Вакцина от иллюзий. Как изменится мир после коронавируса?

Журналист, политолог, декан Высшей школы (факультета) телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова Виталий Третьяков:

Одна из самых популярных тем для обсуждения сегодня: как изменится мир после эпидемии (пандемии) коронавируса? Тема актуальная — этого отрицать нельзя. Но прогнозы чаще всего звучат банальные.

Да, конечно, власть США над миром подорвана окончательно. И далее она будет стремительно сворачиваться.

Правда, это уже происходило и без всяких эпидемий. И неизбежно будет происходить дальше. Но при этом в расчёт не берётся одно — власть американского доллара. Реального сворачивания этой власти я пока не вижу. А многие политики и экономисты из разных стран, даже претендующие на усиление глобального значения своей валюты, похоже, боятся окончательного падения доллара, а потому и сами — вопреки интересам своих собственных стран — тормозят его.

Да, Китай окончательно превратился в глобальную экономическую сверхдержаву № 1. Ну даже если всё ещё останется № 2, перспективы — при дальнейшем упадке американского экономического (пока ещё не валютного) могущества — это не меняет: США как первая экономика мира уходят в прошлое.

Но и экономический взлёт Китая — и без всякой пандемии — это не нечто новое.

А что же ещё прогнозируют сторонники того, что после нынешнего вирусо-экономического глобального кризиса мир кардинально изменится7 Да ничего. Так, какую-то мелочёвку.

Мой прогноз пока такой: даже с учётом набравших силу и до вируса тенденций (две главных из них я назвал) никаких кардинальных, революционных изменений ждать пока не приходится. Если только, конечно, экономический кризис в США не приведёт к полному коллапсу американской экономики, а главное — их финансовой системы. Но этого пока, по-моему, не предвидится.

Кондуктор трамвая запрещает вход пассажиру без медицинской маски. Вашингтон (США), 1918 г. Пандемия «испанки». Грипп закончился, маски сняли – и что в мире после этого изменилось к лучшему? © / Commons.wikimedia.org

От доллара не откажутся

Для того, чтобы понять, а что будет фундаментальными показателями действительно кардинального изменения мира, я предлагаю читателям, используя алгоритм «доказательства от противного», ответить на следующие вопросы.

Первый вопрос я уже обозначил. Но теперь задам его в лоб: Верите ли вы в то, что в ближайшие 2-3 года мир полностью откажется от американского доллара как от главной валюты мира? Я не верю.

Верите ли вы в то, что западные банки откажутся от зарабатывания денег путём финансовых спекуляций — надувания многочисленных финансовых пузырей? Я — нет.

Верите ли вы в то, что США стремительно ликвидируют свои военные базы в десятках стран мира, в которых эти базы сейчас расположены? Я не верю. Не станут ли США собственными руками подрывать второй после доллара механизм своего глобального диктата.

Верите ли вы в то, что будут кардинально реформированы, а некоторые и вовсе ликвидированы, многочисленные международные организации, обеспечивающие путём политического или коррупционного лоббирования соблюдение эгоистических интересов в основном западных стран? Я не верю.

Может быть, вы верите в то, что будет кардинально реформирована ООН и из всемирной говорильни она вновь превратится в дееспособную организацию по сохранению международной и региональной безопасности? Или вы верите в то, что так называемое международное право будет соблюдаться западными странами и прежде всего США? Я не верю ни в то, ни в другое.

А, может, вы верите в то, что западные страны прекратят постоянное третирование нашей страны, России? Перестанут умалять роль СССР во Второй Мировой войне? Перестанут уравнивать СССР и гитлеровский Третий рейх? Сразу отменят все экономические и политические санкции против России? Я ни во что это не верю.

Верите ли вы в то, мировой правящий класс, включающий прежде всего политиков и финансистов Запада, откажется от сверхпотребления за счёт высасывания ресурсов из других стран и от сверхпотребления вообще? В то, что обладатели миллиардных состояний признают, что социальное и материальное расслоение в мире в целом и в их собственных странах в частности достигло такого уровня, что, во-первых, является уже тормозом для развития экономики, а, во-вторых, грозит грандиозными социальными взрывами? Я не верю.

Не верю и в то, что российский правящий (властно-владетельный) класс выступит застрельщиком и пионером в этом деле. Как и в то, что наш правящий класс и обслуживающая его богемная и псевдоинтеллектуальная якобы интеллигенция перестанет перенимать у Запада всё, что там считается модным и правильным, и с тупым упорством переносить это в Россию.

Может, вы верите в то, что вопрос о власти настолько уже не волнует тех, кто правит миром в целом и отдельными странами, что они откажутся от насквозь прогнившей и полностью спекулятивной системы так называемой демократии, давно превратившейся в управляемую демократию, прикрытую уже даже не скрывающим политический срам фиговым листком якобы многопартийности? В это я точно не верю.

