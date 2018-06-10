В смутное время нужны жёсткие руководители

В 1926 году ушёл из жизни легендарный создатель советских органов безопасности и разведки, нарком путей сообщения СССР и председатель ВСНХ Феликс Эдмундович Дзержинский. «Железный Феликс» ассоциируется главным образом с «красным террором» и должностью руководителя ВЧК, однако он также внёс большой вклад в борьбу с беспризорностью, в развитие спорта в СССР. Как председатель Совета Народного хозяйства (ВСНХ), он был одним из основателей программы по быстрому восстановлению и развитию народного хозяйства страны . Программа Дзержинского в области хозяйства, по сути, стала основой индустриализации Советского Союза.



Феликс Дзержинский родился 30 августа (11 сентября) 1877 года в имении Дзержиново Ошмянского уезда Виленской губернии в польской мелкопоместной и многодетной дворянской семье. Образование получил в гимназии (курса не окончил). Юный Феликс воспитывался, как и многие поляки, в ненависти к России.



В 1922 году, когда Дзержинский был уже одним из руководителей Советской России, он так писал о своих детских патриотических чувствах: «Еще мальчиком я мечтал о шапке-невидимке и уничтожении всех москалей». Также Феликс был ревностным католиком и даже хотел вступить в орден иезуитов. Однако, когда в 16 лет он стал готовиться к карьере католического священнослужителя, его отговорили. Переубедила его мать и, как ни странно, близкий к семье ксендз.

Дзержинский тогда разуверился в боге: «Я вдруг понял, что Бога нет», — отметил он позже в своем дневнике. Однако он нашел другую веру.



Феликс стал поклонником немецкой социал-демократической партии. В дальнейшем Феликс стали образцовым революционером с типичной биографией. В 1895 г. вступил в Литовскую социал-демократическую организацию, в 1900 г. — в Социал-демократию Королевства Польши и Литвы (СДКПиЛ).



Вел партийно-подрывную работу в Вильно, городах Царства Польского, в Петербурге. С 1906 года представитель СДКПиЛ в ЦК РСДРП. В 1906-1912 гг. был членом ЦК РСДРП(б). Неоднократно был арестован, дважды бежал, несколько раз освобождался по амнистии.



Все последние годы перед революцией 1917 г. провёл в заключении. Так, в апреле 1914 года приговорён к 3 годам каторжных работ; отбывал их в Орловском централе. Дополнительно приговорён в 1916 году ещё к 6 годам каторги, отбывал её в Бутырской тюрьме в Москве, откуда был освобождён 1 марта 1917 года после Февральской революции. «Железный Феликс» провел в общей сложности на каторге и в ссылке 11 лет своей жизни.

С августа 1917 г. — член ЦК и секретариата большевистской партии. В октябре 1917 — член Петроградского военно-революционного комитета, участник знаменитого заседания ЦК партии большевиков, где было принято решение о вооруженном восстании.



В дни Октябрьской революции в Петрограде отвечал за охрану штаба большевиков Смольного, руководил взятием Главного почтамта и телеграфа. Являлся наркомом обороны с 17 июня по 31 августа. С ноября 1917 член коллегии НКВД РСФСР.

По предложению Ленина 7 (20) декабря 1917 был назначен председателем Всероссийской Чрезвычайной Комиссии (ВЧК) при СНК РСФСР по борьбе с контрреволюцией и саботажем. ВЧК и ее местные органы получили широчайшие полномочия, вплоть до вынесения смертных приговоров.



ВЧК использовало, как и схожие органы безопасности в других странах, различные методы: от сравнительно мягких — временная изоляция, высылка инакомыслящих за рубеж и т. д., до весьма жестких — казни заложников, «красный террор» по классовому принципу, создание первых концлагерей.



Фраза Феликса о том, что «чекистом может быть человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками» впоследствии стала легендарной.

При этом в личной жизни был аскетически скромным и чрезвычайно трудолюбивым человеком, полностью погружавшимся в порученное партией дело. Как вспоминал М. И. Лацис, Дзержинский «не довольствуется только руководством. Он сам жаждет действовать.



И мы нередко видели, как он сам допрашивает обвиняемого и роется в изобличительных материалах. Его настолько захватывает дело, что он просиживает ночи в помещении ВЧК. Ему некогда сходить домой. Он спит тут же, в кабинете за ширмой. Он и столуется тут же, курьер приносит ему еду, какой питаются все сотрудники ВЧК».



