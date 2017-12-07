Оленно-транспортные батальоны

Тот факт, что в Великой Отечественной активно использовали собак, ни для кого не новость. Верные помощники саперов оказывали неоценимую услугу и в других сферах, например, в спасательных операциях. Но сколько человек может вывезти одна собака? А если зима, и снег выше пояса? Сложно. К тому же боевые действия велись на огромной территории, соединяющей в себе несколько климатических поясов, поэтому на Карельском фронте очень остро стоял вопрос транспортировки боеприпасов, раненых солдат, и других, не менее объемных грузов. В условиях тундры с затяжными снегопадами собачьи упряжки были каплей в море. Поэтому было принято решение сформировать уникальные дивизионы, состоящие из северных народов — ненцев, коми и саамов. Звание каждого солдата в таких подразделениях — ездовой оленевод.

На временном отрезке самым близким опытом применения оленьих упряжек была Финская война. Тогда-то и были отмечены и проанализированы все ее плюсы: быстрый ход даже по бездорожью, до 80 км в день (не машина, конечно, но нельзя забывать, что это не 100500 лошадиных сил под капотом, а несколько оленьих), почти полная самодостаточность — эти животные спокойно питаются ягелем и травой, для поиска и сбора которых в большинстве случаев не требуется участие человека, и тихий ход, не сравнимый с движением других животных. Олени практически бесшумны, даже если животное ранено — оно не издаст ни звука. Но по какой-то причине дальше Финской это направление не пошло, и до поры об оленях не вспоминали. До поры — это до начала Великой Отечественной, когда был сформирован Карельский фронт.

Однако навыки создания оленетранспортных бригад были утрачены, и собирать их пришлось спонтанно. В армию специально призывали людей, принадлежащих к народам, чья жизнь проходит в непосредственной близости с оленеводством. Место общего сбора — Мурманск, и именно туда стекались призывники вместе с рогато-ветвистыми бойцами, запряженными в нарты.

Изначально такому призыву подлежали жители Мурманской области и ближайших окрестностей, но оказалось, что нужного количества упряжек нет. Тогда было принято решение “добирать” остальных из Архангельской области, Ямало-Ненецкого округа и Коми АССР. Оттуда к месту призыва отправились почти полторы тысячи каюров, и около 10000 оленей. Но путь оказался сложнее, чем предполагалось: так как призывники передвигались своим ходом, то упряжки, идущие первыми, успевали подобрать весь ягель и вытоптать его скудные остатки, да так, что идущие следом животные страдали от голода. Его следствием стало повышение смертности в оленьих батальонах, но забивать ослабевших или издыхающих животных каюры опасались: за каждого потерянного оленя грозил военный трибунал, ибо это расценивалось, как вредительство. Поэтому, если олень падал без сил, его грузили на упряжку и везли дальше. Скорости это не добавляло, к тому же каюрам приходилось постоянно отклоняться с намеченного маршрута: люди искали места, где был корм для животных, чтобы не потерять еще больше.

Мурманск ждал пополнения. Архангельск его готовил. Необученные призывники попадали именно туда, чтобы пройти подготовку и получить инструктаж. Формирование оленелыжных батальонов начиналось с приучения животных к звукам выстрелов: было очень важно, чтобы олени продолжали движение даже под громкую канонаду. Для этого их запрягали в нарты и гнали по снежному полю, сопровождая частой стрельбой. Первое время упряжки буквально сходили с ума: метались из стороны в сторону, замирали на месте, пытались повернуть назад, но постепенно животные привыкли. После обучения упряжки грузили в вагоны, и по железной дороге отправляли в Мурманск.

По пути была потеряна еще четверть стада. Причина — голод. Кто-то умный вместо привычной пищи подвязал к оленьим мордам торбы с сеном, при этом благополучно упустив из виду тот факт, что олени весьма неохотно употребляют его в ищу. Плюс стресс от перевозки. Но, несмотря на все препятствия, весной 1942 года 14-я армия Карельского фронта получила дюжину оленетранспортных батальонов. Четверть из них отправилась в 10-ю армию, а остальных разделили на две бригады и перебросили на фронт. Немецкое командование, узнав о подобном пополнении, отдало четкий приказ: уничтожать стада, направляющиеся к местам формирования новых подразделений. Это легло на плечи диверсантов и авиации, но оленетранспортные бригады продолжали свою работу, несмотря ни на что.

Для упряжек был установлен график, который соблюдался всегда и в любых условиях. Смена длилась 8 часов, через каждый час — обязательный перерыв 10 минут, и выходной после 4 дней работы. Основная деятельность приходилась на эвакуацию раненых солдат с поля боя, и рейды во вражеский тыл. Помимо того, в обязанности каюров и их питомцев входила и расчистка дорог.

Жили просто: выкапывали в снегу ямы и укрывали их лапником и плащ-палатками. Теплая обувь и одежда — дефицит, как и обильное питание для людей и животных. Тяжко приходилось абсолютно всем, так как к условиям фронтовой жизни — нерегулярной поставке боеприпасов и еды, проблемам с разведением огня из-за отсыревших дров — добавлялась суровая зима.

