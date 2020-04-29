Коронакризис: причины и последствия
В новом видеоблоге речь зашла об истоках мирового экономического кризиса, который совпал с эпидемией коронавируса по всему миру. Но, как говорил товарищ Сталин, «если происходит случайность, имеющая политические последствия, надо повнимательнее присмотреться к этой случайности».
Если у вас есть вопросы для обсуждения в видеоблоге, присылайте их на электронный адрес vlog@nstarikov.ru с пометкой «Вопросы для видеоблога».
Если вы хотите всегда быть первым в курсе новых видео с моим участием, подписывайтесь на мой YouTube-канал.
P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:
- Нефтяной гамбит Путина и отрицательная цена на нефть
- Банковская паника, «Альянс врачей», гречки хватит всем
- 30 сребреников Горбачева, Крым и гибель царской семьи
- Эпидемия как повод для нового мирового кризиса
- ОПЕК+ итоги, бензин дешевле нефти и «ножки Буша»
- Чем заниматься на самоизоляции
- Британская монархия, эпидемия и восторги либералов
- Когда отмечать День Победы над Японией
- «Гумпомощь» Вашингтону и отказ вывозить своих
- Биологическое оружие, Лукашенко и уроки истории
Источник: https://nstarikov.ru/koronakrizis-prichiny-i-posledstvija-115093
Кому-то коронакризис, а у Коли рожа вполне себе довольная…