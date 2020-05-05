1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 4. Казахстан. Вып.1
09:05. 5 мая 2020 131 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 1
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 2
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 3. Саммит в Женеве
Павлодар. Комната в женском общежитии
Павлодар. Деревянные дома
Павлодар. Старое и новое
Павлодар. Зона развития
Павлодар. Район новой застройки
Павлодар. Жизнь в районе новостроек
Павлодар. Городские пейзажи
Павлодар. Мужская беседа
Павлодар. Памятник Ленину на главной площади
Павлодар. Памятник погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг