Мир после коронавируса

Мир «по-американски», где доллар — главный продукт, производимый США на экспорт, столкнулся с исчерпанием модели развития и влез в колоссальные долги, общий объём которых уже достигает 320% глобального ВВП. Виднейший философ и социолог современности Зигмунд Бауман пророчески писал ещё в 2017-м: «Мечта западного человека о «лучшей жизни» расторгла свой заключённый на небесах брак с будущим. А в процессе развода мечту ещё и превратили в товар, пустили по потребительским рынкам, гнусно обобрали, лишив её всякой этической значимости».

Завтрашний день для западного обывателя — это уже не мир мечты, а скорее мир неопределённости, мир нарастающих тревог, конфликтов и несправедливости. Налицо резкое ослабление притягательности политики США и Западной цивилизации в целом.

Пандемия со всей очевидностью продемонстрировала эфемерность тех ценностей, которые десятилетиями презентовались миру как оплот Западной цивилизации, как образец развития для всего человечества. За месяц пандемии «единая Европа» распалась на отгородившиеся друг от друга страны, каждая из которых была предоставлена самой себе и в одиночку боролась с коронавирусной заразой.

Каждая европейская страна в одиночку боролась с коронавирусной заразой. © Владимир Коробицын/zvezdaweekly.ru

Об этом же говорит известный популярный итальянский политолог и аналитик, президент Международного института глобальных анализов Vision & Global Trends Тиберио Грациани: «Меня крайне беспокоит и удручает плохая солидарность, проявляемая Европейским союзом, его задержка с планированием помощи таким странам-членам, как Италия и Испания… Нынешняя пандемия обнажила хрупкость государств, по крайней мере, западных, их подчинённость владельцам крупных наднациональных цифровых инфраструктур и корпораций…»

Оплот демократии и гегемон мировой политики США просто рухнули в пучину COVID-19, оказавшись неспособными ни сдержать её, ни эффективно ей противостоять. И это не ситуационный, а именно системный кризис американского государства. Ещё 10 лет тому назад прозорливые и совестливые американские военные аналитики написали: «У нас нет ответа на фундаментальный вопрос, который задают всё больше и больше наших сограждан. Куда идёт наша страна, каково её место в будущем мире?.. Наши падающие дороги и мосты отражают падающую уверенность в себе. Наши реформаторы образования отчаиваются, что мы когда-нибудь сможем эффективно воспитать новое поколение для экономики XXI века. Наша система здравоохранения всё больше отстаёт от других развитых стран…».

«Национальный стратегический нарратив», опубликованный в 2011 г. за подписью «Мистер Y». © scifun.org

Это отрывок из фундаментального труда «Национальный стратегический нарратив», опубликованный в 2011 г. за подписью «Мистер Y». Труд этот во многом определил идеологию концепции Трампа, который сегодня пытается спасти США от «лопающихся пузырей» финансовой и социально-экономической системы, доставшейся ему от демократов в наследство. Борется, впрочем, довольно безуспешно, что лишь усиливает вероятность реализации сценария поиска внешних врагов, виновных в нынешних бедах американцев.

Враги уже фактически назначены — в первую очередь Китай, затем Россия и ряд стран-изгоев. И это делает новую холодную войну неизбежной, а геополитические риски будут только возрастать.

На основании заявлений американских политиков и докладов аналитических центров становится очевидным, что США будут пытаться выстраивать новый поствирусный мировой порядок, а по сути, новую глобализацию на противостоянии с Китаем и Россией, используя проверенные временем принципы и стратегии холодной войны ХХ века. В идеологии будет сделан упор на «демонизацию» Китая, России и прочих стран, которые откажутся добровольно встраиваться в новый миропорядок.

Советский плакат 1927 года в ответ на английские угрозы. © Из архива

Напряжённость возрастает, её лишь отчасти камуфлирует глобальная операция под названием «Коронавирус». Ситуация в некоторых чертах напоминает «Военную тревогу 1927 года», когда резко начали возрастать риски новой войны и угроза самому существованию СССР. Напомним — 27 мая 1927 г. английское правительство консерваторов объявило о разрыве дипломатических и торговых отношений с СССР. Вероятность вступления в войну со всем «капиталистическим окружением» повысилась до критической отметки. Именно тогда политическое руководство Советского Союза приняло решение свернуть НЭП и перейти к форсированной индустриализации и модернизации экономики, вооружённых сил и отечественной науки, запустив программы пятилетних планов.

