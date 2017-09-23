Интервью с бывшим создателем вакцин

Д-р Марк Рэндол – псевдоним исследователя вакцин для профилактических прививок, долгие годы работавшего в лабораториях крупных фармацевтических компаний и правительственного Национального Института здоровья.Вопрос (В): Когда-то Вы были уверены, что прививки – символ прогрессивной медицины.Ответ (0): Да. Я помогал в разработке нескольких вакцин. Я не скажу, каких именно.В: Почему?О: Я хочу остаться инкогнито.В: Значит, Вы считаете, что у Вас могут быть проблемы, если Вы откроетесь?О: Полагаю, что я потеряю свою пенсию.В: На каком основании?О: Это не имеет значения. У этих людей есть возможность доставить вам неприятности, если вы когда-то были членом клуба. Я знаю несколько человек, за которыми следили и которых беспокоили.В: Кто это делал?О: ФБР.В: На самом деле?О: Вне всякого сомнения. ФБР просто использовало другие предлоги. Может быть привлечено и Налоговое управление.В: Не слишком ли много за простую свободу слова?О: Я был частью “внутреннего круга”. Если я сейчас начну называть имена и обвинять отдельных исследователей, у меня будет немало проблем.В: Что стоит за этими попытками доставлять неприятности?О: Прививки – последняя линия обороны современной медицины. Прививки – высшее выражение “великолепия” современной медицины.В: Вы считаете, что людям должно быть предоставлено право выбора, прививаться или нет?О: На политическом уровне – да. На научном уровне – людям нужно предоставлять информацию, чтобы они могли сделать правильный выбор. Легко сказать: “Выбор – это хорошо”. Но если вся атмосфера пропитана ложью, как вы можете выбирать? Если бы во главе Управления контроля пищевыx продуктов и лекарств (FDA) стояли порядочные люди, прививки не были бы разрешены. Их бы исследовали в деталях.В: Есть историки медицины, которые утверждают, что общее снижение заболеваемости не было результатом прививок.О: Знаю. Долгое время я не обращал внимания на эти исследования.В: Почему?О: Я боялся того, что я мог бы найти. Я занимался прививочным бизнесом. Уровень моей жизни зависел от продолжения этой работы.В: А потом?О: Я исследовал сам эту тему.В: К каким выводам Вы пришли?О: Снижение уровня заболеваемости произошло благодаря улучшению жизненных условий.В: Каких условий?О: Более чистой воды. Улучшенной канализационной системы. Пищи. Свежих продуктов сельского хозяйства. Снижения бедности. Микробы могут быть повсюду, но если вы здоровы, вы не заразитесь легко.В: Что вы почувствовали, когда завершили ваши исследования?О: Отчаяние. Я понял, что работал в области концентрированной лжи.В: Есть ли прививки, которые опаснее других?О: Да. DPT (АКДС – А.К.), например. MMR (комбинированная вакцина против кори, свинки и краснухи – А.К.). Кроме того, некоторые серии одной и той же вакцины могут быть опаснее одна другой. Меня беспокоит то, что опасны все прививки.В. Почему?О: Несколько причин. Они вовлекают человеческий организм в процесс, целью которого является подрыв иммунной системы. Они, на самом деле, могут вызвать ту болезнь, защитить от которой предназначены. Они могут вызвать иные болезни, отличные от тех, предотвратить которые должны были.В: Почему же нам приводят статистику показывающую, что прививки были чрезвычайно успешны в ликвидации болезней?О: Почему? Чтобы создать иллюзию, что прививки полезны. Если прививки подавляют видимые симптомы таких болезней, как корь, каждый может счесть, что прививка оказалась успешной. Но под этим прикрытием прививка может повредить самой иммунной системе. А если она вызывает другую болезнь – менингит, например, – этот факт не замечается, поскольку никто не верит, что это могла сделать прививка. Связь просто игнорируется.В: Сообщается, что прививки ликвидировали натуральную оспу в Англии.О: Да. Но когда вы изучаете доступную статистику, перед вами встаёт иная картина.В: Какая?О: Были города в Англии, где непривитые не заболевали оспой. Были города, где привитое население переживало эпидемии оспы. А заболеваемость оспой снижалась уже до введения прививок.