Вячеслав Менжинский писал: «Организатор ВЧК, в первое бурное время, когда не было ни опыта… ни людей, сам ходивший на обыски и аресты, лично изучавший все детали чекистского дела, столь трудного для старого революционера довоенной выделки, сросшийся с ЧК, которая стала его воплощением, Дзержинский был самым строгим критиком своего детища».

В 1918 г. Дзержинский поддержал Троцкого и «левых коммунистов», выступив против позиции Ленина на заключение Брестского мира, считая его капитулянтским.



С марта 1919 г. одновременно возглавлял НКВД РСФСР, с августа того же года — Особый отдел ВЧК (военную контрразведку), а с ноября 1920 г. — и службу охраны границ.



С октября 1919 г. — председатель Военного совета войск военизированной охраны (ВОХР), с ноября 1920 г. — войск ВНУС (внутренней службы). Таким образом, он сконцентрировал в руках основные спецслужбы.

Во время советско-польской войны и наступления Красной Армии на Варшаву (1920 г.) — председатель Польского бюро ЦК РКП(б) и член Временного ревкома Польши.



В августе-сентябре 1920 г. член Реввоенсовета Западного фронта. Неоднократно направлялся на различные фронты Гражданской войны, где руководил борьбой с бандитизмом, восстанавливал дисциплину в войсках.



С 1921 г. одновременно с основной чекистской работой возглавил комиссию по улучшению жизни детей; руководил ликвидацией детской беспризорности.

В отличие от части большевиков, Дзержинский сразу поддержал новую экономическую политику, выступал за развитие рыночных отношений. При этом полностью солидаризовался с курсом Ленина в политической сфере, направленным на уничтожение любого инакомыслия и сохранение монополии большевиков на власть.



В дни Кронштадтского восстания считал, что его участники действуют по заданию иностранных разведок и требовал его беспощадного подавления. В 1922 г. заявил: «Закончилась война, теперь нам нужно особенно зорко присматриваться к антисоветским течениям и группировкам, сокрушить внутреннюю контрреволюцию, раскрыть все заговоры низверженных помещиков, капиталистов и их прихвостней».



В том же году, когда ГПУ было лишено права выносить смертные приговоры и отправлять политических заключенных в ссылку, добился создания при НКВД особого совещания (председателем стал Дзержинский) с правом ссылать контрреволюционеров.



Таким образом, Дзержинский стал одним из организаторов высылки в 1922 г. за рубеж деятелей отечественной науки и культуры, репрессий против священнослужителей. Категорически выступал против попыток ряда либерально настроенных большевиков передать органы государственной безопасности в ведение Наркомата юстиции РСФСР.

В феврале 1922 г. в связи с ликвидацией ВЧК стал председателем новой организации — Главного политического управления (ГПУ) при НКВД РСФСР. Одновременно стал наркомом путей сообщения. С сентября 1923 г. председатель ОГПУ при СНК СССР. Неоднократно избирался членом Оргбюро ЦК РКП(б).

С 1922 являлся сторонником Сталина в его борьбе Троцким. Лев Троцкий по этому поводу отметил: «В 1921-м или, может быть, в 1922-м Дзержинский, крайне самолюбивый, жаловался мне с нотой покорности к судьбе в голосе, что Ленин не считает его политической фигурой.



«Он не считает меня организатором, государственным человеком», — настаивал Дзержинский. Ленин был не в восторге от работы Дзержинского на посту наркома путей сообщения. Дзержинский действительно не был организатором в широком смысле слова. Он привязывал к себе сотрудников, организовывал их своей личностью, но не своим методом…



В 1922 Орджоникидзе и Дзержинский чувствовали себя неудовлетворенными и в значительной степени обиженными. Сталин немедленно подобрал обоих».

После смерти Ленина (январь 1924 г.) был назначен во главе комиссии ЦИК СССР по организации похорон. Дзержинский настоял, вопреки возражениям вдовы покойного Крупской, на бальзамировании тела умершего. Под его руководством в кратчайшие сроки был построен мавзолей, ставший одним из главных символов советской цивилизации.



С февраля 1924 г., не оставляя поста председателя ОГПУ, возглавил Всероссийский Совет Народного Хозяйства (ВСНХ) СССР, под его контроль находилось практически все народное хозяйство страны. На посту председателя ВСНХ привлек к его работе опытных специалистов с дореволюционным образованием, продолжал линию поддержки рыночных реформ, допущения свободных цен, прекращения давления на крестьянство. Это вызвало глубокий конфликт с лидерами оппозиции Зиновьевым и Каменевым.

