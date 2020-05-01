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Министр строительства заразился коронавирусом

23:18. 1 мая 2020 135 просмотров 6 коммент. Опубликовал:


Вслед за премьер-министром Мишустиным, коронавирусом заразился и министр строительства Якушев, а также его заместитель Волков.
Министр помещен в больницу под наблюдение врачей.
Интересно, ходили ли Мишустин или Якушев на заседание правительства уже будучи больными?

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5834533.html

Метки: коронавирус, Россия, якушев

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