В: Так Вы утверждаете, что нам лгали?О: Это именно то, что я утверждаю. Историю подогнали так, чтобы убедить людей, что прививки неизменно эффективны и безопасны.В: Вы работали в лабораториях. Что Вы скажете о чистоте там?О: Люди считают, что эти производственные лаборатории – чистейшее место в мире. Это неправда. Заражения случаются постоянно. “Строительный мусор” постоянно попадает в вакцины.В: Например, обезьяний вирус SV-40, проскользнувший в полиовакцину.О: Да, это было. Но я не это имею в виду. Вирус SV-40 попал в вакцину потому, что использовались обезьяньи почки. Я говорю о другом. О действительных лабораторных условиях. Ошибках. Халатности. SV-40, который позднее был обнаружен в раковых опухолях – это то, что я бы назвал структурной проблемой. Это была принятая часть производственного процесса. Если вы используете обезьяньи почки, вы открываете двери неизвестным вам возбудителям, находящимся в них.В: Хорошо, давайте на минуту отвлечёмся от разницы между видами загрязняющих веществ. Какие вещества Вы обнаруживали за годы Вашей работы в лабораториях?О: Я приведу Вам примеры того, что находил я и что находили мои коллеги. Но это только часть. В противокоревой вакцине “Римавекс” мы нашли различные цыплячьи вирусы. В полиовакцине мы нашли акантамёбу, которую называют “амёба, пожирающая мозг”. Обезьяний цитомегаловирус в той же полиовакцине. Пенистый обезьяний вирус в ротавирусной вакцине. Вирус птичьего рака в вакцине MMR. Различные микроорганизмы в сибиреязвенной вакцине. Я обнаружил потенциально опасные ингибиторы ферментов в нескольких вакцинах. Вирусы уток, собак, кроликов в вакцине против краснухи. Пестивирус в вакцине MMR.В: Я хочу понять. Все эти загрязняющие вещества не имеют отношения к самим вакцинам.О: Верно. И невозможно определить тот вред, который они могут принести, поскольку никаких исследований в этом направлении не проводилось, или почти не проводилось. Это рулетка. Рискуете вы. Большинству людей неизвестно, что некоторые полиовакцины, аденовирусные вакцины, краснушная вакцина и вакцина против гепатита А производятся из тканей абортированных человеческих плодов. Я понял: то, что я время от времени обнаруживал и считал бактериальными фрагментами, на деле могло являться частями эмбриональных тканей. Когда вы ищите загрязняющие вещества в вакцинах, то со всем обнаруживаемым материалом вы сбиваетесь с толку. Вы знаете, что этого там не должно быть, но что это – вы представления не имеете. Я обнаруживал то, что я считал мельчайшими фрагментами человеческого волоса или человеческой слизи. Я обнаруживал то, что можно только определить как “чужеродный белок”, и что, на деле, может быть что угодно.В: Колокола звонят повсюду.О: И как Вы думаете, я себя чувствовал? Не забудем, что весь этот материал прямиком попадает в кровоток, минуя обычные иммунные преграды.В: Как были приняты Ваши находки?О: Как правило: “Не беспокойся, с этим ничего не поделать”. Создавая вакцины, мы используем различные животные ткани, и они являются источником загрязняющих веществ. Естественно, я не упоминаю тут такие стандартные химикалии, как ртуть, формальдегид и алюминий, которые целенаправленно используются в вакцинах.В: Это потрясает.О: Да. А я ведь отмечаю здесь только часть биологических загрязняющих веществ. Кто знает, сколько их ещё? Мы не знаем о них, потому что не ищем. Если ткани, например, птицы, используются для производства вакцины, сколько возможных возбудителей может попасть в вакцину? Мы не знаем. Мы не знаем, что это может быть, и как это может повлиять на людей.В: А кроме чистоты?О: Существует ошибочное исходное представление о прививках. Что они сложными путями стимулируют иммунную систему для создания условий иммунитета к болезни. Это ложная предпосылка. Так это не работает. Прививка предназначена для “производства” антител для защиты против болезни. Однако иммунная система намного сложнее и запутаннее, нежели антитела и относящиеся к ним “клетки-убийцы”.В: То есть иммунная система…О: В действительности – целый организм. И сознание. Всё это Вы можете назвать иммунной системой. Поэтому в разгар эпидемии вы находите людей, остающихся здоровыми.