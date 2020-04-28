Нефтяной гамбит Путина и отрицательная цена на нефть

Не так давно я опубликовал ролик под названием «Нефтяной гамбит Путина, цены на нефть и курс рубля», который набрал полмиллиона просмотров.

После недавнего падения цены нефти WTI до отрицательных величин разного рода «оппозиционеры» тут же набросились на президента России Владимира Путина с критикой, даже не обратив внимание, что речь идёт исключительно об американской нефти, добываемой в штате Оклахома.

Что же, пришла пора в очередной раз расставить все точки над «i».

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Источник: https://nstarikov.ru/neftjanoj-gambit-putina-i-otricatelnaja-cena-na-neft-115077