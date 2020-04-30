1982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 6. Повседневная жизнь советской семьи в Москве
09:31. 30 апреля 2020 137 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
1982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 1
1982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 2
1982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 3
1982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 4
1982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 5
01. Родители с детьми перед их домом
02. Мужчина возле дверей здания, где он работает
03. Мальчик перед своим школьным зданием
04. На станции метро
05. ГУМ
06. В овощном магазине
07. Закупка овощей на рынке
08. Накрытый стол
09. Мама читает мальчику
10. Мальчик делает уроки
11. Детская живопись
12. Отец мастерит со своими детьми
13. Ужин на кухне
14. Мама читает своим детям на ночь
15. Родители и дети на Красной площади
Постановочные фото эпохи ранней перестройки. Явно снятые “западными” фотографами. Слишком уж показушно, но в то же время и как-то не по-советски: мама с сигаретой и ребенком,фото на фоне СВБ, контраст выбора между магазином и рынком и т.д. На 13-м фото видны фотограф и осветитель.
Короче, нет ни души, ни объективности.
Обыкновенная антисоветская пропаганда.
ИМХО.