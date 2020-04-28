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Путин выступит с обращением на совещании по коронавирусу

14:15. 28 апреля 2020 146 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Фото: © Алексей Дружинин / РИА Новости
Владимир Путин запланировал “большое выступление” на совещании с губернаторами и членами правительства, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
По словам представителя Кремля, встреча начнется после 15:00 мск.

“Речь пойдет об оснащении регионов коечными местами, в целом готовности медицинской инфраструктуры в соответствии с ранее сформулированными и поставленными целями и оценке ситуации и перспектив на краткосрочный период”, – сообщил Песков.

На совещании запланированы доклады главы Роспотребнадзора Анны Поповой, мэра Москвы Сергея Собянина, главы Минздрава Михаила Мурашко, губернаторов Мурманской, Сахалинской и Белгородской областей, врио губернаторов Иркутской области и Севастополя.
В России COVID-19 диагностировали у 93 558 человек (прирост за сутки +7,4%), от заболевания умерли 867 пациентов, поправились 8456.
По данным российского оперативного штаба и университета Джонса Хопкинса, в России смертность от коронавируса самая низкая из десяти стран с наибольшим числом зараженных.

Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/51451-putin-vystupit-s-obrascheniem-na-soveschanii-po-koronavirusu.html

Метки: Россия

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