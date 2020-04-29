Коронакризис: причины и последствия

В новом видеоблоге речь зашла об истоках мирового экономического кризиса, который совпал с эпидемией коронавируса по всему миру. Но, как говорил товарищ Сталин, «если происходит случайность, имеющая политические последствия, надо повнимательнее присмотреться к этой случайности».

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