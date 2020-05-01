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Атака ювенальщиков, выход из карантина и товарищ Ким

16:16. 1 мая 2020 166 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Под шумок эпидемии коронавируса лоббиста ювенальных технологий начали второе наступление в попытке протащить в российское законодательство антисемейный закон. Ярким свидетельством этому стала фактическая травля ведущей одной из телевизионных программ, медийной персоны — Регины Тодорнеко, которая имела осторожность высказать несколько слов, идущих вразрез с необходимой для ювенальщиков информацией. Это лишь один из эпизодов, который свидетельствует о том, что сразу по окончании самоизоляции родительская общественность и патриотические круги должны готовиться вновь отбивать атаку ювеналов. Вместе с тем речь зашла об очередной порции фейковый новостей относительно судьбы лидера Северной Кореи. Не остался без внимания и пресловутый коронавирус — к сожалению, пока эту тему нельзя отставить без внимания. Обо всём этом мы говорили в новом видеоблоге, записанном совместно с ресурсом «Политраша».

Хронометраж:
00:20 Семья и насилие: как блогеры влияют на инфополе?
07:48 Как будет проходить выход из карантина, и когда россияне смогут отдохнуть не дома?
14:34 Почему так популярны и неправдоподобны новости о Северной Корее?

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Источник: https://nstarikov.ru/ataka-juvenalshhikov-vyhod-iz-karantina-i-tovarishh-kim-115140

Метки: блог, Видео

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