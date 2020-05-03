В России есть своя «Кремниевая долина». Вот почему вы про неё не слышали

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На этой неделе на YouTube вышел очередной фильм Юрия Дудя, на этот раз о знаменитой американской «Кремниевой долине» и российских разработчиках, нашедших в ней своё счастью. Категорически против того, чтобы обсуждать личность автора или художественную ценность фильма, но с удовольствием воспользуемся его подачей и расскажем про давно существующий аналог «долины» в России. А главное, ответим на вопрос – почему вы про неё ничего не знали и что нам нужно для того, чтобы она стала не менее знаменитой, чем американская.





Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qrIAfGqq7gQ