ВП СССР: Об этике и её роли в жизни. Пояснительная записка (2)

История сохранила тексты, в которых выразились этические кодексы, появившиеся в прошлые времена. Наиболее широко известные из них приведём ниже.

Об этике и её роли в жизни



Семь заповедей Ноя

Как сообщает «Википедия», «Согласно Талмуду Бог дал человечеству через Адама и Ноя следующие 7 законов:



Запрет идолопоклонства — вера в единого Бога.

Запрет богохульства — почитание Бога.

Запрет убийства — уважение к человеческой жизни.

Запрет прелюбодеяния — уважение к семье.

Запрет воровства — уважение к имуществу ближнего.

Запрет употребления в пищу плоти, отрезанной от живого животного — уважение к живым существам.

Обязанность создать справедливую судебную систему.



По закону Торы, нееврей, принявший и соблюдающий данные Ною законы, получает статус жителя-пришельца (гер-тошав) в Стране Израиля. Маймонид1 считает, что все народы мира обязаны принять законы потомков Ноя, и подтверждает, что всякий нееврей, соблюдающий эти законы, войдёт в царство небесное»2.

Далее по ходу истории в её общепринятой версии следуют десять заповедей, данных через Моисея и запечатлённых в Ветхом завете.

Десять ветхозаветных заповедей — декалог

В синодальном переводе Библии (Исход, гл. 20:1 — 17) они изложены так:



Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим.

Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им; ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвёртого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.

Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно; ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно.

Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай, и делай всякие дела твои; а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них; а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его.

Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.

Не убивай.

Не прелюбодействуй.

Не кради.

Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.

Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего.



В нашем понимании, первой заповеди декалога реально предшествовала заповедь «Не бойся!», поскольку охваченный страхом индивид не способен ни к адекватному восприятию и пониманию происходящего, ни к Любви3.

Со становлением христианства появляются его заповеди, включающие в себя приведённый выше «декалог», и дополняющие его заповеди Нагорной проповеди Христа.

Заповеди Нагорной проповеди

Ниже выдержки из Нового завета, Евангелие от Матфея (гл. 5, 6, 7), гл. 5:

3. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.

4. Блаженны плачущие, ибо они утешатся.

5. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.

6. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.

7. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.

8. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.

9. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.

10. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.

11. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня.

12. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас.

13. Вы — соль земли. (…)

14. Вы — свет мира. (…)

17. Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить. (…)

22. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет

брату своему: “рака”, подлежит синедриону; а кто скажет: “безумный”, подлежит геенне огненной. (…)

28. А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. (…)

32. А Я говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать; и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. (…).

34. А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, потому что оно престол Божий; (…)

37. Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого. (…)

39. А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую; (…)

44. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, (…)

48. Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.

Продолжение, Матфей, гл. 6:

1. Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. (…)

6. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. (…)

14. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный,

15. а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших.

16. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. (…)

19. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут,

20. но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут,

21. ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. (…)

24. Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне. (…)

33. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам.

Продолжение, Матей, гл. 7:

1. Не судите, да не судимы будете, (…)

7. Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам;

8. ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.

В Коране нет этического кодекса, заповеди которого были бы сведены в единый текст, но заповеди-рекомендации, распределены по всему тексту Корана. Наряду с этим традиционный ислам содержит свод заповедей, известный под названием «Пять столпов ислама», которые возводятся к Корану и исповеданию ислама лично Мухаммадом1:

1. Шахада — подтверждение того, что нет Господа, кроме Аллаха2, и что Мухаммад — Его раб и посланник;

2. Салят — обряд совершения пятикратной ежедневной молитвы;

3. Закят — выплата пожертвований;

4. Сыям — соблюдение тридцатидневного поста в течение священного месяца Рамадан;

5. Хадж — паломничество в город Мекку, если на это человек способен.

Но наиболее социально значимые коранические заповеди подавляющее большинство относящих себя к мусульманам либо не знают, либо не относят к себе и жизни своих обществ:

«… приходите к слову равному для нас и для вас, (…) чтобы одним из нас не обращать других из нас в господ помимо Бога» (3:57); «Вы были на краю пропасти огня, а Он спас вас оттуда. Так разъясняет вам Бог Свои знамения, — может быть вы пойдете прямым путем! — и пусть будет среди вас община, которая призывает к добру, приказывает одобренное и удерживает от неодобряемого. Эти — счастливы» (3:99, 100).

