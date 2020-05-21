Геополитика углеводородов – Северный Поток-2, Белоруссия, Китай
В новом выпуске видеоблога обсуждали несколько важных вопросов, которые катаются последних новостей, текущей политической повестки дня. Во многом они касались геополитики углеводородов и отношений между Россией, Белоруссией, Европой и США.
Хронометраж:
00:00 Про газопровод Северный Поток-2
12:15 О поставках американской нефти в Белоруссию
17:42 Об обстоятельствах кончины посла Китая в Израиле
20:35 О попытках навальнистов осквернить «Бессмертный полк»
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P.S. Выпуск видеоблога записывали в понедельник, а во вторник появились вот какие новости:
Германия освободила «Северный поток» от газовой директивы ЕС
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило «Северный поток» от правил Газовой директивы ЕС на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор газопровода Nord Stream AG.
P.P.S. Предыдущие выпуски:
- Зарплаты руководства ЦБ, США против Китая, проблемы саудитов
- Ленд-лиз – сколько СССР заплатил за него
- Кто и когда начал Холодную войну
- О памятниках Краснову и Власову. Гарегин Нжде
Источник: https://nstarikov.ru/geopolitika-uglevodorodov-severnyj-potok-2-belorussija-kitaj-115610