Не исключено, что «миру после коронавируса», когда морские и сухопутные перевозки будут долго восстанавливаться, придется серьезно задуматься над развитием системы трубопроводов. Вряд ли надо говорить, насколько это актуально для Европы. В последние годы против нее активно играли американцы, оказывая давление на ЕС ради впихивания своего сжиженного природного газа. В декабре прошлого года Трамп подписал закон об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который предполагал крупный пакет санкций, в том числе в отношении российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Войну с трубопроводами ведут американские конгрессмены и лоббисты, а также их союзники в самом Европейском союзе, прежде всего, Польша. Однако кто и как теперь, когда человечество столкнулось с крайне заразной инфекцией, преодолевающей любые преграды, сможет гарантировать, что танкеры не привезут коронавирус вместе с газом и нефтью? Тем более что непонятно, в какие сроки будет найдена вакцина против нынешнего вируса, а если и найдут, не получим ли мы ответ в виде более опасных мутаций его.

На этом фоне газопроводы и нефтепроводы становятся не просто надежным каналом снабжения, но и самым безопасным с точки зрения здоровья человека и народов. Пора делать выводы.