В: Важен уровень здоровья.О: Не просто важен. Жизненно важен.В: Как извращается статистика?О: Для этого есть много путей. Например, 25 человек, получивших прививку против гепатита Б, заболели этой болезнью. Гепатит Б – заболевание печени. Но причин, вызывающих болезни печени, немало. Вы можете изменить диагноз. Таким образом, вы замаскируете корни болезни.В: И так делают?О: Всё время. Это ДОЛЖНО делаться, если доктора автоматически полагают, что лица, получившую прививку, НЕ заболевают той болезнью, от которой их предполагалось защитить. Это именно то, что думают врачи. Вы видите, это круговое мышление. Это закрытая система. Она не допускает ошибки. Возможной ошибки. Если человек, получивший прививку против гепатита, заболевает гепатитом, автоматически предполагается, что его болезнь не имеет ничего общего с гепатитом.В: За годы Вашей работе в прививочном истеблишменте, сколько докторов, допускающих, что прививки являются проблемой, Вы насчитали?О: Ни одного. Несколько человек частным образом спрашивали меня о том, что они делают. Но они никогда не делились своими сомнениями с публикой, в том числе и в своих компаниях.В: Что стало поворотным пунктом для Вас?О: У меня был друг, чей ребёнок умер после прививки АКДС.В: Вы исследовали этот случай?О: Да, неформально. Я обнаружил, что до прививки ребёнок был совершенно здоров. Никакой другой причины смерти, кроме прививки, не было. Так начались мои сомнения. Конечно, мне хотелось верить, что ребёнок просто получил неудачную прививку из неудачной серии. Но когда я продолжил изучение этого случая, я понял, что ничего подобного в данном случае не было. Я был вовлечён в круговорот сомнений, которых со временем становилось всё больше. Мои исследования продолжались. В противоположность тому, что я ранее думал, я обнаружил, что прививки научно не изучаются.В: Что Вы имеете в виду?О: Например, не делаются долгосрочные исследования по прививкам. Не прослеживаются тщательно последствия прививок. Почему? Потому что, как я уже говорил, считается, что прививки не могут приносить вреда. Почему нужно что-то ещё проверять? Кроме того, есть определение реакции на прививку, так что всё возможные неприятности обязаны произойти вскоре после сделанной прививки. Но это бессмыслица.В: Почему бессмыслица?О: Потому, что прививка, вне всякого сомнения, действует в организме в течение долгого времени после того, как была сделана. Реакция может быть постепенной. Ухудшение может быть постепенным. Со временем могут развиться неврологические проблемы. Это происходит по-разному в разных условиях, это даже согласно принятому ныне анализу. Но почему этого же не может быть в случае прививок? Если химическое отравление может быть постепенным, почему того же не может быть с вакцинами, содержащими ртуть?В: И это то, что Вы обнаружили?О: Да. Большую часть времени вы занимаетесь корреляциями. Это не самое лучшее решение. Но если у вас есть 500 родителей, нервной системе детей которых был нанесён ущерб, этого должно быть достаточно для того, чтобы инициировать самое пристальное изучение.В: И этого когда-либо было достаточно?О: Нет. Никогда. И это вам сразу же кое о чём говорит.В: О чём же именно?О: Люди, занимающиеся исследованиями, на самом деле не заинтересованы в изучении фактов. Они утверждают, что прививки безопасны. Таким образом, когда они исследуют эту тему, они неизменно, в итоге, приходят к их полной реабилитации. Они говорят: “Прививки безопасны”. Но на чём же основано это утверждение? На определениях и идеях, которые автоматически отвергают любое осуждение прививок.В: Есть немало примеров провалов прививочных компаний. Когда люди заболевают болезнями, от которых их прививали.О: Да, таких примеров много. И эти свидетельства просто игнорируются. На них не обращают внимание. Эксперты говорят, если что-либо говорят вообще, что это отдельные случаи, в целом же прививки доказали свою безопасность. Но если вы рассматриваете все такие компании с болезнями и причинённым вредом, то вы обнаруживаете, что это НЕ отдельные случаи.В: Когда-либо Вы обсуждали то, о чём мы сейчас говорим, с Вашими коллегами, с которыми Вы вместе работали в прививочном истеблишменте?