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Мишустин заразился коронавирусом

19:59. 30 апреля 2020 154 просмотра 9 коммент. Опубликовал:


Премьер-министр Мишустин заразился коронавирусом.
Теперь он будет как и Борис Джонсон в Британии работать дистанционно (как минимум 2 недели), если не потребуется более жестких мер, когда Джонсона поместили в реанимацию и его обязанности фактически исполнял министр иностранных дел. Мишустин заранее анонсировал Белоусова как ВРИО премьер-министра на время его болезни.
С учетом того, что он наверняка контактировал с членами правительства, может возникнуть необходимость помещать других министров на обсервацию.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5831901.html

Метки: белоусов, коронавирус, мишустин

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