Эпоха насаждения атеистического миропонимания в СССР тоже не обошлась без своих этических кодексов. Был кодекс-клятва, адресованный пионерам — Торжественное обещание при вступлении в пионерскую организацию1. Далее, достигнув 14-летнего возраста, пионеры становились комсомольцами2. Комсомольцам предлагался Устав ВЛКСМ, включавший в себя и некоторый этический кодекс — права и обязанности членов ВЛКСМ.



Аналогичное положение было и ВКП (б) — КПСС. На протяжении всей истории Уставы партии в редакциях соответствующей эпохи определяли права и обязанности её членов.

XXII съезд КПСС принял «Моральный кодекс строителя коммунизма», включённый в 3-ю Программу КПСС и в её устав. Этот кодекс не был сугубо внутрипартийным делом, а предлагался пропагандой всему советскому народу с 1961 по 1986 г., когда XXVII съездом КПСС он был исключён из новой программы КПСС и из её устава.

Моральный кодекс строителя коммунизма



Преданность делу коммунизма, любовь к социалистической Родине, к странам социализма.

Добросовестный труд на благо общества: кто не работает, тот не ест.

Забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния.

Высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушениям общественных интересов.

Коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каждый за всех, все за одного.

Гуманные отношения и взаимное уважение между людьми: человек человеку друг, товарищ и брат.

Честность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни.

Взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей.

Непримиримость к несправедливости, тунеядству, дурости, нечестности, карьеризму, стяжательству.

Дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к национальной и расовой неприязни.

Нетерпимость к врагам коммунизма, дела мира и свободы народов.

Братская солидарность с трудящимися всех стран, со всеми народами.3







Но наряду с ними история знает кодексы, которые не были культовыми (т.е. не пропагандировались), но всё же действовали, потому что:



1) они запечатлевались на бессознательных уровнях психики и вносили свой вклад в формирование психодинамики культурно своеобразных обществ,

2) их поддерживало руководство тайных обществ и иных мафиозных по существу группировок. Они могли быть как тайными, так и не засекреченными, находящимися в общем доступе. Их можно назвать «фоновыми».



Один из них, оказавший наибольшее значение на течение всемирной истории, будет представлен в разделе 5.2.2.

* * *

Можно долго гадать и спорить о том, какой бы была история, если бы в ней не было семи заповедей Ноя, десяти ветхозаветных заповедей, Нагорной проповеди, заповедей пяти столпов ислама, морального кодекса строителя коммунизма, этических кодексов других культур и субкультур, включая тайные эзотерические субкультуры и субкультуры криминалитета.



История всё равно останется такой, какова она была, и какой мы её не знаем в силу того, что исторические мифы в культуре человечества заместили собой достоверную память о прошлом1.



Тем не менее, вне зависимости от того, как и в чём расходятся исторические мифы и реально свершившаяся история, следует признать, что:

Ни один из этических кодексов прошлого не стал нормой повседневной жизни для подавляющего большинства членов тех обществ, в которых эти кодексы появились.

Особенно ярко это видно на примере краха СССР, осуществлённого партийной «элитой» союзного и республиканского уровней при попустительстве партийных руководителей более низких уровней, рядовых членов КПСС1 и беспартийного населения.



СССР был уничтожен ими всеми вопреки заповедям «Морального кодекса строителя коммунизма» и уставов ВЛКСМ и КПСС, на момент начала перестройки обязательных к исполнению для как минимум для 18 287 786 членов партии, 751 592 кандидатов в члены КПСС2, примерно 35 миллионов членов ВЛКСМ3, составлявших в совокупности около 19 % от общей численности населения СССР 278,8 млн. человек4. 19 % — это почти в 4 раза больше, чем требуется для того, чтобы организованное «информированное меньшинство» придало деятельности неорганизованной толпы определённую направленность5.

