предмет расторжения около 40 различных соглашений, которые были подписаны в своё время с Российской Федерацией», — сказал он в эфире одного из украинских телеканалов. «А сколько таких соглашений расторгнут, мне трудно сказать, потому что там есть межгосударственные и межправительственные. Поэтому это делается, просто не так публично», — отметил замминистра. Читайте также: Украина запускает серийное производство ракетного комплекса «Ольха»

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Госдеп призвал власти Украины уважать свободу вероисповедания

Госсекретарь США Майк Помпео призвал церковные и светские власти Украины уважать свободу вероисповедания всех верующих в стране. «Мы приветствуем замечания митрополита Епифания о том, что православная церковь Украины открыта для всех православных верующих, и призываем государственных и церковных чиновников поощрять терпимость и уважение к свободе вероисповедания членов всех религиозных конфессий по своему выбору», — говорится в заявлении Помпео по случаю объявления автокефалии «новой церкви» Украины. «Объявление автокефалии независимой православной церкви Украины 6 января знаменует собой историческое достижение, поскольку Украина стремится начертить свое собственное будущее. В связи с этим знаменательным случаем Соединенные Штаты вновь заявляют о своей неизменной поддержке суверенной, независимой Украины», — также отмечается в заявлении. В документе повторяется позиция США о поддержке «свободы вероисповедания, включая свободу членов религиозных групп управлять своей религией в соответствии со своими убеждениями без вмешательства извне». Однако при этом не упоминаются положения томоса об автокефалии, в соответствии с которым ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинопольского патриарха, выдавшего томос. В РПЦ документ назвали «пустышкой», а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия. «Новая церковь» была образована на «объединительном соборе» в Киеве в декабре в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших ранее на Украине. Главой новой «автокефальной церкви» стал «митрополит» Епифаний (Думенко). Каноническая Украинская православная церковь отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение «собрания» в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями — едва ли выполнимой задачей. Пока ни одна из других поместных православных церквей не признала новую структуру. Появление «новой церкви» при активной поддержке властей Украины произошло на фоне непрекращающегося давления и притеснений служителей Украинской православной церкви и ее прихожан. Читайте также: «Опять томосятина!» Торчащая грудь жены Порошенко стала «гвоздём программы автофекалии» (ФОТО)

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Украина запускает серийное производство ракетного комплекса «Ольха»

Украина начинает серийное производство ракетного комплекса «Ольха». Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак. «Уже начинаем серийное производство ракетного комплекса „Ольха”», — сказал он в интервью изданию «Правительственный курьер». Также, по словам министра, «продолжаются опытно-конструкторские работы во многих других проектах, которые значительно повысят наши способности». Читайте также: Мёртвые «всушники» лежат на минном поле — кадры от Армии ДНР (ВИДЕО)

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