Очень серьёзный удар: Мишустин рассказал, как коронавирус повлияет на нефтегазовые доходы

Россия в этом году недополучит из-за коронавируса нефтегазовые и другие доходы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с фракцией ЛДПР.

«Ситуация быстро меняется, нарастают проблемы. И даже принятый список мер (поддержки экономики. — Прим. ред.), возможно, придется актуализировать — и думать о том, что еще сделать. Мы для этого отслеживаем ситуацию в ежедневном режиме, реагируем немедленно, разрабатываем дополнительные решения по поддержке экономики», — сказал Мишустин.

Председатель правительства подчеркнул, что власти рассчитывают на содействие со стороны депутатов. Он попросил парламентариев как можно быстрее направить предложения, связанные с поддержкой экономики в условиях пандемии.

«Но не забывайте о том, что мы уже серьезно недополучим доходов нефтегазовых, ненефтегазовых в этом году из-за коронавируса. Это очень серьезный будет удар на бюджет», — отметил премьер.

Он пояснил, что необходимо все объективно спланировать, чтобы решить задачу обеспечения региональных и федерального бюджетов, а также помочь бизнесу.

Пандемия COVID-19 затронула практически весь мир. По данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом заразились более 1,35 миллиона человек, свыше 79 тысяч пациентов умерли.

В России на сегодняшний день выявили 8672 случая заболевания COVID-19, при этом 580 человек уже выздоровели.

Всех призвали соблюдать режим самоизоляции, не покидать дома без необходимости и держать дистанцию в полтора метра от окружающих.

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