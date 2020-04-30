Мишустин заразился коронавирусом
19:59. 30 апреля 2020 154 просмотра 9 коммент. Опубликовал: feedmatic
Премьер-министр Мишустин заразился коронавирусом.
Теперь он будет как и Борис Джонсон в Британии работать дистанционно (как минимум 2 недели), если не потребуется более жестких мер, когда Джонсона поместили в реанимацию и его обязанности фактически исполнял министр иностранных дел. Мишустин заранее анонсировал Белоусова как ВРИО премьер-министра на время его болезни.
С учетом того, что он наверняка контактировал с членами правительства, может возникнуть необходимость помещать других министров на обсервацию.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5831901.html
Должны вытащить.
Да пару дней как Борька Джонсон.
Просто ТАК положено…..
По СЦЕНАРИЮ……
интересно девки пляшут,кто следующий,ну до 11,05,можно всем.
По идее
Михаил Альбертович Мурашко
Министер здравоохранения Российской Федерации .
Ему тоже очень надо чтоб потом не было вопросов.
В в Коммунарке главврач Денис Проценко + министр + премьер.
Все пострадавшие.
Но живы и веселы ))
Да ладно, какой сценарий, ну, заболел дядька, поправится.
Только отцы наций болеть не могут так как о народе думают))
а чем наш хуже Си с рыжим Дони и старой Лизкой.Даже ваш метр с кепкой и айфоном прыгает по каналам и очумел от всего ,говорит ,что ничего не понимает.
А помнишь как он Китая удрал?
https://echo.msk.ru/blog/balkunets/2415929-echo/
А теперь он НЕ В ТЕМЕ.
А я и не говорил,что хуже,они одной Опы- ягодицы.)