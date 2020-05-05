Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше

Кто утверждает, что элита позднесоветского времени жаждала распада СССР или, по крайней мере, не желала его сохранения – не знает атмосферы второй половины 80-ых годов. Это высосанная из пальца версия.

Я был очевидцем и свидетелем многих событий той эпохи, даже соприкасался с людьми, близкими к власти. На мой взгляд, сравнительный анализ морально-политического состояния позднесоветской элиты и нынешнего высшего руководства страны некорректен. Более того, в так называемой российской элите царит полное безразличие к дальнейшей судьбе России. Многие чиновники и олигархи имеют запасные аэродромы. Более того, они перевели на запасные аэродромы значительную часть своего имущества и даже родственников.

Ныне с точки зрения морально-политической атмосферы ситуация наиболее тухлая, чем во второй половине 80-ых годов ХХ века.

Мнение, что падение цен на чёрное золото явилось главной причиной развала Советского Союза не совсем корректно. Были и иные факторы. Например, 26 марта 1986 года произошла Чернобыльская катастрофа, нанёсшая серьёзный удар по российской экономике. Было много нанесено ударов, а падение цен на чёрное золото – это лишь один из таких ударов.

Нынешний удар по России через нефть – более чувствительный. Сегодня цена на чёрное золото марки urals иногда достигает менее 11 долларов за баррель. Напомню, что в 80-ые годы произошло падение цен с 30 до 10 долларов. Но нынешний доллар и доллар 1986 года - совершенно несопоставимы. Сегодня ситуация более тухлая. Более того, выполнение соглашения ОПЕК+, достигнутое 9 апреля, наносит смертельный удар по нефтедобыче России. Если мы выполним взятые на себя обязательства, то нефтянка потом не поднимется, потому что многие скважины с низким дебетом добычи и их нельзя останавливать. В 1986 году ситуация была более благоприятной, потому что мы работали на свежих месторождениях, которые были открыты и запущены в советское время. С тех пор прошло 34 года, ныне мы работаем на старых запасах и капитале. И остановка работы означает, что мы никогда не сможем восстановить добычу нефти.

Нам как всегда лгали о прочности «подушки безопасности». Людей кормили обещаниями. Некоторые специалисты понимали, о чём идёт речь. Я об этом говорил, но, к сожалению, меня мало, кто слышал. Золотовалютные резервы России, приблизительно 560 миллиардов долларов, находятся на балансе Центрального Банка. В последние годы из этого резерва Минфину принадлежало 25-30% резерва. По последним моим замерам на начало апреля – 21%. Остальное принадлежит Центробанку.

Резервы Минфина размещены на депозите ЦБ и управляются им же по официальному соглашению. Не буду вдаваться в подробное объяснение, почему была выстроена такая схема. Остальное – деньги, валюта, золото Центрального Банка, который является автономным институтом. Поэтому создавалось и создаётся ложное представление о том, что резервы принадлежат Российской Федерации и её народу.

Первые две статьи Конституции расшифровывают, что Российская Федерация - это государство. А Центральный банк позиционирует себя, как институт, отделенный от государства. Поэтому я и призываю к проведению его национализации. Почему Центробанк накапливал такие гигантские резервы? Вначале 90-ых годов ЦБ говорил, что ему резервы необходимы для стабилизации валютного курса рубля путем валютных интервенций. Пришла Набиуллина в ЦБ и заявила, что пускает рубль в свободное плавание – никаких валютных интервенций. И такой шаг закончился обвалом рубля в декабре 2014 года. Есть множество уголовных статей, по которым надо было принимать меры в отношении Набиуллиной. Не было никаких реакций – ЦБ продолжил прежний курс по накапливанию золотовалютных резервов. Но было не понятно, зачем накапливать резервы, если ЦБ не выполняет конституционное требование стабилизации валютного курса. Среди депутатов я проводил просветительскую деятельность, но все делали вид, что «всё хорошо, прекрасная Маркиза!». На самом деле накопление международных резервов проводилось в интересах хозяев денег – это была главная поддержка стран, валюты которых накапливались в международных резервах. Российская элита в любой момент готова сдать Россию. Как в Евангелии сказано: «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф.6:21). А сокровище чиновников и олигархов находится там, за рубежом.

Российская элита готова сдать Россию в любой момент

Источник: https://ruskline.ru/news_rl/2020/04/21/rossiiskaya_elita_gotova_sdat_rossiyu_v_lyuboi_moment