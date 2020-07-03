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Плюсы и минусы Лукашенко, интеграция России и Белоруссии

14:34. 3 июля 2020 166 просмотров 12 коммент. Опубликовал:

В новом выпуске видеоблога, записанного совместно с проектом «Политраша», главным вопросом стала фигура белорусского президента — Александра Григорьевича Лукашенко. Мы попытались разобраться, что же происходит в Белоруссии, поговорили о плюсах и минусах Лукашенко, а также обсудили перспективу Союзного государства.

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Источник: https://nstarikov.ru/pljusy-i-minusy-lukashenko-integracija-rossii-i-belorussii-116562

Метки: блог, Видео

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12 Комментариев » Оставить комментарий


  • 10102 8320
    марина 3 июля 2020 в 16:51

    А почему на сайте никто не поздравляет белорусов с Днем независимости??
    “..О независимости белорусского народа Александр Лукашенко говорил 2 июля на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, передает БЕЛТА.

    — Да, к своей независимости белорусы шли более тысячи лет. Почти во все времена, начиная с глубокой древности, это был путь борьбы. Борьбы с суровым климатом за урожай, с захватчиками за землю, с угнетателями за свободу, с интервентами за веру, культуру и традиции», — отметил Лукашенко.
    П.С ????????

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    0
    • 10133 8113
      Айвамарина 3 июля 2020 в 16:57

      Сильно радуетесь? Тогда поздравляю.

      Ответить
      0
      • 24195 16206
        ЛиквидаторАйва 3 июля 2020 в 17:01

        Я думал, она прикалывается… Беларуси не существует. Это фантастика.

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        -1
        • 10133 8113
          АйваЛиквидатор 3 июля 2020 в 17:05

          Ликвидатор, не поняла минуса. Или вы упёртый белорус и обиделись за слова “сильно радуетесь”, сказанные с долей сарказма, или обиделись на вынужденное поздравление? Поясните Вашу позицию. Флаг у вас белорусский, а страны не существет?

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          1
          • 24195 16206
            ЛиквидаторАйва 3 июля 2020 в 17:26

            За «вынужденно». Никогда ничего не делайте, если не хотите!! Начинается с мелочей, но если увлечься — будут серьёзные последствия. Никогда не перечьте внутреннему голосу. Или компасу.

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          • 24195 16206
            ЛиквидаторАйва 3 июля 2020 в 17:36

            когда официальных белорусских историков попросили обосновать белорусскую государственность, они вывели её от полоцка. который был столицей Великого княжества Русского, когда ещё слова “белорусы” не существовало!! так что всё нарисовано. после 1917-го три восточные области были преданы большевиками в ЛитБел так же искусственно, как и половина Украины. В то же время. Всё тут нарисованное.
            Неофициальные историки обосновывают её ВКЛ. Вобщем, цирк фееричный. У кубе.
            Западная беларусь на галицию похожа наверно. Восточная хочет в Россию вернуться.

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          • 1370 1198
            АлександрЛиквидатор 3 июля 2020 в 17:54

            1. Первая столица Великого Княжества Литовского, Русского и Жамойтского (это полное название) – Новогрудок. Вильня – вторая столица.
            2. Н. Некрасов, “Железная дорога”, 1865г.
            “…Стыдно робеть, закрываться перчаткою,
            Ты уж не маленький!.. Волосом рус,
            Видишь, стоит, изможден лихорадкою,
            Высокорослый больной БЕЛОРУС”.
            3. И. Репин, картина “БЕЛОРУС” (из экспозиции Русского музея).
            https://muzei-mira.com/kartini_russkih_hudojnikov/1353-belorus-ilya-efimovich-repin-1882.html
            4. Современной границей России и Беларуси является граница Княжества Литовского с 16-го века до 1772г.
            5. Беларусь едина.
            6. До 18-го века Российская Федерация именовалась Московией. Вы хотите сказать, что москвич – это национальность?

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        • 4413 3037
          чужойЛиквидатор 3 июля 2020 в 17:07

          Ликвидатор немедленно нарисуйте + Айвочке.

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    • 4413 3037
      чужоймарина 3 июля 2020 в 17:05

      Ой, Мариночка, поздравляю вас с независимостью.
      Путин тоже поздравил с независимостью Лукашенко,
      и предложил отдать 95% власти за единую валюту.

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