О: Да.В: И что?О: Несколько раз мне велели придержать язык за зубами. Мне разъяснили, что мне надо вернуться к работе и забыть о своих опасениях. Несколько раз я сказал о своих недобрых предчувствиях относительно прививок. Коллеги начали стараться избегать меня. Они чувствовали, что могут быть обвинены в соучастии. В конце концов, я стал вести себя хорошо. И убедился, что больше не создаю сам себе проблем.В: Если прививки действительно приносят вред, зачем их используют?О: Прежде всего, здесь нет никакого “если”. Они приносят вред. Труднее ответить, почему они приносят вред там, где, казалось бы, вреда от них быть не должно. Нужно, чтобы было проведено соответствующее исследование, но его никто не проведёт. Исследователям надо попытаться создать некую карту, схему, точно показывающую, что делают вакцины с того момента, как проникают в организм. Такого исследования до сих пор не делалось. Что же касается того, зачем их используют, то мы можем просидеть здесь два дня в дискуссиях на эту тему. Как Вы неоднократно говорили, разные люди, на разных уровнях системы, имеют свои собственные мотивы. Деньги, страх потерять работу, престиж, награды, продвижение по службе, ложный идеализм, бездумная привычка и так далее. Но на самом высоком уровне этого медицинского картеля прививки ценятся выше всего потому, что они ослабляют иммунную систему. Я понимаю, что в этИнтервью с бывшим создателем вакцинД-р Марк Рэндол – псевдоним исследователя вакцин для профилактических прививок, долгие годы работавшего в лабораториях крупных фармацевтических компаний и правительственного Национального Института здоровья.Вопрос (В): Когда-то Вы были уверены, что прививки – символ прогрессивной медицины.Ответ (0): Да. Я помогал в разработке нескольких вакцин. Я не скажу, каких именно.В: Почему?О: Я хочу остаться инкогнито.В: Значит, Вы считаете, что у Вас могут быть проблемы, если Вы откроетесь?О: Полагаю, что я потеряю свою пенсию.В: На каком основании?О: Это не имеет значения. У этих людей есть возможность доставить вам неприятности, если вы когда-то были членом клуба. Я знаю несколько человек, за которыми следили и которых беспокоили.В: Кто это делал?О: ФБР.В: На самом деле?О: Вне всякого сомнения. ФБР просто использовало другие предлоги. Может быть привлечено и Налоговое управление.В: Не слишком ли много за простую свободу слова?О: Я был частью “внутреннего круга”. Если я сейчас начну называть имена и обвинять отдельных исследователей, у меня будет немало проблем.В: Что стоит за этими попытками доставлять неприятности?О: Прививки – последняя линия обороны современной медицины. Прививки – высшее выражение “великолепия” современной медицины.В: Вы считаете, что людям должно быть предоставлено право выбора, прививаться или нет?О: На политическом уровне – да. На научном уровне – людям нужно предоставлять информацию, чтобы они могли сделать правильный выбор. Легко сказать: “Выбор – это хорошо”. Но если вся атмосфера пропитана ложью, как вы можете выбирать? Если бы во главе Управления контроля пищевыx продуктов и лекарств (FDA) стояли порядочные люди, прививки не были бы разрешены. Их бы исследовали в деталях.В: Есть историки медицины, которые утверждают, что общее снижение заболеваемости не было результатом прививок.О: Знаю. Долгое время я не обращал внимания на эти исследования.В: Почему?О: Я боялся того, что я мог бы найти. Я занимался прививочным бизнесом. Уровень моей жизни зависел от продолжения этой работы.В: А потом?О: Я исследовал сам эту тему.В: К каким выводам Вы пришли?О: Снижение уровня заболеваемости произошло благодаря улучшению жизненных условий.В: Каких условий?О: Более чистой воды. Улучшенной канализационной системы. Пищи. Свежих продуктов сельского хозяйства. Снижения бедности. Микробы могут быть повсюду, но если вы здоровы, вы не заразитесь легко.В: Что вы почувствовали, когда завершили ваши исследования?О: Отчаяние. Я понял, что работал в области концентрированной лжи.В: Есть ли прививки, которые опаснее других?О: Да. DPT (АКДС – А.К.), например. MMR (комбинированная вакцина против кори, свинки и краснухи – А.