Сталин и «союзники». Парад Победы 2020

В новом выпуске видеоблога, записанном совместно с проектом «Политраша», речь зашла о малоизвестных фактах, связанных с Победой в Великой Отечественной и Второй мировой войнах, а также напрямую был затронут вопрос, когда в 2020 году должен проводиться Парад Победы.

Скачать аудио

P.S. Предыдущие выпуски:

Источник: https://nstarikov.ru/stalin-i-sojuzniki-parad-pobedy-2020-115159