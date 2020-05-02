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1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 1

09:17. 2 мая 2020 44 просмотра Нет комментариев Опубликовал:



Женщина в бассейне Москва


20 февраля. Первый заместитель Председателя Совета Министров СССР Гейдар Алиев посещает школу № 42 в Барнауле


12 марта. Михаил Горбачев встречается с лидером Никарагуа Даниэлем Ортегой


12 апреля. Французский коммунистический бизнесмен Жан Батист Доумен, по прозвищу «Красный миллиардер», выступает на открытии сельскохозяйственной ярмарки Агропром 2 в Москве


15 апреля. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев встретился с рабочими завода имени Лихачева


16 апреля. Михаил Горбачев и первый секретарь Московского городского комитета КПСС Виктор Гришин на снимке в доме московской семьи


16 апреля. Похороны Зарифы Алиевой, жены члена Политбюро ЦК КПСС Гейдара Алиева


19 апреля. Субботник в Кунцево


19 апреля. Субботник на территории МГУ


28 апреля. Президент Никарагуа Даниэль Ортега прибыл с визитом в Звездный городок


29 апреля. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев обменивается рукопожатием с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой в Москве после их встречи


30 апреля. Михаил Горбачев встречает генерального секретаря ЦК Социалистической единой партии Германии Эриха Хонеккера в аэропорту


4 мая. Смоленская обл. 242-й км Минского шоссе. Ветераны войны


Май. Премьер-министр Италии Беттино Кракси с Михаилом Горбачевым и Андреем Громыко во время официального визита в Москву


Май. Беттино Кракси с женой Анной Марией Мончини в Москве


9 мая. Премьер-министр Индии Ганди и советский лидер Горбачев в Московском Кремле


15 мая. Премьер-министр Индии Раджив Ганди в Белоруссии. Минск


16 мая. Ленинград. СССР. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев осматривает завод Электросила


16 мая. Министр иностранных дел СССР Андрей Громыко встречается со своим немецким коллегой Гансом-Дитрихом Геншером в Вене


26 мая. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев приветствует лидера социал-демократической партии Германии Вилли Брандта


29 мая. Генеральный секретарь ЦК Компартии Михаил Горбачев посещает автомобильный завод ЗИЛ


12 июня. Пионеры Артека возлагают венки к Вечному огню на горе Сапун за городом Севастополь


15 июня. Михаил Горбачев, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Советского Союза, и его жена Раиса среди пионеров Международного детского центра Артек


19 июня. Факельное шествие, посвященное 60-летию Всесоюзного международного детского центра Артек

Источник: https://humus.livejournal.com/7194675.html

Метки: история, Россия, фото

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