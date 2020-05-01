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1982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 7. 1985. Похороны К.У.Черненко

09:39. 1 мая 2020 34 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


1982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 1
1982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 2
1982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 3
1982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 4
1982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 5
1982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 6. 1985. Повседневная жизнь советской семьи в Москве


Советские официальные лица на траурной церемонии


Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Константина Устиновича Черненко в гробу


Михаил Горбачев присутствует на похоронах Константина Черненко в Георгиевском зале Кремля


Советские официальные лица перед гробом Константина Устиновича Черненко


Президент Франции Франсуа Миттеран перед гробом Константина Устиновича Черненко


Советские официальные лица перед гробом Константина Устиновича Черненко


Траурное шествие с телом Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Константина Устиновича Черненко
















Михаил Горбачев принимает соболезнования в связи с кончиной К.У.Черненко от Ясира Арафата


Михаил Горбачев и генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр встречаются после похорон в Кремле


Президент Франции Франсуа Миттеран обменивается рукопожатиями с Михаилом Горбачевым в Москве после похорон бывшего лидера Советского Союза Константина Устиновича Черненко


Президент Франции Франсуа Миттеран обменивается рукопожатиями с Михаилом Горбачевым в Москве после похорон бывшего лидера Советского Союза Константина Устиновича Черненко


Ролан Дюма, министр по связям с общественностью прибыл в Москву на похороны бывшего лидера Советского Союза Константина Устиновича Черненко


Михаил Горбачев встретился после похорон К.У.Черненко с премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер

Источник: https://humus.livejournal.com/7191783.html

Метки: история, Москва, Россия, фото

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