4. Причины неработоспособности сводов заповедей

Причины того, что такого рода этические кодексы для подавляющего большинства людей не являются скелетной основой их поведения в повседневности, состоят в том, что:



бо́льшую часть времени все люди идут по жизни на основе автоматизмов, которыми наполнились их бессознательные уровни психики, — поведенческих программ, наличествующих в культуре общества (социальной группы), инстинктов (прежде всего — стремления к удовольствию, самосохранения и стадно-стайных), безусловных рефлексов, а также — оказываются под воздействием эгрегориальной и иной одержимости либо оказываются в роли «функциональных элементов» тех или иных «систем», выполнение функций в которых требует от них расчеловечивания и действий вопреки заповедям кодексов;



заповеди кодексов (как обязывающие, так и запрещающие), адресованы к уровню сознания, и по сути являются маркерами-идентификаторами, кодами, с которыми в психике индивида должны быть связаны куда бо́льшие по объёму массивы информации и соответствующая им алгоритмика.



Поэтому заповеди этических кодексов могут воплощаться в жизнь только в том случае, если индивид следует им осознанно волевым порядком или же они и связанная с ними информация и алгоритмика (знания и навыки) безальтернативно подчинены его личностной нравственности, вследствие чего и бессознательные уровни его психики в режиме отработки автоматизмов в текущей повседневности не уклоняются от их реализации.



Чтобы было так, требуется воспитательная работа в раннем детстве или усилия самого индивида по созданию этих массивов знаний и навыков, дополняющих заповеди и в включённых в алгоритмику психики личности.

Если же:



массивов информации и алгоритмики (знаний и навыков), необходимых для жизни по заповедям, в психике нет;



воля не развита или индивид под воздействием обстоятельств утратил самообладание, вследствие чего его осмысленная воля не работает;



его нравственные стандарты, единые для уровня сознания и бессознательных уровней психики, не соответствуют заповедям,



— то заповеди этических кодексов в подавляющем большинстве случаев будут индивидом нарушаться.

В обстоятельствах, когда их нарушение — де-факто общепринятая социальная норма, люди будут сетовать на несоблюдение благих заповедей этических кодексов; убеждать себя и других в невозможности жить в соответствии с ними («не мы такие — жизнь такая…»1); настаивать на том, что заповеди «противоречат природе человека» и на основании этого самоубеждения опровергать их жизненную состоятельность и необходимость для общества их соблюдения.2



Это касается прежде всего благих заповедей, соблюдение которых ведёт к человечности.

Но возведение в ранг заповедей надстроек и оболочек инстинктивных программ поведения, выражающих «врождённую мораль» стадно-стайной обезьяны вида «Человек разумный», — проблем с их реализацией в жизни общества не вызывает: примером тому культурные оболочки инстинктивных программ стремления к удовольствию — традиции выпивки по поводу и без повода, курения, субкультуры половых извращений и т.п. — относительно легко и быстро входят в культуру, а искореняются из культуры весьма не просто… Вообще на инстинктивные программы стремления к удовольствию можно насадить любую гадость.

Если с уровня культурно своеобразного общества в целом опустить на уровень предприятия, то документы под названием «Корпоративная культура нашей фирмы» являются декларативными и не исполняются по этим же причинам.



* * *

Однако, главное, что сделал 1-й Петербургский концептуальный форум, — предложил приверженцам Концепции общественной безопасности этический кодекс.



И это было сделано при понимании всего вышеизложенного. Поэтому необходимо ответить на вопрос:



Почему и зачем был предложен этот этический кодекс?



Почему по своей структуре и содержанию он именно такой?



Но чтобы ответить на эти вопросы, необходимо обратиться к рассмотрению процесса формирования общественно-политической обстановки в России, сложившейся к настоящему времени.



Внутренний Предиктор СССР

11 марта — 02 апреля 2019 г.

1 Моше́ бен Маймо́н, Рамбам, Моисей Маймонид (1135-1204), еврейский философ и богослов — талмудист, раввин, врач, учёный. Второй по авторитету после Моисея человек в иудейской культуре. Как сообщают источники той эпохи, был уважаем иудеями, христианами, мусульманами.

3 Коран повествование о ниспослании откровения Моисею начинает именно со слов «Не бойся!», обращённых Всевышним к Моисею (Коран, 27:10).

2 В переводе на русский слово «Аллах» должно быть заменено словом «Бог», поскольку без этого уточнения перевод «Пяти столпов ислама» сам является нарушением этой заповеди.

