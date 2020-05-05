О памятниках Краснову и Власову. Гарегин Нжде
Вопрос кому можно, а кому нельзя ставить памятники на территории нашей страны всплывает уже не в первый раз. На этот раз отправной точкой стало высказывание Дмитрия Киселева о том, что надо надо поставить памятник донскому казачьему атаману Петру Краснову. А кем после окончания гражданской войны стал Краснов? Где и кому он служил во время Второй мировой войны?
Водораздел проходит именно здесь. Мое мнение вы увидите и услышите в этом видеоролике.
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Источник: https://nstarikov.ru/o-pamjatnikah-krasnovu-i-vlasovu-garegin-nzhde-115238