Ленин спас страну от белоленточного развала

22 апреля исполнилось 150 лет со дня рождения Владимира Ленина. Историки и современники оценивают его личность противоречиво: одни считают его гением, другие называют незаслуженно воспетым авантюристом. В любом случае влияние Ленина на Россию и мир в ХХ веке не стоит недооценивать, отметил в комментарии для радио Sputnik Беларусь политический консультант Анатолий Вассерман.

“Для мира в целом важна следующая часть творческого наследия Владимира Ильича Ульянова: учение о возможности сосуществования нескольких хозяйственных укладов (или, как принято говорить у марксистов, экономических формаций) в рамках единого хозяйства. Такое сосуществование сопровождается некоторыми малоприятными побочными эффектами. Но в целом оно не просто возможно, а весьма эффективно”, ― считает Вассерман.

По его прогнозам, примерно через лет 10 в мире накопится вычислительная мощность, достаточная для организации того, что принято называть “цифровой социализм”. И тогда учение Ленина о сосуществовании экономических формаций вновь станет актуально. Причем не только для России, но и для всего мира.

Источник: https://vassermans.ru/mir/lenin-spas-stranu-ot-belolentochnogo-razvala/