1 Как изменялся текст Торжественного обещания пионеров на протяжении истории СССР, см. по ссылке: http://nksmrf.ru/page/54 . В общем, представители многих поколений, дававших это торжественное обещание, в их большинстве не выполнили принятые на себя обязательства, вследствие чего СССР перестал существовать…

2 В хрущёвско-брежневские времена процветала показуха, поэтому комсомольцами становились почти все школьники, за исключением отъявленных хулиганов и двоечников, которым не предлагали вступить в комсомол (чтобы они «не позорили» организацию своими учёбой и поведением) и малочисленных разного рода «идейных», кто уклонялся от вступления в ВЛКСМ по своими соображениям, противостоя на протяжении нескольких лет приглашениям, делавшимся очень настойчиво, поскольку уклоняющиеся от вступления в комсомол портили отчётную статистику учебных заведений.

3 Как сообщает «Википедия» со ссылкой на воспоминания Ф.М. Бурлацкого, «Моральный кодекс строителя коммунизма» возник так: «Дело было в Подмосковье, на бывшей даче Горького. Шёл 1961 год. С группой консультантов ЦК КПСС я работал над программой партии ― с начала и до конца. Нашей группой руководил секретарь ЦК Борис Николаевич Пономарёв, а непосредственную работу осуществлял его зам ― Елизар Ильич Кусков, прекрасной души человек, остро пишущий и тонко чувствующий слово журналист. Как-то утром, после крепкой вечерней пьянки, мы сидели в беседке и чаёвничали. Елизар мне и говорит: — Знаешь, Фёдор, позвонил «наш» (так он звал Пономарёва) и говорит: «Никита Сергеевич Хрущёв просмотрел всё, что вы написали, и советует быстро придумать моральный кодекс коммунистов. Желательно в течение трёх часов его переправить в Москву». И мы стали фантазировать. Один говорит «мир», другой ― «свобода», третий ― «солидарность»… Я сказал, что нужно исходить не только из коммунистических постулатов, но и также из заповедей Моисея, Христа, тогда всё действительно «ляжет» на общественное сознание. Это был сознательный акт включения в коммунистическую идеологию религиозных элементов. Буквально часа за полтора мы сочинили такой текст, который в Президиуме ЦК прошёл на “ура”» ( https://ru.wikipedia.org/wiki/Моральный_кодекс_строителя_коммунизма ). Комментарий ВП СССР: Понятно, что поскольку сами писали после пьянки да и «царь Никита» тоже регулярно злоупотреблял «беленькой», то недопустимость выпивки и курения в «Моральный кодекс строителя коммунизма» не были включены.

1 «История умалчивает о том, что с нею творят историки…» (из интернета). «Лживых историков следовало бы казнить как фальшивомонетчиков» — М. де Сервантес (1547-1616): это — по понятиям, а не по закону. Что справедливо: закон либо это понимание? — потому, что полезно для развития общества.

1 Прежде всего это касается членов КПСС и ВЛКСМ, которые работали в аппаратах ЦК, служили в КГБ и были политработниками в Вооружённых силах СССР. Они в своём большинстве оказались «функциональными элементами систем», а не личностями, добросовестно работавшими в «системах», не способными к самоорганизации, на основе которой смогли бы придать иное качество деятельности «систем», в которых работали и служили, и тем самым обеспечить не только сохранение СССР и социализма, но обеспечить его дальнейшее развитие.

2 По состоянию на 1986 г. (по данным сайта: https://sovtime.ru/kpss/chislennyij-sostav-kpss ).

3 «Пик численности комсомольских рядов пришёлся на 1984 год — 42 млн. В конце 80-х в стране начинается отток из Союза: 1989 год — 35,5 млн. человек, 1991 год — 26 млн.» (по данным сайта: https://tass.ru/arhiv/712002 ).

4 По состоянию на 1 января 1986 г. (по данным сайта http://cyclowiki.org/wiki/Численность_населения_СССР ).

5 «Ученые выяснили, что людям свойственно быть "баранами" и слепо идти за тем, кто стал лидером»: https://www.newsru.com/world/15feb2008/sheep.html .

1 Фраза из криминального фильма «Бумер» (2003 г.).

2 То, что выделено курсивом, — поле деятельности либералов.

ВП СССР



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Продолжение Пояснительной записки следует.

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