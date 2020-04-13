Новости Украины и Новороссии 13 апреля 2020

Азаров: Как спасти гривну?

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Техническое задание по дискредитации Черноморского Флота

На АСД опубликовали ТЗ для украинских ИПСО по ведению пропаганды на территории Крыма, которая дает некоторое представление о содержании методичек ВСУ по организации пропагандистских мероприятий. https://asd.news/articles/ukraina/banderovskiy-agitprop-protiv-voennykh-v-krymu/ – цинкПолагаю, что если держать в уме заданные в ТЗ параметры, то при известном желании можно обнаружить и ролики, которые делались по такому шаблону.Ну и само собой смотреть, кто заливал, размещал, откуда шло распространение.

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Почему МВФ требуют от Украины ДВА закона?

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В Польше заявили о невозможности снабжать Украину американским газом

Подписанное в прошлом месяце соглашение о поставке на Украину шести-восьми миллионов кубометров американского газа в год не сможет действовать как минимум до 2025 года. Как признают аналитики польской консалтинговой компании ESPERIS в докладе «Американский СПГ для Украины», у Польши просто не хватает для этого транспортных и регазификационных мощностей, передает РИА Новости.

Альтернативы нет

«Хотя Украина официально прекратила импорт российского сырья в ноябре 2015 года, это не означает полную независимость страны от природного газа, добываемого в России, так как он импортируется обратно из ЕС», — указывают авторы доклада.

С 2016-го газ поступал из Словакии (в среднем 8,7 миллиарда кубометров в год), Венгрии (2,7 миллиарда) и Польши (1,1 миллиарда).

«Природный газ, получаемый Украиной от европейских компаний, таких как DXT, RWE или PGNiG, — фактически российский, — продолжают аналитики. — Таким образом, окончательной энергетической независимости можно добиться только созданием нового источника поставок, например транзита через Польшу американского сырья».

Как отмечают польские эксперты, «росту производства СПГ в США способствует формальная и неформальная государственная поддержка, в том числе и дипломатическая, что в полной мере относится к возможным поставкам на Украину».

После того как Киев подписал с Вашингтоном соглашение, замглавы Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Константин Чижик заявил о «беспрецедентном полномасштабном проекте», который усилит энергетическую независимость европейских стран от России. Конечная цель — создание украинского газового хаба для перепродажи американского СПГ в Европу.

Узкое место

Проблема в том, что у Украины нет собственных средств регазификации СПГ. В Киеве несколько лет обсуждали строительство СПГ-терминала в Одессе или Очакове, но этот проект, считают авторы доклада, выглядит «совсем мертвым».

Польским аналитикам не кажется перспективным и вариант с румынскими СПГ-терминалами, в том числе из-за нежелания Турции пропускать танкеры-газовозы через Босфор. А СПГ-терминал Крк, строящийся в Хорватии, невыгоден из-за транзитных сборов и транспортных расходов.

Остается только регазификационный терминал Свиноуйсьце в Польше. Однако его мощностей для Киева недостаточно.

«Сейчас емкость — пять миллиардов кубометров, и сто процентов этих объемов забронировала польская государственная компания PGNiG. К концу 2021-го мощности Свиноуйсьце повысят до 7,5 миллиарда кубометров в год, но их, вероятно, также займет PGNiG», — полагают в ESPERIS.

В итоге у Украины появится возможность импортировать американский СПГ не раньше 2025 года, когда поляки планируют запустить плавучий регазификационный терминал в Гданьске мощностью до 8,2 миллиарда кубов.

«Есть и еще одна проблема. Физические потоки газа из Польши на Украину ограничены двумя миллиардами кубометров в год, — добавляют польские эксперты. — Расширение до 6,6 миллиарда возможно, но требует инвестиций с польской стороны».

Варшава выступает за строительство нового интерконнектора (трубопровода-соединителя) между газотранспортными системами Польши и Украины. «Однако этот проект требует больших затрат от Киева и поэтому остается замороженным», — констатируют авторы доклада.

«С учетом недостаточных возможностей регазификации в Польше и низкой пропускной способности польско-украинского газопровода, сколь-либо существенные поставки газа в ближайшем будущем маловероятны», — делают вывод аналитики.

Чьи вы, хлопцы, будете

Все это было очевидно задолго до мартовского соглашения между Киевом и Вашингтоном. Возникает резонные вопрос: какой в нем смысл?

Ответ дал замглавы Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Константин Чижик, когда сообщил, что фактическое управлением «украинским газовым хабом», то есть газовыми хранилищами, передается американской компании Louisiana Natural Gas Exports, Inc.

«Украина располагает одной из крупнейших в мире подземных систем хранения газа (ПХГ), сосредоточенной на границах ЕС, — отмечают в ESPERIS. — В стране 12 хранилищ, в которых поместится три миллиарда кубометров, то есть восемь процентов ежегодной потребности Европы в голубом топливе».

Это открывает возможность маневрирования — закачивать газ в ПХГ в период низкого спроса и выводить на рынок, когда цены вырастут.

«В результате ценовая конкурентоспособность американского СПГ повышается», — указывают польские аналитики.

Другими словами, поставки СПГ из США в Европу рентабельны только в период ценовых скачков, которых нужно ждать. Поэтому Вашингтон и стремится взять украинские ПХГ под контроль.

Примечательно, что в качестве партнера для Украины американцы выставили предельно непрозрачную компанию. Louisiana Natural Gas Exports, которой Чижик передает в управление газохранилища, создана менее двух лет назад в американском «внутреннем офшоре» — штате Делавэр.