К.). Кроме того, некоторые серии одной и той же вакцины могут быть опаснее одна другой. Меня беспокоит то, что опасны все прививки.В. Почему?О: Несколько причин. Они вовлекают человеческий организм в процесс, целью которого является подрыв иммунной системы. Они, на самом деле, могут вызвать ту болезнь, защитить от которой предназначены. Они могут вызвать иные болезни, отличные от тех, предотвратить которые должны были.В: Почему же нам приводят статистику показывающую, что прививки были чрезвычайно успешны в ликвидации болезней?О: Почему? Чтобы создать иллюзию, что прививки полезны. Если прививки подавляют видимые симптомы таких болезней, как корь, каждый может счесть, что прививка оказалась успешной. Но под этим прикрытием прививка может повредить самой иммунной системе. А если она вызывает другую болезнь – менингит, например, – этот факт не замечается, поскольку никто не верит, что это могла сделать прививка. Связь просто игнорируется.В: Сообщается, что прививки ликвидировали натуральную оспу в Англии.О: Да. Но когда вы изучаете доступную статистику, перед вами встаёт иная картина.В: Какая?О: Были города в Англии, где непривитые не заболевали оспой. Были города, где привитое население переживало эпидемии оспы. А заболеваемость оспой снижалась уже до введения прививок.В: Так Вы утверждаете, что нам лгали?О: Это именно то, что я утверждаю. Историю подогнали так, чтобы убедить людей, что прививки неизменно эффективны и безопасны.В: Вы работали в лабораториях. Что Вы скажете о чистоте там?О: Люди считают, что эти производственные лаборатории – чистейшее место в мире. Это неправда. Заражения случаются постоянно. “Строительный мусор” постоянно попадает в вакцины.В: Например, обезьяний вирус SV-40, проскользнувший в полиовакцину.О: Да, это было. Но я не это имею в виду. Вирус SV-40 попал в вакцину потому, что использовались обезьяньи почки. Я говорю о другом. О действительных лабораторных условиях. Ошибках. Халатности. SV-40, который позднее был обнаружен в раковых опухолях – это то, что я бы назвал структурной проблемой. Это была принятая часть производственного процесса. Если вы используете обезьяньи почки, вы открываете двери неизвестным вам возбудителям, находящимся в них.В: Хорошо, давайте на минуту отвлечёмся от разницы между видами загрязняющих веществ. Какие вещества Вы обнаруживали за годы Вашей работы в лабораториях?О: Я приведу Вам примеры того, что находил я и что находили мои коллеги. Но это только часть. В противокоревой вакцине “Римавекс” мы нашли различные цыплячьи вирусы. В полиовакцине мы нашли акантамёбу, которую называют “амёба, пожирающая мозг”. Обезьяний цитомегаловирус в той же полиовакцине. Пенистый обезьяний вирус в ротавирусной вакцине. Вирус птичьего рака в вакцине MMR. Различные микроорганизмы в сибиреязвенной вакцине. Я обнаружил потенциально опасные ингибиторы ферментов в нескольких вакцинах. Вирусы уток, собак, кроликов в вакцине против краснухи. Пестивирус в вакцине MMR.В: Я хочу понять. Все эти загрязняющие вещества не имеют отношения к самим вакцинам.О: Верно. И невозможно определить тот вред, который они могут принести, поскольку никаких исследований в этом направлении не проводилось, или почти не проводилось. Это рулетка. Рискуете вы. Большинству людей неизвестно, что некоторые полиовакцины, аденовирусные вакцины, краснушная вакцина и вакцина против гепатита А производятся из тканей абортированных человеческих плодов. Я понял: то, что я время от времени обнаруживал и считал бактериальными фрагментами, на деле могло являться частями эмбриональных тканей. Когда вы ищите загрязняющие вещества в вакцинах, то со всем обнаруживаемым материалом вы сбиваетесь с толку. Вы знаете, что этого там не должно быть, но что это – вы представления не имеете. Я обнаруживал то, что я считал мельчайшими фрагментами человеческого волоса или человеческой слизи. Я обнаруживал то, что можно только определить как “чужеродный белок”, и что, на деле, может быть что угодно.В: Колокола звонят повсюду.О: И как Вы думаете, я себя чувствовал? Не забудем, что весь этот материал прямиком попадает в кровоток, минуя обычные иммунные преграды.