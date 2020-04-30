Главная » История, Творчество

1982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 6. Повседневная жизнь советской семьи в Москве

09:31. 30 апреля 2020 137 просмотров Один комментарий Опубликовал:


1982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 1
1982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 2
1982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 3
1982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 4
1982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 5


01. Родители с детьми перед их домом


02. Мужчина возле дверей здания, где он работает


03. Мальчик перед своим школьным зданием


04. На станции метро


05. ГУМ


06. В овощном магазине


07. Закупка овощей на рынке


08. Накрытый стол


09. Мама читает мальчику


10. Мальчик делает уроки


11. Детская живопись


12. Отец мастерит со своими детьми


13. Ужин на кухне


14. Мама читает своим детям на ночь


15. Родители и дети на Красной площади

Источник: https://humus.livejournal.com/7189573.html

Метки: история, Москва, Россия, фото

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
1982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 6. Официальный визит короля и королевы Испании
.... Эпоха «гонок на лафетах». Часть 11982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 21982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 31982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть...
1982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 5
.... Эпоха «гонок на лафетах». Часть 11982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 21982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 31982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть... медали на соревнованиях по лыжным гонкам на 30 километров на зимних...
1982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 4
1982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 11982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 21982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 3Ким Ир...
1982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 3
1982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 11982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 21984.Похороны Юрия Владимировича Андропова...
1982-1984. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 2
1982-1984. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 11983. «Новая партия обуви сразу ...
1982-1984. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 1
... июля1983. Командиру 2-го мотострелкового батальона 180-го мотострелкового полка капитану Руслану... Маруани1983. Женщина гуляет по центральной части города Астрахани, недалеко от Кремля...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 3364 2632
    Sergey64 30 апреля 2020 в 10:12

    Постановочные фото эпохи ранней перестройки. Явно снятые “западными” фотографами. Слишком уж показушно, но в то же время и как-то не по-советски: мама с сигаретой и ребенком,фото на фоне СВБ, контраст выбора между магазином и рынком и т.д. На 13-м фото видны фотограф и осветитель.
    Короче, нет ни души, ни объективности.
    Обыкновенная антисоветская пропаганда.
    ИМХО.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)