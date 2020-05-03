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Коронавирус в России и Германии – разница и общее

09:20. 3 мая 2020 248 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: РИАФАН

Впервые передача «По-СтАриковски» записана по Skype. Гостем стал главный редактор журнала «World Economy», частый гость программ Владимира Соловьева, профессор Александр Сосновский. Он находится в Берлине, здесь переживает карантин.
Как выглядит «самоизоляция» в Германии? В чем разница между Россией и Германией?
Какова финансовая помощь от немецкого государства его гражданам? Профессор Сосновский не получил ничего, не знает того, кто получил и сам получить и не надеется.
Проблема беженцев, рост цен в магазинах, работа предприятий. Есть ли в Германии маски в продаже?
Когда в России и Германии может начаться ослабление карантинного режима. Когда все это кончится?
Взгляд из России и взгляд из Германии. В очередном выпуске программы «По-СтАриковски», выходящей на ФАН-ТВ.

P.S. Предыдущие выпуски:

Источник: https://nstarikov.ru/koronavirus-v-rossii-i-germanii-raznica-i-obshhee-115174

Метки: блог, Видео

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