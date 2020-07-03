Плюсы и минусы Лукашенко, интеграция России и Белоруссии

В новом выпуске видеоблога, записанного совместно с проектом «Политраша», главным вопросом стала фигура белорусского президента — Александра Григорьевича Лукашенко. Мы попытались разобраться, что же происходит в Белоруссии, поговорили о плюсах и минусах Лукашенко, а также обсудили перспективу Союзного государства.

Скачать аудио

P.S. Предыдущие выпуски:

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: https://nstarikov.ru/pljusy-i-minusy-lukashenko-integracija-rossii-i-belorussii-116562