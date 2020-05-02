Сталин и «союзники». Парад Победы 2020
В новом выпуске видеоблога, записанном совместно с проектом «Политраша», речь зашла о малоизвестных фактах, связанных с Победой в Великой Отечественной и Второй мировой войнах, а также напрямую был затронут вопрос, когда в 2020 году должен проводиться Парад Победы.
P.S. Предыдущие выпуски:
- Атака ювенальщиков, выход из карантина и товарищ Ким
- Чума XXI века, США — Древний Рим, полный игнор пандемии
- Новая карантинная реальность 2020, книга о Сталине
- Новые вызовы и угрозы — Россия, Украина, Евросоюз
Источник: https://nstarikov.ru/stalin-i-sojuzniki-parad-pobedy-2020-115159
Когда можно будет проводить без риска заражения инфекцией.