Снег мешал бойцам, но очень часто именно он становился одним из главных факторов, позволяющих выполнить поставленную задачу. Участники оленетранспортных батальонов вспоминали впоследствии, что иногда приходилось шить животным белые маскхалаты: поначалу олени старались их сбросить, но постепенно привыкли, а порой даже ждали, чтобы их укутали в новый наряд. Если не было такой возможности, то животных попросту красили белой краской. Это помогало подкрасться к врагу незамеченными, и бригады, выныривая из снежной пурги и выполняя задание, бесследно исчезали в ней же, проносясь вихрем перед глазами опешивших от такой наглости немцев. Примерно так был уничтожен аэродром фашистов в Петсамо: воспользовавшись ночным снегопадом, бригады бесшумно пробрались в тыл врага, взорвали самолеты и лишили немцев запасов горючего, оставив в напоминание о своем визите только снег из-под нарт.

Авиация тоже получала колоссальную помощь: это не только вывезенные из непроходимых мест раненые летчики, а порой даже и самолеты, или, по крайней мере, самые ценные их части из того, что удалось найти. Конечно, одна упряжка не утащит, скажем, мотор — полтонны железа не то что олень, не всякая техника потянет. Поэтому для такой цели были спроектированы и созданы специальные нарты, рассчитанные на упряжку из 20 животных. Сконструировал ее один из оленеводов, В. С. Белугин: при помощи специального оборудования (тоже собранного из того, что бог послал) тяжелая запчасть укладывалась на упряжку, и, хоть и не без труда, но перевозилась в нужное место.

Вообще об участии оленетранспортных бригад в войне говорится очень мало, но информация все же есть. Так, некоторые документы сохранились в архиве Подольска, а с ними и письма ветеранов одного из оленелыжных подразделений. В них содержатся бесценные воспоминания участников событий тех дней. Так, С. И. Пасканный рассказывал, что в какой-то период из-за сильнейшего снегопада обычные пути снабжения оказались перекрыты, и бойцы, вместо того, чтобы выполнять боевую задачу по уже намеченному плану, пытались выжить. Еды нет, боеприпасов нет, медикаментов тоже нет. Резко увеличилось число погибших: не то что лечить, даже отогревать раненых было нечем. Представьте себе погоду, в которую к телу примерзает одежда — и в таких условиях оказались наши солдаты. В попытке согреться жгли лыжи, которых, впрочем, хватило ненадолго. И в момент, когда командование уже решило прекратить бои, из снежной пелены, окружающей, казалось бы, уже обреченных на смерть людей, бесшумно вынырнули оленьи упряжки, а с ними и шанс на спасение. Большинство нуждающихся в медицинской помощи бойцов удалось вывезти в тыл, но оленеводы в эти же дни понесли огромные потери: бригада потеряла больше половины своих людей, почти полторы тысячи человек, и это не считая оленей. Но противника удалось отбросить.

Еще один участник Мурманской наступательной операции, А. И. Денисов, писал, что при высадке на мыс Пикшуев десант оказался в затруднительном положении: оленей с большими усилиями удалось погрузить на корабли, а выгрузить — и вовсе непосильная задача. Если в некоторых операциях удавалось путем создания искусственного крена корабля вынудить оленей прыгать за борт и вплавь добираться пару километров до берега, либо выбираться вместе с нартами на прочный лед, чтобы продолжать движение, то в этот раз — не получилось. Сначала были попытки сгружать животных, обвязанных веревками, в шлюпки, но это было весьма трудоемкое и длительное занятие. Потом просто начали выталкивать их за борт, но олени барахтались на одном месте и стремились держаться ближе к кораблям, не понимая, чего от них хотят. В итоге выход из положения был найден: Н. Хатанзей предложил связать нарты в цепь, и вытащить на берег. Олени последовали за привычным снаряжением, и благополучно вышли на сушу.

Оленеводам приходилось несладко. Не везде удавалось найти стоянку с кормом, а участки, где еще был ягель, регулярно обстреливались. Каюры поднимались на скалы, чтобы собрать там пропитание для своих подопечных. Проблема с водой тоже была решена: если лед был настолько толстым, что олень не мог пробить его копытом, то погонщик помогал животному напиться, прорубая топором лунку достаточных размеров. Так продолжалось почти две недели во время этой операции, и настоящим спасением стала помощь из Полярного: посылка с тонной овсянки. Как оказалось, олени очень любят эту кашу, и острая необходимость в поиске корма на время отпала, а животные немного отъелись.

Всего с 1941 по 1944 год было мобилизовано около 10000 оленей. Их участие в войне закончилось в 1944, но дожить до этого момента удалось примерно тысяче животных.

В городе Нарьян-Мар 23 февраля 2012 года был открыт памятник “Подвигу участников оленетранспортных батальонов в годы Великой Отечественной войны”. Ненецкий АО отправил на фронт пять оленетранспортных эшелонов, состоявших из шестисот человек и почти семи тысяч ездовых оленей.

За годы своего существования оленетранспортные бригады вывезли из-под огня противника более 10000 человек, доставили 17 тысяч тонн военных грузов на передовую, и более 8000 разведчиков прямо в тыл врага.

Источник: slavyanskaya-kultura.ru