В: Как были приняты Ваши находки?О: Как правило: “Не беспокойся, с этим ничего не поделать”. Создавая вакцины, мы используем различные животные ткани, и они являются источником загрязняющих веществ. Естественно, я не упоминаю тут такие стандартные химикалии, как ртуть, формальдегид и алюминий, которые целенаправленно используются в вакцинах.В: Это потрясает.О: Да. А я ведь отмечаю здесь только часть биологических загрязняющих веществ. Кто знает, сколько их ещё? Мы не знаем о них, потому что не ищем. Если ткани, например, птицы, используются для производства вакцины, сколько возможных возбудителей может попасть в вакцину? Мы не знаем. Мы не знаем, что это может быть, и как это может повлиять на людей.В: А кроме чистоты?О: Существует ошибочное исходное представление о прививках. Что они сложными путями стимулируют иммунную систему для создания условий иммунитета к болезни. Это ложная предпосылка. Так это не работает. Прививка предназначена для “производства” антител для защиты против болезни. Однако иммунная система намного сложнее и запутаннее, нежели антитела и относящиеся к ним “клетки-убийцы”.В: То есть иммунная система…О: В действительности – целый организм. И сознание. Всё это Вы можете назвать иммунной системой. Поэтому в разгар эпидемии вы находите людей, остающихся здоровыми.В: Важен уровень здоровья.О: Не просто важен. Жизненно важен.В: Как извращается статистика?О: Для этого есть много путей. Например, 25 человек, получивших прививку против гепатита Б, заболели этой болезнью. Гепатит Б – заболевание печени. Но причин, вызывающих болезни печени, немало. Вы можете изменить диагноз. Таким образом, вы замаскируете корни болезни.В: И так делают?О: Всё время. Это ДОЛЖНО делаться, если доктора автоматически полагают, что лица, получившую прививку, НЕ заболевают той болезнью, от которой их предполагалось защитить. Это именно то, что думают врачи. Вы видите, это круговое мышление. Это закрытая система. Она не допускает ошибки. Возможной ошибки. Если человек, получивший прививку против гепатита, заболевает гепатитом, автоматически предполагается, что его болезнь не имеет ничего общего с гепатитом.В: За годы Вашей работе в прививочном истеблишменте, сколько докторов, допускающих, что прививки являются проблемой, Вы насчитали?О: Ни одного. Несколько человек частным образом спрашивали меня о том, что они делают. Но они никогда не делились своими сомнениями с публикой, в том числе и в своих компаниях.В: Что стало поворотным пунктом для Вас?О: У меня был друг, чей ребёнок умер после прививки АКДС.В: Вы исследовали этот случай?О: Да, неформально. Я обнаружил, что до прививки ребёнок был совершенно здоров. Никакой другой причины смерти, кроме прививки, не было. Так начались мои сомнения. Конечно, мне хотелось верить, что ребёнок просто получил неудачную прививку из неудачной серии. Но когда я продолжил изучение этого случая, я понял, что ничего подобного в данном случае не было. Я был вовлечён в круговорот сомнений, которых со временем становилось всё больше. Мои исследования продолжались. В противоположность тому, что я ранее думал, я обнаружил, что прививки научно не изучаются.В: Что Вы имеете в виду?О: Например, не делаются долгосрочные исследования по прививкам. Не прослеживаются тщательно последствия прививок. Почему? Потому что, как я уже говорил, считается, что прививки не могут приносить вреда. Почему нужно что-то ещё проверять? Кроме того, есть определение реакции на прививку, так что всё возможные неприятности обязаны произойти вскоре после сделанной прививки. Но это бессмыслица.В: Почему бессмыслица?О: Потому, что прививка, вне всякого сомнения, действует в организме в течение долгого времени после того, как была сделана. Реакция может быть постепенной. Ухудшение может быть постепенным. Со временем могут развиться неврологические проблемы. Это происходит по-разному в разных условиях, это даже согласно принятому ныне анализу. Но почему этого же не может быть в случае прививок? Если химическое отравление может быть постепенным, почему того же не может быть с вакцинами, содержащими ртуть?В: И это то, что Вы обнаружили?