Министр строительства заразился коронавирусом
23:18. 1 мая 2020 135 просмотров 6 коммент. Опубликовал: feedmatic
Вслед за премьер-министром Мишустиным, коронавирусом заразился и министр строительства Якушев, а также его заместитель Волков.
Министр помещен в больницу под наблюдение врачей.
Интересно, ходили ли Мишустин или Якушев на заседание правительства уже будучи больными?
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5834533.html
Едро сказало болеть-значит надо болеть.Партийная дисциплина называется.)))
А голосовали за это все или кто-то воздержался?
Как обычно-принято единогласно.)
Похоже вакцина уже есть, только после ее применения болеют в лёгкой форме.
Похоже на то, что они до сих пор не в курсе, что их надувают…
Но гриппом болели, болеют и будут болеть и никто о заговоре не писал, не пишет и не будет писать.