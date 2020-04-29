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1982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 6. Официальный визит короля и королевы Испании

08:37. 29 апреля 2020 114 просмотров Нет комментариев Опубликовал:



1982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 1
1982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 2
1982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 3
1982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 4
1982-1985. Эпоха «гонок на лафетах». Часть 5



Москва. Король Хуан Карлос с генеральным секретарем Комунистической партии Советского Союза К.У. Черненко








Москва. Король Хуан Карлос с генеральным секретарем Комунистической партии Советского Союза К.У. Черненко в сопровождении министров иностранных дел Фернандо Морана и Андрея Громыко в Кремле


Москва. Король Хуан Карлос и королева София с генеральным секретарем Комунистической партии Советского Союза К.У. Черненко в Большом театре


Москва. Королева София посетила Московское хореографическое училище


Москва. Королевская чета осматривает Новодевичий монастырь




Москва. Король Хуан Карлос в сопровождении министра иностранных дел Фернандо Морана во время возложения венков у могилы Неизвестного солдата в Александровском парке




Звездный городок. Король Хуан Карлос София посетил город космонавтов




Ленинград. Гости осматривают Пискаревское кладбище


Ленинград. Король Хуан Карлос во время возложения венков на Пискаревском кладбище


Ленинград. Гости посещают Летний дворец


Ленинград. Королевская чета в Исаакиевском соборе


Ленинград. Королевская чета посещает Русский музей (сомневаюсь, что это Русский музей)




Самарканд. Гости осматривают достопримечательности города






Ташкент. Король и королева Испании в Узбекистане


Источник: https://humus.livejournal.com/7187906.html

Метки: Ленинград, Москва, Россия, самарканд

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