О: Да. Большую часть времени вы занимаетесь корреляциями. Это не самое лучшее решение. Но если у вас есть 500 родителей, нервной системе детей которых был нанесён ущерб, этого должно быть достаточно для того, чтобы инициировать самое пристальное изучение.В: И этого когда-либо было достаточно?О: Нет. Никогда. И это вам сразу же кое о чём говорит.В: О чём же именно?О: Люди, занимающиеся исследованиями, на самом деле не заинтересованы в изучении фактов. Они утверждают, что прививки безопасны. Таким образом, когда они исследуют эту тему, они неизменно, в итоге, приходят к их полной реабилитации. Они говорят: “Прививки безопасны”. Но на чём же основано это утверждение? На определениях и идеях, которые автоматически отвергают любое осуждение прививок.В: Есть немало примеров провалов прививочных компаний. Когда люди заболевают болезнями, от которых их прививали.О: Да, таких примеров много. И эти свидетельства просто игнорируются. На них не обращают внимание. Эксперты говорят, если что-либо говорят вообще, что это отдельные случаи, в целом же прививки доказали свою безопасность. Но если вы рассматриваете все такие компании с болезнями и причинённым вредом, то вы обнаруживаете, что это НЕ отдельные случаи.В: Когда-либо Вы обсуждали то, о чём мы сейчас говорим, с Вашими коллегами, с которыми Вы вместе работали в прививочном истеблишменте?О: Да.В: И что?О: Несколько раз мне велели придержать язык за зубами. Мне разъяснили, что мне надо вернуться к работе и забыть о своих опасениях. Несколько раз я сказал о своих недобрых предчувствиях относительно прививок. Коллеги начали стараться избегать меня. Они чувствовали, что могут быть обвинены в соучастии. В конце концов, я стал вести себя хорошо. И убедился, что больше не создаю сам себе проблем.В: Если прививки действительно приносят вред, зачем их используют?О: Прежде всего, здесь нет никакого “если”. Они приносят вред. Труднее ответить, почему они приносят вред там, где, казалось бы, вреда от них быть не должно. Нужно, чтобы было проведено соответствующее исследование, но его никто не проведёт. Исследователям надо попытаться создать некую карту, схему, точно показывающую, что делают вакцины с того момента, как проникают в организм. Такого исследования до сих пор не делалось. Что же касается того, зачем их используют, то мы можем просидеть здесь два дня в дискуссиях на эту тему. Как Вы неоднократно говорили, разные люди, на разных уровнях системы, имеют свои собственные мотивы. Деньги, страх потерять работу, престиж, награды, продвижение по службе, ложный идеализм, бездумная привычка и так далее. Но на самом высоком уровне этого медицинского картеля прививки ценятся выше всего потому, что они ослабляют иммунную систему. Я понимаю, что в это трудно поверить, но это правда. На высшем уровне медицинского картеля людям не стремятся помочь, но только повредить, ослабить. Убить их. Когда-то я имел долгую беседу с высокопоставленным лицом в одной из африканских стран. Он сказал мне, что знает об этом. Он сказал, что ВОЗ – на переднем крае борьбы за депопуляцию. Существует, назовём это так, подполье в Африке, в котором государственные чиновники искренне стараются изменить участь бедняков. Сеть этих людей знает, что происходит. Они знают, что прививки использовались и используются для разрушения их стран, готовя их к завоеванию силами глобалистов. У меня была возможность побеседовать с людьми из этой сети.о трудно поверить, но это правда. На высшем уровне медицинского картеля людям не стремятся помочь, но только повредить, ослабить. Убить их. Когда-то я имел долгую беседу с высокопоставленным лицом в одной из африканских стран. Он сказал мне, что знает об этом. Он сказал, что ВОЗ – на переднем крае борьбы за депопуляцию. Существует, назовём это так, подполье в Африке, в котором государственные чиновники искренне стараются изменить участь бедняков. Сеть этих людей знает, что происходит. Они знают, что прививки использовались и используются для разрушения их стран, готовя их к завоеванию силами глобалистов. У меня была возможность побеседовать с людьми из этой сети.

Источник: nashaplaneta.su