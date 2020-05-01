1982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 7. 1985. Похороны К.У.Черненко
09:39. 1 мая 2020 34 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 1
1982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 2
1982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 3
1982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 4
1982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 5
1982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 6. 1985. Повседневная жизнь советской семьи в Москве
Советские официальные лица на траурной церемонии
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Константина Устиновича Черненко в гробу
Михаил Горбачев присутствует на похоронах Константина Черненко в Георгиевском зале Кремля
Советские официальные лица перед гробом Константина Устиновича Черненко
Президент Франции Франсуа Миттеран перед гробом Константина Устиновича Черненко
Советские официальные лица перед гробом Константина Устиновича Черненко
Траурное шествие с телом Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Константина Устиновича Черненко
Михаил Горбачев принимает соболезнования в связи с кончиной К.У.Черненко от Ясира Арафата
Михаил Горбачев и генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр встречаются после похорон в Кремле
Президент Франции Франсуа Миттеран обменивается рукопожатиями с Михаилом Горбачевым в Москве после похорон бывшего лидера Советского Союза Константина Устиновича Черненко
Президент Франции Франсуа Миттеран обменивается рукопожатиями с Михаилом Горбачевым в Москве после похорон бывшего лидера Советского Союза Константина Устиновича Черненко
Ролан Дюма, министр по связям с общественностью прибыл в Москву на похороны бывшего лидера Советского Союза Константина Устиновича Черненко
Михаил Горбачев встретился после похорон К.У.Черненко с премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер