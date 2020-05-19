Зарплаты руководства ЦБ, США против Китая, проблемы саудитов

Первый выпуск видеоблога недели ответил на ваши вопросы, уважаемые подписчики и единомышленники:

Хронометраж:

00:00 — Почему обвалилась экономика Саудовской Аравии

7:25 — Что происходит с экономикой Саудовской Аравии

10:58 — Про обвинения США в адрес Китая

16:12 — Что делать России в схватке Китая и США

24:32 — Почему Путин не уволит Эльвиру Набиуллину из Центробанка

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