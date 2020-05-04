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Олени и люди

14:41. 4 мая 2020 160 просмотров 3 коммент. Опубликовал:


Плакат в Коми.
Традиционные предпразничные "девочки-дизайнеры".
На фото финский солдат в Лапландии с 1944-м году.
Есть стойкое мнение, что пока за подобное не будут выписывать огромные штрафы и заводить уголовные дела, все это будет повторяться из раза в раз.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5840479.html

Метки: 9 мая, девочки-дизайнеры, плакаты, праздники, фотографии

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 1852 1712
    KT 4 мая 2020 в 17:07

    А возможно она не перепутала.))Почему доску Манергейму можно,а простому финскому солдатику низя?))
    “все это будет повторяться из раза в раз.”
    -будет!Как учили то и получили,((

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  • 2706 2447
    VorchunVV 4 мая 2020 в 17:27

    Не думаю сто эти “девочки-дизайнеры” случайно перепутали фотографии. За такие “ошибки” наверняка “нехило” платят. В валюте.

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  • 4854 3986
    Женечка 4 мая 2020 в 17:44

    Название статьи по другому бы обозвать. Например, “Олени” и олени.

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