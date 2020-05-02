Главная » История, Мировоззрение, Политика

Сталин и «союзники». Парад Победы 2020

16:46. 2 мая 2020 95 просмотров Один комментарий Опубликовал:

В новом выпуске видеоблога, записанном совместно с проектом «Политраша», речь зашла о малоизвестных фактах, связанных с Победой в Великой Отечественной и Второй мировой войнах, а также напрямую был затронут вопрос, когда в 2020 году должен проводиться Парад Победы.

Скачать аудио

P.S. Предыдущие выпуски:

Источник: https://nstarikov.ru/stalin-i-sojuzniki-parad-pobedy-2020-115159

Метки: блог, Видео

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Парад Победы в Берлине 7 сентября 1945 года
... И. В. Сталин сказал: — Они хотят принизить значение Парада Победы в Берлине. Подождите...обращайте внимания на отказ союзников и принимайте парад сами, тем более ...в рядах. Бронетанковые части союзников, участвовавшие в параде, подготовлены и сколочены ...
Операция "Немыслимое". Выстрел в cпину от "Союзников". Великая отечественная.
... то, каким образом Сталин сумел сорвать планы «вероятных союзников», почему мы вынуждены... Жуковым должны были принимать этот парад. Задуманный парад Победы в Берлине все-таки...
Операция "Немыслимое". Выстрел в cпину от "Союзников". Великая отечественная.
... то, каким образом Сталин сумел сорвать планы «вероятных союзников», почему мы вынуждены... Жуковым должны были принимать этот парад. Задуманный парад Победы в Берлине все-таки...
Парад особого назначения
...и намеком союзникам, готовившим планы нападения на СССР. Первый Парад Победы, состоявшийся ... до того, как Сталин приказал готовиться к Параду Победы, Уинстон Черчилль в...Известна легенда: когда Сталину предложили, как Верховному, принимать парад, он сказал, ...
Пакт Гитлера-Сталина от 23 августа 1939 года: миф и реальность. Сделка и последствия
... между подписавшими его сторонами. Сталин даже отказался от предложения включить... не было никаких общих «парадов Победы".»Поскольку их правительство превратилось в...с нацистско-немецким "союзником".» Советский Союз не стал союзником нацистской Германии, ...
Украденная победа: как Россию лишили триумфа в Первой мировой войне
... Победу. Только среди победителей почему-то не было России. Как верность союзникам... Сталин, который прекрасно знал историю Первой мировой войны, занимал в отношении союзников... даже пошили новую форму для парада победы в Берлине: знаменитые будёновки  и...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)