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Ленд-лиз – сколько СССР заплатил за него

14:24. 9 мая 2020 38 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Ленд-лиз — одна из самых неизвестных широкой общественности страниц Второй мировой. Точек зрения, обычно, две. Либералы говорят, что это была бесплатная помощь. Вторая точка зрения – военные поставки были, сыграли свою роль (но не решающую), а вопрос выплаты сумм за ленд-лиз, судя по всему, не решен до сих пор. Россия, как правопреемник СССР будет платить за «бесплатную помощь» до 2030 года.
Справедливости ради, заметим, что по ленд-лизу мы получили всего на сумму $11-13 млрд. Чтобы сумма была понятна в сегодняшних долларах – нужно её умножить на 10, такая вот инфляция в самой «крепкой валюте мира». Сколько заплатили? Около $730 млн. Вернее — продолжаем платить…
Прав ли был Сталин, когда добился Ленд-лиза?
Безусловно.
Победили бы без Ленд-лиза?
Да, но это было бы сложнее.
И, главное, – когда вы имеете дело с теми, кто строит мир на принципах процента и ростовщичества – ничего бесплатного не бывает.
Это надо помнить и сегодня, когда «помощью» называется КРЕДИТ…
P.S. Подробно историю Ленд-лиза разбираю в моей книге«Сталин. После войны. 1949-1953»

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Источник: https://nstarikov.ru/lend-liz-skolko-sssr-zaplatil-za-nego-115339

Метки: блог, Видео

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