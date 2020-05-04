Олени и люди

Плакат в Коми.Традиционные предпразничные "девочки-дизайнеры".На фото финский солдат в Лапландии с 1944-м году.Есть стойкое мнение, что пока за подобное не будут выписывать огромные штрафы и заводить уголовные дела, все это будет повторяться из раза в раз.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5840479.html