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1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1986. Часть 1

09:36. 13 мая 2020 145 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 1
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 2
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 3. Саммит в Женеве
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 4. Казахстан. Вып.1
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 4. Казахстан. Вып.2
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 5. 1985. Празднование Дня победы в Москве
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 6. 1985. Из жизни курсантов
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 7. 1985. Из жизни перебежчика
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 8. 1985.«Застрельщики и заединщики»
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 9


Местные цыгане в центральной части города, возле Главпочтамта в городе Астрахань


Москва. Очередь в кулинарию


Капитан Томас Санкара президент Буркина-Фасо, глава правительства и председатель Национального совета революции выступает перед аудиторией Союза советских обществ дружбы и культурных связей


Михаил Горбачев, Генеральный секретарь ЦК КПСС, и Самора Машел, председатель ФРЕЛИМО и Президент Народной Республики Мозамбик, фотографируются во время их встречи в Москве 1 апреля


Генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза Михаил Горбачев и лидер Народной Республики Польши Войцех Ярузельский на X съезде Польской объединенной рабочей партии


Михаил Горбачев принимает президента Франции Франсуа Миттерана в Москве 9 июля


Термез. Люди тепло приветствуют возвращение советских солдат из Афганистана


Кушка. Ученики местной средней школы приносят цветы советским воинам-интернационалистам, возвращающимся из Афганистана.


Ташкент. Старшего сержанта Мамасула Зияева приветствуют его отец Маджит Мирзоевич и младший брат Мамарахим в аэропорту города


Кольская суперглубокая скважина. Буровая установка в эксплуатации. 30 октября


Военные учения


Модельер Пьер Карден представляет свою коллекцию в Москве, Россия, 20 апреля


Первый летный образец грузового самолета Антонова Ан-124 во время испытаний в аэропорту Шереметьево


Елена Боннер посещает премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер на Даунинг-стрит, 10, в Лондоне, 30 мая


Туристы и ветераны у Могилы Неизвестного солдата в Москве




Балерина Наталья Бессмертнова из Большого театра в Лондоне во время гастролей по Великобритании, 21 июля


Аркадий Райкин


Хирург-ортопед Гавриил Илизаров, руководитель Курганского научно-исследовательского института экспериментальной и клинической ортопедии и травматологии, раздает автографы между зпмнданиями 27-го съезда Коммунистической партии


Делегат Гулдул Сагадеева в перерывах между заседаниями 27-го съезда Коммунистической партии Советского Союза, проходящего в Кремлевском Дворце съездов


Делегаты на 27-м съезде КПСС, проходившем в Кремлевском Дворце съездов

Источник: https://humus.livejournal.com/7213957.html

Метки: история, Россия, фото

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