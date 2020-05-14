1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1986. Часть 2
09:12. 14 мая 2020 151 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 1
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 2
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 3. Саммит в Женеве
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 4. Казахстан. Вып.1
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 4. Казахстан. Вып.2
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 5. 1985. Празднование Дня победы в Москве
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 6. 1985. Из жизни курсантов
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 7. 1985. Из жизни перебежчика
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 8. 1985.«Застрельщики и заединщики»
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 9
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1986. Часть 1
01. Борис Николаевич Ельцин, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС и Фидель Кастро, первый секретарь ЦК Компартии Кубы и председатель Совета Министров на Арбате
02. Во время официального визита президента Франции Франсуа Миттерана в Москву его жена Даниэль посещает вместе с Раисой Горбачевой Московский дворец пионеров
03. Всесоюзный Ленинский коммунистический субботник. Рабочие Автомобильный завод имени Ленинского комсомола на сборочной линии
04. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев встречается с тольяттинцами
05. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и Генеральный секретарь ЦК компартии Афганистана Мухаммед Наджибулла проводят встречу в Кремле
06. Делегация Советского Союза во главе с Николаем Рыжковым, председателем Совета министров, только что вернулась с 42-й сессии Совета экономической взаимопомощи в Бухаресте
07. Кушка. Воины-интернационалисты
08. Москва. Большой Кремлевский Дворец. Пятый съезд кинематографистов Советского Союза. 14 мая
09. Первый заместитель премьер-министра СССР Гайдар Алиев посетил международную выставку «Железнодорожный транспорт 1986 года»
10. Поезд московского метро перевозит своих пассажиров
11. Пресс-центр МИД СССР. 24 августа
12. Рабочие Мосметростроя Владимир Куприянов (слева) и Евгений Захаров прокладывают туннель до будущей станции метро Цветной бульвар в Москве
13. Рабочие Челябинского трубопрокатного завода
14. Фрунзе. Томас Шанкара, президент Буркина-Фасо, глава правительства и председатель Национального революционного совета, осматривает город
15. Харьков. Общегородская антивоенная акция протеста трудящихся на площади Советской Украины. Участники поддержали заявление Генерального секретаря СССР Михаила Горбачева против эскалации гонки вооружений
16. Танки на марше
17. Коми АССР. Рабочий Воргашорской шахты
18. 27-й съезд Коммунистической партии Советского Союза. Регестрация депутатов
19. Москва. Кубинский лидер Фидель Кастро среди делегатов 27-го съезда КПСС
20. Москва. XXVII съезд КПСС. Первый секретарь ЦК Компартии Туркменской ССР Сапармурад Ниязов