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Власти Австрии восстановили памятник героям Советской армии

23:52. 4 мая 2020 82 просмотра 2 коммент. Опубликовал:
3 мая 2020
 
Памятник советскому воину-освободителю. Фрагмент. Вена. Австрия (сс) Serge Bystro48185_original.jpgВласти Австрии завершили реставрацию памятника героям Советской армии в Вене, заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский 3 мая в своем Facebook-аккаунте.

Реставрационные работы были заранее согласованы с посольством России.

«Федеральным МВД Австрии по согласованию с посольством своевременно осуществлены реставрационные работы по восстановлению позолоты текста мемориальной надписи на памятнике советскому воину-освободителю…», — написал посол на своей странице в социальной сети.

Памятник расположен в Вене на площади Шварценбергплац. Он посвящен советским воинам-освободителям, погибшим во время проведения Венской наступательной операции в 1945 году. Памятник изображает советского воина-освободителя у которого позолочен шлем, а левой рукой он держит позолоченный герб СССР.

Напомним, памятник несколько раз подвергался осквернению, поэтому в 2019 года МВД Австрии установила около памятника камеры видеонаблюдения. После каждого акта вандализма памятник восстанавливал

Источник: https://yandex.ru/turbo/s/rossaprimavera.ru/news/4264fa3b?promo=navbar&utm_referrer=httpszen.yandex.com

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