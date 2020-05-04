1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 3
09:22. 4 мая 2020 118 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 1
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 2
Встреча генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана в Женеве 19-21 ноября 1985 года — первый из серии советско-американских саммитов 1985-1988 годов, коренным образом изменивших двусторонние отношения и всю международную обстановку: две сверхдержавы перешли от открытой конфронтации “холодной войны” к политике компромиссов и соглашений.
Саммит открылся 19 ноября 1985 года на вилле Fleur d’Eau в женевском пригороде Версуа.
Новое советское руководство надеялось найти общий язык с США по ключевому вопросу о готовности строить отношения с СССР на равных, не привнося в них идеологические различия, и не пытаясь переделать друг друга. В качестве возможного итога встречи рассматривалась даже просто договоренность о визите в 1986 году Горбачева в Вашингтон, а в дальнейшем Рейгана — в Москву.
На этом фоне лидеры фактически отказались от четкой повестки дня и вели “свободный” разговор. Наиболее сложной оказалась дискуссия о 50-процентном сокращении стратегических ракет: Горбачев увязывал его с отказом США от программы СОИ, на что Рейган согласен не был. Серьезные трения вызвала и тема прав человека. Известна фраза Горбачева, раздраженного нравоучительным тоном Рейгана: “Я не ученик, господин президент, а вы не учитель, за нами огромные миры”.
Как и ожидалось, Женевская встреча не принесла практических результатов. Однако в согласованном не без труда итоговом заявлении стороны все же констатировали, что “ядерная война недопустима”, поскольку “в ней не может быть победителей”, и обещали не стремиться “к военному превосходству друг над другом”.
После отчета Горбачева на сессии Верховного Совета СССР 27 ноября было отмечено, что между СССР и США остаются крупные принципиальные разногласия, но итоги Женевы “создают возможности для перехода от состояния опасной конфронтации к конструктивным поискам путей нормализации отношений”.
Перестройка унд гласност, я, я, натюрлих…
Миша и Рая настолько нормализовали отношения с Джорджем и Барбарой, что сдали им всё с потрохами.