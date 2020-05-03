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Привычки, которые есть только у русских людей

21:50. 3 мая 2020 179 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Иностранцев, которые решили плотно пообщаться с жителями России или некоторых постсоветских республик, зачастую удивляют привычки русских людей. Европейцу или американцу вряд ли придет в голову присесть на дорожку или внезапно купить мороженое, когда за окном минус двадцать градусов, но душа требует. И это только вершина айсберга.

Складировать старую одежду. В отличие от иностранцев, предпочитающих избавляться от поношенных вещей на новогодние праздники, русские люди предпочитают устраивать настоящие склады. Поношенную одежду хранят в шкафах и кладовках, на чердаках и балконах. Также там можно отыскать залежи пыльных банок, коробок, винтиков, гвоздиков и прочего хлама. Видимо, эта привычка зародилась во времена советского дефицита. Впрочем, философии складирования сейчас придерживается только старшее поколение.



Собственноручно чинить что-либо. Русский человек звонит плотнику, сантехнику и прочим квалифицированным мастерам только тогда, когда исчерпаны все варианты для собственноручного ремонта. К слову, новая техника приобретается только тогда, когда старая безнадежно поломана.




Предлагать тапочки. Большинство хозяев обязательно предлагают гостю переобуться в домашние тапочки. Иностранцев такая традиция шокирует. Европейцы и американцы попросту чистят уличную обувь перед тем, как зайти в квартиру. А комнатные тапочки надевают лишь в стенах собственного дома.



Готовить жидкие блюда. В львиной доле русских семей добросовестные хозяйки считают долгом приготовить суп или борщ на несколько дней вперед. А то и на целую рабочую пятидневку. Большинство русских людей не чувствуют сытость, если не откушают первого блюда. К слову, считается, что горячие супы полезны для пищеварения.



Есть много хлеба. Иностранцы употребляют хлеб весьма редко. Их шокирует, что в России почти к каждому блюду подается пара-тройка увесистых ломтиков. Иначе русский человек просто-напросто будет чувствовать себя голодным, когда выйдет из-за стола. Даже если последний будет ломиться от всевозможных вкусностей.



Собирать полезности. Русские люди редко отказываются от сбора ягод, орехов, трав и прочих даров природы. Важным становится не результат, а время, проведенное на свежем воздухе. Однако собственноручно собранные полезности всегда становятся предметом гордости.



Закупоривать овощи и фрукты. Рецепт фирменных домашних заготовок есть почти у каждой русской хозяйки. Во время застолья их обязательно предложат гостям. Это могут быть соленья или варенье. Собственноручно закупоренные овощи – предмет особой гордости.



Пить чай. Даже если гость заглянул на полчаса, ему все равно предложат чаю. К горячему напитку подадут бутерброды или сладости – в зависимости от ситуации. На Западе в большинстве случаев гостю ничего не предложат. В исключительных случаях – кофе, воду или алкоголь. Но никакой еды.



Устраивать застолье без причины. Европейцы и американцы устраивают масштабные гуляния только по исключительным поводам. Русские люди могут собраться за столом только потому, что душа требует праздника. К слову, даже нагрянувших без предупреждения гостей не принято отпускать голодными.



Беседовать на кухне. Вероятнее всего, русский человек пригласит гостя не в зал, а именно на кухню. Там принято решать наиболее важные проблемы, обсуждать последние новости и вести откровенные беседы. Кухонные посиделки не допускаются только в торжественных случаях. В остальных ситуациях они считаются самыми задушевными.



Наряжаться в магазин. Даже если до ближайшей торговой точки всего минута ходьбы, русская девушка позаботиться о том, чтобы иметь шикарный вид. Либо стремительно пробежится в магазин под покровом ночи, избегая лишних взглядов.



Цитировать фильмы. Русские люди обожают кинематограф, поэтому могут описать почти любую ситуацию емкой цитатой – зачастую родом из советских картин. Нередко копируется и голос наиболее колоритных персонажей. Так сказать, для полного погружения в атмосферу.



Не улыбаться незнакомцам. Русский человек вряд ли улыбнется случайному прохожему. Улыбки и смех – то, чем одаривают наиболее близких людей. Искренность – она только для избранных.




Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10112907.html

Метки: интересно, познавательно, русские

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 225 183
    Andrew Drozdov 3 мая 2020 в 22:29

    У иностранца улыбка означает, отстаньте от меня, я ласковый и пушистый. У русского – вы хороший человек, и я хочу поделиться с вами хорошим настроением. Я сам начинаю фальшиво улыбаться в закордонье, чтобы отвлечь от себя внимание. Часто приходится улыбаться тем, кому совсем не хочется, но надо. И это быстро переходит в автоматику. Но как же это фальшиво!
    Беспричинная улыбка это клеймо общества “человек человеку – волк или гиена”. Не зря многие годы иностранцы удивлялись- русские улыбаются редко, но удивительно искренне.

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