Олени и люди
14:41. 4 мая 2020 160 просмотров 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Плакат в Коми.
Традиционные предпразничные "девочки-дизайнеры".
На фото финский солдат в Лапландии с 1944-м году.
Есть стойкое мнение, что пока за подобное не будут выписывать огромные штрафы и заводить уголовные дела, все это будет повторяться из раза в раз.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5840479.html
А возможно она не перепутала.))Почему доску Манергейму можно,а простому финскому солдатику низя?))
“все это будет повторяться из раза в раз.”
-будет!Как учили то и получили,((
Не думаю сто эти “девочки-дизайнеры” случайно перепутали фотографии. За такие “ошибки” наверняка “нехило” платят. В валюте.
Название статьи по другому бы обозвать. Например, “Олени” и олени.