Не верю я и в то, что правящий класс (нигде в мире, и в России в частности) откажется от финансовой поддержки и раскрутки массовой культуры — ещё одного глобального механизма сохранения его власти.

Но зато я верю в то, что, чувствуя ослабление традиционных механизмов своей власти над миром, правящий класс вложит в ближайшие годы колоссальные финансовые, властные и пропагандистские ресурсы в тотальную цифровизацию населения своих стран — перевода тем самым людей в состояние полностью когнитивно и эмоционально контролируемых особей. А вы не верите? Ну-ну…

Или вы верите в то, что правящий класс озаботится резервированием немногих оставшихся биологически чистых природных ресурсов природы для всеобщего справедливого потребления? Верите? Я нет. Иначе зачем на научный и уже индустриальный поток поставлено производство искусственных пищевых продуктов?

Но, может быть, вы верите в то, что правящий класс (вот тут пока Россия, по счастью, выламывается из общей тенденции) перестанет раздувать проблемы (а чаще всего — якобы проблемы) разного рода меньшинств (включая в первую очередь «сексуальных меньшинств») в ущерб защите интересов большинства, то есть собственно населения своих стран и мира вообще? Я не верю.

Или вы верите в то, что форсированный и широкомасштабный перевод естественных отношений между мужчинами и женщинами в так называемые однополые браки и семьи, да ещё с правом усыновления ими детей, это случайность, дурацкий богемный каприз или гуманистический проект, а не сознательная стратегия минимизации числа нормальных людей? Наивняк, как говорил герой Шукшина Пашка Колокольников. И я согласен и с ним, и с Шукшиным.

Никакой обречённости!

И ещё десятки вопросов такого рода я могу задать.

Вы верите в то, что Голливуд сочтёт, что неприлично, недемократично и противоестественно навязывать (в красивой облатке или по демпинговым ценам) свою продукцию всему миру?

Или вы верите в то, что через год-два после окончания пандемии великие державы (среди которых, по счастью, находится и Россия) передадут власть над миром двум сотням формально независимых государств?

Что национальные интересы, национальные государства устарели, отжили и их нужно лишь окончательно ликвидировать?

Что врачам, учителям и преподавателям вузов в 10 раз повысят зарплату, а футболистам, хоккеистам, теннисистам и другим спортсменам её десятикратно уменьшат? Ведь об этом же так громко и часто говорят сейчас — во время пандемии! Говорить-то говорят, а вот в то, что так сделают, я не верю.

Не верю я и в то, что фармацевтические гиганты сделают свои лекарства настолько дешёвыми, чтобы ими мог в случае нужды воспользоваться буквально каждый житель Земли.

Или вы верите в отказ от тайных разработок оружия массового уничтожения (включая и биологическое)? И даже в то, что США закроют все свои секретные биолаборатории в десятках стран мира? Я не верю. Кстати, зачем они американцам? Интересов науки ради? Ну-ну…

Нужно ли продолжать мои вопросы? Ответили ли вы хоть на один из них положительно («Да, верю!»)?

Когда-нибудь — конечно, если мир не рухнет под гнётом продолжающейся классической международной конкуренции, классической (да ещё в людоедском либеральном варианте) рыночной экономики (не путать с собственно законами рынка, универсальными так же, как и колесо), классической власти меньшинства над большинством (не путать с естественным и разумным механизмом иерархического управления — управление это не обязательно власть, но власть — это всегда управление), — «народы, распри позабыв, в великую семью соединятся». Но это произойдёт не после окончания нынешней эпидемии. Даже если мы назовём её пандемией.

Это, конечно, не означает, что нужно впасть в уныние, перестать жить и бороться, отстаивать свои права и права своих стран, сопротивляться дурному и прекратить беречь и поддерживать свои традиции, идеалы и надежды. Как раз напротив — никакого уныния! Никакой обречённости!

Но и пустых мечтаний и активно навязываемых сейчас «креативных, продвинутых и глобально-универсальных» прожектов надо остерегаться. А часто — и противостоять им.

Подвергая всё сомнению! Стоит вспомнить сейчас эту любимую максиму Карла Маркса.

И особенно подвергай сомнению рецепты выхода из кризиса тех, кто в этот самый кризис мир и его отдельные страны завёл, затащил, погрузил.

Действительно, сумма кризисов, в которые с уже пугающей регулярностью окунается мир, требует новой национальной и глобальной политики и стратегии.

Но нынешний правящий класс не способен такую стратегию и такую политику предложить и реализовать. Ибо тогда он потеряет свою власть над миром.

Источник: https://nstarikov.ru/vakcina-ot-illjuzij-kak-izmenitsja-mir-posle-koronavirusa-115116