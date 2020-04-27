1982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 4
09:10. 27 апреля 2020 42 просмотра Один комментарий Опубликовал: feedmatic
1982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 1
1982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 2
1982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 3
Ким Ир Сен расписывается в книге почетных гостей во время посещения Красноярской ГЭС. 20 мая
1984. Ким Ир Сен и правительственная делегация Кореи посещают Красноярскую ГЭС
1984. Ким Ир Сен и правительственная делегация Кореи посещают Красноярскую ГЭС
1984. Ким Ир Сен и правительственная делегация Кореи посещают Белоруссию. Брест
1984. Ким Ир Сен и правительственная делегация Кореи посещают Белоруссию. Брест
Москва. СССР. Митинг, посвященный советско-корейской дружбе на заводе 23 мая
1984. Крылатское, Москва. Первые новосёлы. 1 ноября
1984. Бригадир Николай Леденев позирует со своей туннельной бригадой во время строительства станции московского метро Боровицкая. 11 декабря
1984. Вид из гостиницы Россия на собор Василия Блаженного и Красную площадь, Москва, 23 июня
1984. Генеральный секретарь ЦК КПСС Константин Устинович Черненко встречается с Менгисту Хайле Мариамом, председателем Временного военно-административного совета Социалистической Эфиопии, 17 декабря
1984. Генеральный секретарь ЦК КПСС Константин Черненко встречается с делегатами в президиуме пленарного заседания Союза писателей СССР. 17 сентября
1984. Делегация Советского комитета защиты мира в отеле Central Plaza. Генрих Боровик, Вия Артмане. 29 июля
1984. Константин Черненко вручает высшие советские награды женщине-космонавту Светлане Савицкой 5 сентября в Кремле
1984. Константин Черненко встречается с лидером Никарагуа Даниэлем Ортегой. 17 июня.
1984. Космонавт Леонид Кизим гуляет в космосе во время пребывания на космической станции «Салют 7»
1984. Ленинград. Люди празднуют День Победы над фашистской Германией во время демонстрации на Невском проспекте
1984. Ленинград. Люди празднуют День Победы над фашистской Германией во время демонстрации на Невском проспекте
1984. Михаил Горбачев разговаривает с Маргарет Тэтчер, когда они едут на машине по Лондону после прибытия Горбачева в лондонский аэропорт Хитроу в субботу, 15 декабря
1984. Молдавская ССР. Ветераны войны Великой Отечественной войны
1984. Советский кинорежиссер Никита Михалков и актриса Ирина Купченко в Сиднее в отеле Southern Cross на Международном кинофестивале, 20 марта
1984. Ирина Купченко. 22 марта
Вершина могущества Советского Союза! Самое счастливое – студенческое – время! Днем – завод, вечером – учеба.
Только фотку с Меченым в другой пост перенесите, там где все иуды собраны.
PS: Генри Баскервиль все-таки уединился с женой Стэплтона)))