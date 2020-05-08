Кто и когда начал Холодную войну

А были ли у СССР союзники во Второй мировой войне? Настоящие, искренние? Вопрос непраздный. Дело в том, что дата окончания Второй мировой (2 сентября 1945 года) стала первым днем Холодной войны. Только мы этого не знали. А наши «союзники», после 1991 года, в качестве фиксации своей победы в ней, выпустили памятную медаль. На ней дата начала – 2 сентября 1945 года…

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