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1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 4. Казахстан. Вып.2

10:19. 6 мая 2020 132 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 1
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 2
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 3. Саммит в Женеве
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 4. Казахстан. Вып.1


Экибастуз. Въезд в город


Экибастузская ГРЭС-1. До 1996 года находилась в собственности государства, затем в 1996 году была продана американской компании AES. Тогда тендер проводился в закрытом режиме и по неподтвержденной информации станция обошлась AES всего в 1,5 миллиона долларов. В 2008 году AES продала ЭГРЭС-1 компании Казахмыс за 1,26 миллиарда долларов.
















Экибастузский угольный бассейн, угольный разрез «Богатырь». В октябре 1996 года разрез был приватизирован американской компанией Access Industries в результате открытого тендера, было учреждено ТОО «Богатырь Аксес Комир». Первенец Экибастузского угольного бассейна, разрез «Северный», с 1999 года также находится под управлением ТОО «Богатырь Аксес Комир».




























Экибастузский угольный бассейн, угольный разрез «Богатырь».Гигантская техника


Экибастузский угольный бассейн, угольный разрез «Богатырь». Сварщики


Экибастузский угольный бассейн, угольный разрез «Богатырь». Рабочие







Экибастузский угольный бассейн, угольный разрез «Богатырь». Молдавские рабочие в строительном вагончике играют в шахматы

Источник: https://humus.livejournal.com/7202514.html

Метки: история, промышленность, Россия, средняя азия, туркестан, фото

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