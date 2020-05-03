Коронавирус в России и Германии – разница и общее

Впервые передача «По-СтАриковски» записана по Skype. Гостем стал главный редактор журнала «World Economy», частый гость программ Владимира Соловьева, профессор Александр Сосновский. Он находится в Берлине, здесь переживает карантин.

Как выглядит «самоизоляция» в Германии? В чем разница между Россией и Германией?

Какова финансовая помощь от немецкого государства его гражданам? Профессор Сосновский не получил ничего, не знает того, кто получил и сам получить и не надеется.

Проблема беженцев, рост цен в магазинах, работа предприятий. Есть ли в Германии маски в продаже?

Когда в России и Германии может начаться ослабление карантинного режима. Когда все это кончится?

Взгляд из России и взгляд из Германии. В очередном выпуске программы «По-СтАриковски», выходящей на ФАН-ТВ.

P.S. Предыдущие выпуски:



Источник: https://nstarikov.ru/koronavirus-v-rossii-i-germanii-raznica-i-obshhee-115174