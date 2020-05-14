1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1986. Часть 2

В уединении рождается стремление к совершенству. В одиночестве душа беседует сама с собой, и часто ее энергия обретает действенность. Поэтому, если человек стремится стать счастливым, ему нужно оставлять больше времени для себя.

— Хемингуэй Эрнест Миллер