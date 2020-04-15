Натали Точчи, директор Istituto Affari Internazionali и специальный советник верховного представителя Европейского союза по иностранным делам, выступила с размышлениями о том, как коронавирус перевернет мировой порядок. Ее колонка опубликована на портале POLITICO, где она приходит к следующим выводам: гегемонии США как единственной сверхдержавы в мире пришел неоспоримый конец, а признание важности Китая как производителя, вероятно, подстегнет пересмотр глобализации в сторону более коротких цепочек поставок.

«В последние десятилетия одни аплодировали американцам, другие ненавидели их, но никто не оспаривал их влияния на мировые дела, — пишет Точчи. — Сегодня речь идет не о том, чтобы соглашаться или не соглашаться с США, а, скорее, о том, чтобы не видеть их на глобальной карте». И это имеет серьезные последствия для «мира после коронавируса». Отсутствие «четкого руководства» может спровоцировать дальнейшее ослабление «основанной на правилах» многосторонней системы, уже «ослабленной национализмом, протекционизмом и начавшимся экономическим разъединением США и Китая». Если торговый протекционизм укоренится и стимулы от глобальной интеграции начнут ослабевать, то система экономического управления, построенная в XX веке, может быстро атрофироваться. Это создает новые вызовы для ЕС, отмечает эксперт. Поскольку «стратегическая конкуренция» между Вашингтоном и Пекином продолжает расти, Брюссель должен активизировать выработку своей автономной линии, чтобы выбрать грамотный вектор движения между американцами и китайцами, а не быть вынужденным «склониться перед одним из них». Как заключает Точчи, «Европа несет ответственность за то, чтобы вновь сделать многосторонность великой».

Газовоз GALEA в европейском порту. Wolfgang Meinhart

Вопрос: а как цель сделать «многосторонность великой снова» будет сочетаться с санкционной политикой и транзитом? Невозможно по-прежнему делать ставку на санкции, особенно по политическим мотивам, и заявлять о поддержке разнообразия различных центров. Санкции — это подавление, то есть принуждение к односторонности, помимо негативных экономических эффектов они влекут за собой и рост политического недоверия и вражды. Что сугубо вредно сегодня, когда пандемия коронавируса практически вывела из строя международную дипломатию, ведь очень трудно договариваться о чем-то без личных контактов, без возможности взглянуть друг другу в глаза. Но пока мировые лидеры об отказе от санкционной политики как инструмента давления не говорят. Может, ещё рано. Однако потом придется. Когда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, уточняет, что собеседники не затрагивали тему санкций, это говорит о том, что проблема есть, и перспективы её разрешения интересует многих.

Это уже в свою очередь выводит нас на тезис Точчи о переориентировании глобализации в сторону «более коротких цепочек поставок». Карантинные меры, которые сейчас предпринимают по всему миру, очень больно ударили по сектору перевозок. Но приостановка международного и внутреннего передвижения людей, конечно, неприятна и страшно действует на нервы, однако не смертельна. В отличие от перевозки сырья и товаров, которую остановить невозможно, поскольку она есть сама жизнь. В частности, если говорить о секторе энергетики. Опыт прежних веков показывает, что во время эпидемий под карантин попадали морские суда и сухопутный транспорт. Моряков оставляли на рейде, где они 40 дней варились в собственном соку. Иначе было нельзя, та же чума и прочие гадости часто завозились на судах. И если бы сегодня нефть и газ переправлялись только танкерами, многие государства оказались бы перед тяжелой дилеммой: не пускать их в порты из-за опасений переноса коронавируса или рискнуть ради поддержания промышленности и коммунального сектора в рабочем состоянии. К счастью, есть альтернатива в виде магистральных нефтепроводов и газопроводов, они заразу не переносят.

Нефтепровод. Prokhmao.ru

Не исключено, что «миру после коронавируса», когда морские и сухопутные перевозки будут долго восстанавливаться, придется серьезно задуматься над развитием системы трубопроводов. Вряд ли надо говорить, насколько это актуально для Европы. В последние годы против нее активно играли американцы, оказывая давление на ЕС ради впихивания своего сжиженного природного газа. В декабре прошлого года Трамп подписал закон об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который предполагал крупный пакет санкций, в том числе в отношении российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Войну с трубопроводами ведут американские конгрессмены и лоббисты, а также их союзники в самом Европейском союзе, прежде всего, Польша. Однако кто и как теперь, когда человечество столкнулось с крайне заразной инфекцией, преодолевающей любые преграды, сможет гарантировать, что танкеры не привезут коронавирус вместе с газом и нефтью? Тем более что непонятно, в какие сроки будет найдена вакцина против нынешнего вируса, а если и найдут, не получим ли мы ответ в виде более опасных мутаций его. На этом фоне газопроводы и нефтепроводы становятся не просто надежным каналом снабжения, но и самым безопасным с точки зрения здоровья человека и народов. Пора делать выводы.

Обложка: Газопровод. Иван Шилов © ИА REGNUM

Источник: https://nstarikov.ru/severnyj-potok-2-koronavirus-ne-perenosit-a-tankery-114746