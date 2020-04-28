1982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 5
09:27. 28 апреля 2020 112 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 1
1982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 2
1982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 3
1982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 4
1984. Евгений Александрович Евтушенко на 41-м Венецианском международном кинофестивале
1984. Американский певец, актер и режиссер Дин Рид выступает на втором международном музыкальном фестивале в СССР
1984. Гимнастка Галина Белоглазова на тренировке
1984. Корабли в Мурманском порту. Январь
1984. Лыжник Николай Зимятов улыбается после завоевания золотой медали на соревнованиях по лыжным гонкам на 30 километров на зимних Олимпийских играх в Сараево
1984. Москва. Агитпункт ДЭЗ-34 Советского района.
1984. Константин Черненко голосует во время избирательной кампании в Верховном Совете СССР и Совете народных депутатов. 13 марта
1984. Мстислав Ростропович выбирает вещи в магазине с женой Галиной Павловной Вишневской. Венеция
1984. Офтальмолог Святослав Николаевич Федоров, руководитель Института микрохирургии глаза, Москва
1984. Генеральный секретарь ЦК КПСС Константин Черненко встречается с работниками Московского металлургического завода «Серп и Молот». 3 апреля
1984. Президент Рональд Рейган с министром иностранных дел СССР Андреем Громыко в Белом доме
1984. Ленинград. Студенты института кораблестроения поддерживают политику СССР. 21 мая
1984. Преподобный Билли Грэм выступает в православной академии
1984. Свадьба в Москве
1984. Секретарь ЦК Коммунистической партии Советского Союза Николай Рыжков посещает Улан-Удэнский локомотиворемонтный завод
1984. Сергей Георгиевич Горшков, адмирал флота, гГлавнокомандующий ВМФ — заместитель Министра обороны СССР
1984. Трижды герой Советского Союза Иван Кожедуб встречается с пионерами. Таллин
1984. Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов и претендент на звание чемпиона Гарри Каспаров в финале чемпионата мира по шахматам в Москве
1984. Эдуард Артемьев, русский композитор,
1984.Генеральный секретарь ЦК КПСС Константин Черненко во время встречи с руководителями зарубежных молодежных социалистических организаций. 17 сентября
1984. Первый секретарь ЦК Компартии Грузии Эдуард Шеварднадзе и член Политбюро ЦК КПСС, генеральный секретарь ЦК КПСС Константин Черненко присутствуют на церемонии награждения столицы Грузии орденом. Ленина. 27 ноября
1984. Раиса Горбачева, жена Михаила Горбачева, члена Политбюро и второго в очереди на трон в Кремле, одетая в меховую куртку посещает дом Анны Хэтэуэй в Стратфорде-на-Эйвоне, Великобритания, в четверг, 20 декабря
1984. Михаил Горбачев, член Политбюро, объявляет о смерти министра обороны СССР маршала Дмитрия Устинова перед вылетом из Эдинбургского аэропорта в пятницу, 21 декабря