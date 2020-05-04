Власти Австрии восстановили памятник героям Советской армии
Реставрационные работы были заранее согласованы с посольством России.
«Федеральным МВД Австрии по согласованию с посольством своевременно осуществлены реставрационные работы по восстановлению позолоты текста мемориальной надписи на памятнике советскому воину-освободителю…», — написал посол на своей странице в социальной сети.
Памятник расположен в Вене на площади Шварценбергплац. Он посвящен советским воинам-освободителям, погибшим во время проведения Венской наступательной операции в 1945 году. Памятник изображает советского воина-освободителя у которого позолочен шлем, а левой рукой он держит позолоченный герб СССР.
Напомним, памятник несколько раз подвергался осквернению, поэтому в 2019 года МВД Австрии установила около памятника камеры видеонаблюдения. После каждого акта вандализма памятник восстанавливал
Источник: https://yandex.ru/turbo/s/rossaprimavera.ru/news/4264fa3b?promo=navbar&utm_referrer=httpszen.yandex.com
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