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1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 4. Казахстан. Вып.1

09:05. 5 мая 2020 131 просмотр Нет комментариев Опубликовал:


1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 1
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 2
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 3. Саммит в Женеве


Павлодар. Комната в женском общежитии


Павлодар. Деревянные дома






Павлодар. Старое и новое


Павлодар. Зона развития




Павлодар. Район новой застройки


Павлодар. Жизнь в районе новостроек










Павлодар. Городские пейзажи




Павлодар. Мужская беседа


Павлодар. Памятник Ленину на главной площади


Павлодар. Памятник погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг


Источник: https://humus.livejournal.com/7200696.html

Метки: история, павлодар, Россия, средняя азия, туркестан, фото

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