Ее руководитель Марсден Миллер до 2018-го возглавлял одно из отделений небольшой фирмы Miller Thomson and Partners, специализирующейся на скупке газовых активов. Соглашение о газовом хабе на Украине — первая международная сделка Louisiana Natural Gas Exports.

Судя по базе данных OpenCorporates, компанией Louisiana Natural Gas Exports, как и Miller Thomson and Partners, управляет сервисная Capitol Services, Inc. Так что истинных инициаторов «большого геополитического проекта» установить практически невозможно.

Впрочем, можно не сомневаться, что заинтересованным чиновникам в Киеве хорошо известно, кто на самом деле стоит за Louisiana Natural Gas Exports. Но делиться этой информацией с согражданами они почему-то не хотят.

Максим Рубченко

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Зеленский решил первым спасти мир от коронавируса

Украинский президент Владимир Зеленский привык удивлять своими заявлениями и решениями. В эпоху распространения коронавируса он начал рассуждать на тему изготовления вакцины. В этот момент фантазию Зеленского было не остановить. Дошло да того, что после бурных раздумий украинкой гарант поручил главе Минздрава Виктору Ляшко сделать заманчивое предложение ученым и медикам. «…если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит — не знаю из какого фонда — минимум миллион долларов», — заявил Ляшко с поручения президента. Примечательно, что ни городов, ни областей, не зараженных коронавирусной инфекцией, в стране не осталось. В то же время ученые и медики не достигли каких-то результатов в разработке вакцины или лекарства. Решение Владимира Зеленского подтверждает, что он не контролирует ситуацию и не знает, как действовать. Недавно он лично заявил, что устал от борьбы с коронавирусом, а ведь в стране еще не был зарегистрирован пик заболевания! Зеленский пытается заинтересовать кого-то 1 млн долларов. Он даже не может оценить масштабов заболеваемости. Если отталкиваться от его предложения, то человечество стоит вшивый миллион. Если на Украине и разработают вакцину или лекарство, то этот изобретатель сможет продать препарат за сотни млдр долларов. Да ему вообще должен будет быть благодарен весь мир за то, что он остановил распространения вируса. Зеленский не понимает важности проблемы. Для него все происходящее — масштабная шутка. Читайте также: Премьер Украины перепутал Пасху с Рождеством Антон Орловский, специально для «Русской Весны»

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Зеленский поздравил Бориса Джонсона с выпиской из больницы

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с возвращением домой из больницы. Об этом глава государства написал в Twitter. «Борис Джонсон дома! Мы желаем ему и всем британцам, которые страдают от COVID-19, скорейшего выздоровления. Мы остаемся сильными вместе!» — заявил президент. Ранее Зеленский уже высказывал поддержку британскому премьеру, когда тот попал в больницу, а также после известий о его переводе в реанимацию. Напомним, коронавирус у Джонсона обнаружили 26 марта. Он самоизолировался и продолжал руководить страной из своей резиденции. В воскресенье, 5 апреля, премьера доставили в лондонскую больницу из-за высокой температуры. Вечером в понедельник его перевели в реанимацию. На время отсутствия Джонсона, правительство возглавил министр иностранных дел Доминик Рааб. В воскресенье, 12 апреля, стало известно, что главу британского правительства выписали из больницы. По последним данным университета Джона Хопкинса, в Великобритании зафиксировали более 85 тысяч случаев заражения COVID-19, из них 10,6 тысячи человек скончались. Читайте также: Лондонский ад — о британской медицине в эпоху коронавируса

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В Раде заявили, что человека в космос запустили репрессированные украинцы

Ко Дню космонавтики экс-глава Института национальной памяти, а ныне народный депутат от «Европейской солидарности» Владимир Вятрович решил изложить свою версию покорения космоса СССР. По его мнению, этим достижением человечество обязано двум репрессированным украинцам — Валентину Глушко и Сергею Королеву. Большой пост на эту тему главный декоммунизатор Украины написал на своей странице в соцсети. Как написал Вятрович, пропаганда советских достижений в науке и технике изображала их как результат свободы мысли и творчества при коммунистическом строе. «На самом деле львиную долю достижений в военно-технической сфере создана зэками с высшим образованием и научными степенями», — пишет автор поста. Далее Вятрович описал мытарства выдающегося ученого Королева в ссылке на Колыме и в трудовых колониях — «шарашках». Там искалеченный допросами инженер принимал участие в разработках самолета Ту-2, реактивного самолета РД-1 и ракетных двигателей. Его руководителем стал еще один талантливый ракетчик Валентин Глушко, «который отбывал 8 лет заключения». «В августе 1944 г. Королева освободили досрочно. В целом он отбыл 6 лет принудительного труда в лагере и закрытых конструкторских бюро… Достижения СССР в покорении космоса обеспечили репрессированные выходцы из научно-технических тюрем НКВД. Но, несмотря на лишения, искалеченные допросами и каторжным трудом украинцы Королев и Глушко войдут в историю как люди, которые запустили на орбиту первый искусственный спутник и первого космонавта», — с нотками трагического пафоса резюмировал Вятрович. При этом он забыл упомянуть, что в советской космической программе, запущенной в СССР через 11 лет после освобождения Королева, помимо него участвовали десятки других ученых, десятки институтов, конструкторских бюро, предприятий и тысячи рядовых инженеров. Также не совсем понятно, как события 1944 года прямо связаны с первым полетом в космос Юрия Гагарина в 1961. Читайте также: COVID-19: главное на сегодня в России и мире (+ВИДЕО, ФОТО)

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Почему вам врут про антиколомойский закон

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