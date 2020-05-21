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Геополитика углеводородов – Северный Поток-2, Белоруссия, Китай

14:23. 21 мая 2020 85 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В новом выпуске видеоблога обсуждали несколько важных вопросов, которые катаются последних новостей, текущей политической повестки дня. Во многом они касались геополитики углеводородов и отношений между Россией, Белоруссией, Европой и США.

Хронометраж:
00:00 Про газопровод Северный Поток-2
12:15 О поставках американской нефти в Белоруссию
17:42 Об обстоятельствах кончины посла Китая в Израиле
20:35 О попытках навальнистов осквернить «Бессмертный полк»

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P.S. Выпуск видеоблога записывали в понедельник, а во вторник появились вот какие новости:

Германия освободила «Северный поток» от газовой директивы ЕС

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило «Северный поток» от правил Газовой директивы ЕС на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор газопровода Nord Stream AG.

РИА Новости

P.P.S. Предыдущие выпуски:

Источник: https://nstarikov.ru/geopolitika-uglevodorodov-severnyj-potok-2-belorussija-kitaj-115610

Метки: блог, Видео

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