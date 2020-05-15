1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1986. Часть 3
08:51. 15 мая 2020 195 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 1
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 2
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 3. Саммит в Женеве
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 4. Казахстан. Вып.1
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 4. Казахстан. Вып.2
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 5. 1985. Празднование Дня победы в Москве
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 6. 1985. Из жизни курсантов
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 7. 1985. Из жизни перебежчика
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 8. 1985.«Застрельщики и заединщики»
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 9
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1986. Часть 1
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1986. Часть 2
Михаил Горбачев и его супруга выступают сходят с трапа самолета в Нью-Дели
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Визит Михаила Горбачева в Куйбышевскую область. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев во время посещения Куйбышевского металлургического завода имени В.И. Ленина. 9 апреля
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Рабочая встреча участников Международной программы Коспас-Сарсат. Программа использует спутниковую поисково-спасательную систему, чтобы помочь судам и самолетам, терпящим бедствие
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Ереван. Советско-французская встреча, посвященная сотрудничеству в космических исследованиях и использовании космоса в мирных целях. Вице-президент Академии наук СССР и президент Интеркосмоса Владимир Котельников со своим французским коллегой
Тоннель Московского метрополитена, строительство станции метро «Цветной бульвар»
Метростроевец Е. Мареев за работой во время строительства станции московского метрополитена «Савёловская»
Москва. Министр внутренних дел СССР А. Власов вручает подполковнику Л. Телятникову награду «Заслуженный офицер МВД Советского Союза». После награждения.
Майор внутренней службы Л. П. Телятников вместе с другими пожарными (В. Игнатенко, В. Кибенком, В. Правиком и др.) принимал участие в тушении пожара в первые часы после аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года. Во время тушения подразделение Телятникова пробыло на станции почти три часа, он получил высокую дозу облучения. Скончался на 54-м году жизни от рака 2 декабря 2004 года, похоронен на Байковом кладбище в Киеве.
Кремлевский Дворец Съездов. Пятый съезд кинематографистов Советского Союза. Актеры Евгений Матвеев, Лидия Смирнова, режиссер Татьяна Лиознова и актеры Клара Лучко и Михаил Волонтир
Москва. Кремлевский Дворец Съездов. Пятый съезд кинематографистов Советского Союза
Москва. Скульптор Юрий Чернов (в центре) беседует с ветеранами войны у Большого театра
Студенты географического факультета во время занятий в обсерватории МГУ
Термез. Школьницы приветствуют советских солдат
Глоток чистой воды. Если бы не Горбатый.
Ну почему нельзя было его на Новолипецком в печь…
Или кирпичом в Крылатском…
Бедная Раиса Максимовна! Везде старалась быть на переднем плане, а на деле – приняла на себя всю отрицательную энергию, предназначенную мужу. Можно сказать – приняла удар на себя, оттого и померла раньше времени…