Атака ювенальщиков, выход из карантина и товарищ Ким

Под шумок эпидемии коронавируса лоббиста ювенальных технологий начали второе наступление в попытке протащить в российское законодательство антисемейный закон. Ярким свидетельством этому стала фактическая травля ведущей одной из телевизионных программ, медийной персоны — Регины Тодорнеко, которая имела осторожность высказать несколько слов, идущих вразрез с необходимой для ювенальщиков информацией. Это лишь один из эпизодов, который свидетельствует о том, что сразу по окончании самоизоляции родительская общественность и патриотические круги должны готовиться вновь отбивать атаку ювеналов. Вместе с тем речь зашла об очередной порции фейковый новостей относительно судьбы лидера Северной Кореи. Не остался без внимания и пресловутый коронавирус — к сожалению, пока эту тему нельзя отставить без внимания. Обо всём этом мы говорили в новом видеоблоге, записанном совместно с ресурсом «Политраша».

Хронометраж:

00:20 Семья и насилие: как блогеры влияют на инфополе?

07:48 Как будет проходить выход из карантина, и когда россияне смогут отдохнуть не дома?

14:34 Почему так популярны и неправдоподобны новости о Северной Корее?

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Источник: https://nstarikov.ru/ataka-juvenalshhikov-vyhod-iz-karantina-i-tovarishh-kim-115140