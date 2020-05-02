1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 1
09:17. 2 мая 2020 44 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Женщина в бассейне Москва
20 февраля. Первый заместитель Председателя Совета Министров СССР Гейдар Алиев посещает школу № 42 в Барнауле
12 марта. Михаил Горбачев встречается с лидером Никарагуа Даниэлем Ортегой
12 апреля. Французский коммунистический бизнесмен Жан Батист Доумен, по прозвищу «Красный миллиардер», выступает на открытии сельскохозяйственной ярмарки Агропром 2 в Москве
15 апреля. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев встретился с рабочими завода имени Лихачева
16 апреля. Михаил Горбачев и первый секретарь Московского городского комитета КПСС Виктор Гришин на снимке в доме московской семьи
16 апреля. Похороны Зарифы Алиевой, жены члена Политбюро ЦК КПСС Гейдара Алиева
19 апреля. Субботник в Кунцево
19 апреля. Субботник на территории МГУ
28 апреля. Президент Никарагуа Даниэль Ортега прибыл с визитом в Звездный городок
29 апреля. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев обменивается рукопожатием с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой в Москве после их встречи
30 апреля. Михаил Горбачев встречает генерального секретаря ЦК Социалистической единой партии Германии Эриха Хонеккера в аэропорту
4 мая. Смоленская обл. 242-й км Минского шоссе. Ветераны войны
Май. Премьер-министр Италии Беттино Кракси с Михаилом Горбачевым и Андреем Громыко во время официального визита в Москву
Май. Беттино Кракси с женой Анной Марией Мончини в Москве
9 мая. Премьер-министр Индии Ганди и советский лидер Горбачев в Московском Кремле
15 мая. Премьер-министр Индии Раджив Ганди в Белоруссии. Минск
16 мая. Ленинград. СССР. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев осматривает завод Электросила
16 мая. Министр иностранных дел СССР Андрей Громыко встречается со своим немецким коллегой Гансом-Дитрихом Геншером в Вене
26 мая. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев приветствует лидера социал-демократической партии Германии Вилли Брандта
29 мая. Генеральный секретарь ЦК Компартии Михаил Горбачев посещает автомобильный завод ЗИЛ
12 июня. Пионеры Артека возлагают венки к Вечному огню на горе Сапун за городом Севастополь
15 июня. Михаил Горбачев, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Советского Союза, и его жена Раиса среди пионеров Международного детского центра Артек
19 июня. Факельное шествие, посвященное 60-летию Всесоюзного международного детского центра Артек