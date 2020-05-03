Привычки, которые есть только у русских людей

В отличие от иностранцев, предпочитающих избавляться от поношенных вещей на новогодние праздники, русские люди предпочитают устраивать настоящие склады. Поношенную одежду хранят в шкафах и кладовках, на чердаках и балконах. Также там можно отыскать залежи пыльных банок, коробок, винтиков, гвоздиков и прочего хлама. Видимо, эта привычка зародилась во времена советского дефицита. Впрочем, философии складирования сейчас придерживается только старшее поколение.Русский человек звонит плотнику, сантехнику и прочим квалифицированным мастерам только тогда, когда исчерпаны все варианты для собственноручного ремонта. К слову, новая техника приобретается только тогда, когда старая безнадежно поломана.Большинство хозяев обязательно предлагают гостю переобуться в домашние тапочки. Иностранцев такая традиция шокирует. Европейцы и американцы попросту чистят уличную обувь перед тем, как зайти в квартиру. А комнатные тапочки надевают лишь в стенах собственного дома.В львиной доле русских семей добросовестные хозяйки считают долгом приготовить суп или борщ на несколько дней вперед. А то и на целую рабочую пятидневку. Большинство русских людей не чувствуют сытость, если не откушают первого блюда. К слову, считается, что горячие супы полезны для пищеварения.Иностранцы употребляют хлеб весьма редко. Их шокирует, что в России почти к каждому блюду подается пара-тройка увесистых ломтиков. Иначе русский человек просто-напросто будет чувствовать себя голодным, когда выйдет из-за стола. Даже если последний будет ломиться от всевозможных вкусностей.Русские люди редко отказываются от сбора ягод, орехов, трав и прочих даров природы. Важным становится не результат, а время, проведенное на свежем воздухе. Однако собственноручно собранные полезности всегда становятся предметом гордости.Рецепт фирменных домашних заготовок есть почти у каждой русской хозяйки. Во время застолья их обязательно предложат гостям. Это могут быть соленья или варенье. Собственноручно закупоренные овощи – предмет особой гордости.Даже если гость заглянул на полчаса, ему все равно предложат чаю. К горячему напитку подадут бутерброды или сладости – в зависимости от ситуации. На Западе в большинстве случаев гостю ничего не предложат. В исключительных случаях – кофе, воду или алкоголь. Но никакой еды.Европейцы и американцы устраивают масштабные гуляния только по исключительным поводам. Русские люди могут собраться за столом только потому, что душа требует праздника. К слову, даже нагрянувших без предупреждения гостей не принято отпускать голодными.Вероятнее всего, русский человек пригласит гостя не в зал, а именно на кухню. Там принято решать наиболее важные проблемы, обсуждать последние новости и вести откровенные беседы. Кухонные посиделки не допускаются только в торжественных случаях. В остальных ситуациях они считаются самыми задушевными.Даже если до ближайшей торговой точки всего минута ходьбы, русская девушка позаботиться о том, чтобы иметь шикарный вид. Либо стремительно пробежится в магазин под покровом ночи, избегая лишних взглядов.Русские люди обожают кинематограф, поэтому могут описать почти любую ситуацию емкой цитатой – зачастую родом из советских картин. Нередко копируется и голос наиболее колоритных персонажей. Так сказать, для полного погружения в атмосферу.Русский человек вряд ли улыбнется случайному прохожему. Улыбки и смех – то, чем одаривают наиболее близких людей. Искренность – она только для избранных.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10112907.html