Аналогии более чем очевидны.

Запад по-прежнему считает Россию противником. В начале 2019 года американский стратегический исследовательский центр RAND Corporation опубликовал исключительный по цинизму и откровенности доклад «Russia’s Hostile Measures in Europe. Understanding the Threat» («Враждебные меры России в Европе. Понимание угрозы»).

Доклад «Russia’s Hostile Measures in Europe. Understanding the Threat». © rand.org

России вменяется в вину само её существование, её культура, экономика, торговля, связи с соотечественниками, нравственные и религиозные ценности. В докладе говорится, что США (армия и правительство) должны готовиться к широкому спектру конфликтов с Россией. По мнению аналитиков RAND Corporation, уже к 2023 г. концептуально закрепится новая форма войны — виртуальная социальная война как механизм подрыва суверенитета и разрушения государств, не прибегая к военным действиям. Методы этой войны весьма изощрённы. Они включают в себя политические санкции и тайные операции, направленные на создание активных пятых колонн в целевой стране, в том числе с возможностью задействовать ресурсы диаспор или этнически связанных общин. А также использование более сложных кибератак, включая, к примеру, целенаправленные убийства лидеров общественного мнения противников с помощью дронов или персонализированного медико-биологического оружия. В гуманитарной сфере активно задействуются технологии искусственного интеллекта.

Так видят гибридные войны уже в ближайшем будущем американские аналитики. И это будущее наступает. Вспомним убийство в Ираке (!) американским (!) боевым дроном иранского (!) военачальника — Сулеймани, актуальную информационно-вирусную повестку, «выворачивающую мир наизнанку»!

65 американских секретных биолабораторий работает в бывших союзных республиках. © twitter.com

Вспомним то, что на пространстве бывшего СССР — прямо вдоль наших границ — работает 65 американских секретных биолабораторий, 15 из которых на Украине, 12 — в Армении, 15 — в Грузии, 4 — в Казахстане, 4 — в Таджикистане — и далее везде!!! Что они там разрабатывают, к чему готовятся, почему лабораториям не нашлось места в родных Штатах?!

Это более чем тревожно, игнорировать эти вызовы глупо.

Итак, надеяться надо на лучшее, а готовиться к худшему — санкции отменены не будут, давление на Россию будет нарастать, пятая колонна, спонсируемая извне, активизируется, возникнут новые сферы противостояния: экономическое пространство, информационная среда, киберпространство, искусственный интеллект, космос, экология, а также Арктика, Антарктида, Африка и другие зоны борьбы за истощающиеся ресурсы планеты.

На такие вызовы необходимо отвечать новой индустриализацией и форсированным развитием отечественной науки и технологий, по аналогии с эпохой первых пятилеток, без успехов которых у СССР не было бы шансов победить в войне.

Возникающие вызовы и опасности новой глобальной конкуренции диктуют необходимость создания в России сильной экономики, опирающейся на собственные современные технологии. Пока наличие ядерного оружия удерживает мировые державы от военного конфликта, но не исключает острейшего противостояния во всех иных сферах.

Президент Путин 23 января 2020 года предложил странам — постоянным членам Совета Безопасности ООН выработать основы будущего мирового порядка. © kremlin.ru

Президент Путин в январе 2020 года, ещё до коронакризиса, предложил странам — постоянным членам Совета Безопасности ООН выработать основы будущего мирового порядка. Договариваться о новых правилах игры могут лишь страны с сопоставимым потенциалом, со слабыми никто вести переговоры не будет. На пути таких договорённостей много подводных камней и рисков — коронавирус лишь самый очевидный из них.

Монополярный мир уходит в прошлое. Новая пространственная и политическая конфигурации экономически и военно-значимой части мира будет основана на мировом балансе сил, и запуская переговорный процесс о будущем мировом порядке, необходимо постоянно повышать вес России в этом балансе.

Обложка: © promarket.org

Источник: https://nstarikov.ru/mir-posle-koronavirusa-115132