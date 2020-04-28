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1982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 5

09:27. 28 апреля 2020 112 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


1982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 1
1982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 2
1982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 3
1982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 4


1984. Евгений Александрович Евтушенко на 41-м Венецианском международном кинофестивале



1984. Американский певец, актер и режиссер Дин Рид выступает на втором международном музыкальном фестивале в СССР


1984. Гимнастка Галина Белоглазова на тренировке


1984. Корабли в Мурманском порту. Январь


1984. Лыжник Николай Зимятов улыбается после завоевания золотой медали на соревнованиях по лыжным гонкам на 30 километров на зимних Олимпийских играх в Сараево


1984. Москва. Агитпункт ДЭЗ-34 Советского района.


1984. Константин Черненко голосует во время избирательной кампании в Верховном Совете СССР и Совете народных депутатов. 13 марта


1984. Мстислав Ростропович выбирает вещи в магазине с женой Галиной Павловной Вишневской. Венеция


1984. Офтальмолог Святослав Николаевич Федоров, руководитель Института микрохирургии глаза, Москва


1984. Генеральный секретарь ЦК КПСС Константин Черненко встречается с работниками Московского металлургического завода «Серп и Молот». 3 апреля


1984. Президент Рональд Рейган с министром иностранных дел СССР Андреем Громыко в Белом доме


1984. Ленинград. Студенты института кораблестроения поддерживают политику СССР. 21 мая


1984. Преподобный Билли Грэм выступает в православной академии


1984. Свадьба в Москве








1984. Секретарь ЦК Коммунистической партии Советского Союза Николай Рыжков посещает Улан-Удэнский локомотиворемонтный завод


1984. Сергей Георгиевич Горшков, адмирал флота, гГлавнокомандующий ВМФ — заместитель Министра обороны СССР


1984. Трижды герой Советского Союза Иван Кожедуб встречается с пионерами. Таллин


1984. Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов и претендент на звание чемпиона Гарри Каспаров в финале чемпионата мира по шахматам в Москве


1984. Эдуард Артемьев, русский композитор,


1984.Генеральный секретарь ЦК КПСС Константин Черненко во время встречи с руководителями зарубежных молодежных социалистических организаций. 17 сентября


1984. Первый секретарь ЦК Компартии Грузии Эдуард Шеварднадзе и член Политбюро ЦК КПСС, генеральный секретарь ЦК КПСС Константин Черненко присутствуют на церемонии награждения столицы Грузии орденом. Ленина. 27 ноября


1984. Раиса Горбачева, жена Михаила Горбачева, члена Политбюро и второго в очереди на трон в Кремле, одетая в меховую куртку посещает дом Анны Хэтэуэй в Стратфорде-на-Эйвоне, Великобритания, в четверг, 20 декабря


1984. Михаил Горбачев, член Политбюро, объявляет о смерти министра обороны СССР маршала Дмитрия Устинова перед вылетом из Эдинбургского аэропорта в пятницу, 21 декабря

Источник: https://humus.livejournal.com/7185869.html

Метки: история, Россия, фото

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