Зарплаты руководства ЦБ, США против Китая, проблемы саудитов
Первый выпуск видеоблога недели ответил на ваши вопросы, уважаемые подписчики и единомышленники:
- Зарплата в Центральном Банке, как показатель настоящей, а не мнимой инфляции.
- Сложности экономики Саудовской Аравии – не для злорадства, а для анализа.
- Очередной накат США на Китай – на этот раз борцы за свободу Гонконга от Китая тут не причем…
Хронометраж:
00:00 — Почему обвалилась экономика Саудовской Аравии
7:25 — Что происходит с экономикой Саудовской Аравии
10:58 — Про обвинения США в адрес Китая
16:12 — Что делать России в схватке Китая и США
24:32 — Почему Путин не уволит Эльвиру Набиуллину из Центробанка
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P.S. Предыдущие выпуски:
- Ленд-лиз – сколько СССР заплатил за него
- Кто и когда начал Холодную войну
- О памятниках Краснову и Власову. Гарегин Нжде
- Коронакризис: причины и последствия
Источник: https://nstarikov.ru/zarplaty-rukovodstva-cb-ssha-protiv-kitaja-problemy-sauditov-115572