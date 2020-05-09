Ленд-лиз – сколько СССР заплатил за него

Ленд-лиз — одна из самых неизвестных широкой общественности страниц Второй мировой. Точек зрения, обычно, две. Либералы говорят, что это была бесплатная помощь. Вторая точка зрения – военные поставки были, сыграли свою роль (но не решающую), а вопрос выплаты сумм за ленд-лиз, судя по всему, не решен до сих пор. Россия, как правопреемник СССР будет платить за «бесплатную помощь» до 2030 года.

Справедливости ради, заметим, что по ленд-лизу мы получили всего на сумму $11-13 млрд. Чтобы сумма была понятна в сегодняшних долларах – нужно её умножить на 10, такая вот инфляция в самой «крепкой валюте мира». Сколько заплатили? Около $730 млн. Вернее — продолжаем платить…

Прав ли был Сталин, когда добился Ленд-лиза?

Безусловно.

Победили бы без Ленд-лиза?

Да, но это было бы сложнее.

И, главное, – когда вы имеете дело с теми, кто строит мир на принципах процента и ростовщичества – ничего бесплатного не бывает.

Это надо помнить и сегодня, когда «помощью» называется КРЕДИТ…

P.S. Подробно историю Ленд-лиза разбираю в моей книге«Сталин. После войны. 1949-1953»

Скачать аудио

Если у вас есть вопросы для обсуждения в видеоблоге, присылайте их на электронный адрес vlog@nstarikov.ru с пометкой «Вопросы для видеоблога». Если вы хотите всегда быть первым в курсе новых видео с моим участием, подписывайтесь на мой YouTube-канал.

P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:

Источник: https://nstarikov.ru/lend-liz-skolko-sssr-zaplatil-za-nego-115339