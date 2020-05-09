Ленд-лиз – сколько СССР заплатил за него
Ленд-лиз — одна из самых неизвестных широкой общественности страниц Второй мировой. Точек зрения, обычно, две. Либералы говорят, что это была бесплатная помощь. Вторая точка зрения – военные поставки были, сыграли свою роль (но не решающую), а вопрос выплаты сумм за ленд-лиз, судя по всему, не решен до сих пор. Россия, как правопреемник СССР будет платить за «бесплатную помощь» до 2030 года.
Справедливости ради, заметим, что по ленд-лизу мы получили всего на сумму $11-13 млрд. Чтобы сумма была понятна в сегодняшних долларах – нужно её умножить на 10, такая вот инфляция в самой «крепкой валюте мира». Сколько заплатили? Около $730 млн. Вернее — продолжаем платить…
Прав ли был Сталин, когда добился Ленд-лиза?
Безусловно.
Победили бы без Ленд-лиза?
Да, но это было бы сложнее.
И, главное, – когда вы имеете дело с теми, кто строит мир на принципах процента и ростовщичества – ничего бесплатного не бывает.
Это надо помнить и сегодня, когда «помощью» называется КРЕДИТ…
P.S. Подробно историю Ленд-лиза разбираю в моей книге«Сталин. После войны. 1949-1953»
Если у вас есть вопросы для обсуждения в видеоблоге, присылайте их на электронный адрес vlog@nstarikov.ru с пометкой «Вопросы для видеоблога».
Если вы хотите всегда быть первым в курсе новых видео с моим участием, подписывайтесь на мой YouTube-канал.
P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:
- Кто и когда начал Холодную войну
- О памятниках Краснову и Власову. Гарегин Нжде
- Коронакризис: причины и последствия
- Нефтяной гамбит Путина и отрицательная цена на нефть
- Банковская паника, «Альянс врачей», гречки хватит всем
- 30 сребреников Горбачева, Крым и гибель царской семьи
- Эпидемия как повод для нового мирового кризиса
- ОПЕК+ итоги, бензин дешевле нефти и «ножки Буша»
- Чем заниматься на самоизоляции
- Британская монархия, эпидемия и восторги либералов
Источник: https://nstarikov.ru/lend-liz-skolko-sssr-zaplatil-za-nego-115339