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Зарплаты руководства ЦБ, США против Китая, проблемы саудитов

15:25. 19 мая 2020 132 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Первый выпуск видеоблога недели ответил на ваши вопросы, уважаемые подписчики и единомышленники:

  • Зарплата в Центральном Банке, как показатель настоящей, а не мнимой инфляции.
  • Сложности экономики Саудовской Аравии – не для злорадства, а для анализа.
  • Очередной накат США на Китай – на этот раз борцы за свободу Гонконга от Китая тут не причем…

Хронометраж:
00:00 — Почему обвалилась экономика Саудовской Аравии
7:25 — Что происходит с экономикой Саудовской Аравии
10:58 — Про обвинения США в адрес Китая
16:12 — Что делать России в схватке Китая и США
24:32 — Почему Путин не уволит Эльвиру Набиуллину из Центробанка

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Источник: https://nstarikov.ru/zarplaty-rukovodstva-cb-ssha-protiv-kitaja-problemy-sauditov-115572

Метки: блог, Видео

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