Суть спора была о путях и методах индустриализации, том, как превратить огромную аграрную, крестьянскую страну, только-только закончившую восстанавливать экономику после тяжелых лет Первой мировой войны, Гражданской войны и интервенции Антанты, в страну промышленную, высокоразвитую. Разумным личностям было очевидно, что завоевания Октября, социалистический строй можно сохранить лишь при условии создания высокоразвитой индустрии.

«Левая оппозиция» настаивала: для индустриализации необходимо обобрать «мужика», обобрать до последней нитки, до последней копейки. Мол, только это позволит изыскать необходимые средства для развития тяжелой индустрии.



В реальности такая позиция означала разрыв крестьянства с рабочим классом, что в стране — по преимуществу все еще крестьянской — грозило новой крестьянской войной и поражением революции (в условиях внешнего враждебного окружения). Поэтому Дзержинский выступил с резкой критикой такой позиции: «Если послушать вас… то… как будто тут нет союза рабочих и крестьян, вы не видите этого союза, как основу Советской власти, при диктатуре пролетариата, который сознательно ведет страну к определенной цели, к социализму… Этот совершенно ошибочный политический уклон может быть и для нашей промышленности и для всей Советской власти убийственным».

20 июля 1926 года на пленуме ЦК, посвящённом состоянию экономики СССР, Дзержинский произнёс двухчасовой доклад, во время которого выглядел больным. В нём он снова подверг резкой критике представителей оппозиции, Пятакова, которого он назвал «самым крупным дезорганизатором промышленности», и Льва Каменева, которого обвинил в том, что тот не работает, а занимается политиканством. Из-за нервного срыва ему стало плохо. В тот же день он скончался от сердечного приступа.

Позднее был создан миф о том, что Сталин виновен в смерти Дзержинского. Однако к смерти Дзержинского Сталин не имел никакого отношения. Напротив, он, судя по всему, подозревал неладное и потребовал от врачей, которым доверял, провести тщательное вскрытие и исследование причин смерти. Существует версия, что Дзержинский, как и Фрунзе, был устранен т. н. «троцкистами» как одна из фигур, которая поддерживала Сталина.

Дзержинский был крупной фигурой не только как «чекист № 1», но и глава всего народного хозяйства. Под его руководством была вся промышленность, которая находилась в стадии восстановления.



На пост председателя Совета народного хозяйства его рекомендовал лично Сталин, с которым у Дзержинского были очень даже неплохие как личные, так и деловые отношения. Дзержинский был удобен для Сталина не только тем, что поддерживал его политику, но и тем, что был сторонником быстрого восстановления и развития хозяйства и хорошо разбирался в хозяйственных вопросах.

Дзержинский разработал очень перспективную «локомотивную» программу, суть которой заключалась в немедленном развертывании паровозостроения в СССР (то есть машиностроения).



По обоснованному мнению Железного Феликса, программа позволяла полностью загрузить паровозостроительные заводы, что в свою очередь резко подтягивало за собой другие, смежные отрасли.



В частности, паровозостроение требует опережающего развития металлургии. А на базе интенсивного роста металлургической промышленности появляется возможность резко интенсифицировать металлообрабатывающую промышленность, а соответственно насытить рынок металлоизделиями, обеспечить доходность государственной промышленности, обзавестись оборотными средствами для восстановления и развития промышленности.



Таким образом, Дзержинский планировал сделать паровоз «локомотивом» советского экономического роста. Сталин, который также отлично разбирался в экономике, безоговорочно поддержал этот план.

Понятно, что против планов восстановления хозяйства России тут же выступили троцкисты. Прежде всего впоследствии расстрелянный нарком финансов Г. Я. Сокольников (Бриллиант). Он настаивал не только на резком сокращении финансирования программы развития промышленности, которую выдвинул Дзержинский, но и на сохранении за наркоматом финансов функции распределения всех отпущенных для промышленности средств.



Как мы, видим, троцкист Сокольников по своим взглядам практически неотличим от нынешних российских либералов, которые душат хозяйство, науку и образование страны «оптимизацией» (сокращением расходов).

В ответ на это Дзержинский предложил программу радикальных преобразований в системе управления металлургической промышленности, суть которой сводилась к концентрации и централизации управления. В этой же программе содержался пункт с идеей единого промышленного бюджета.



Изобретение очень простое, но столь же и очень эффективное. Государственная промышленность часть полученной прибыли сдаёт государству. Наркомат финансов проектирует государственный бюджет, в котором есть строка финансирования промышленности в целом. Но вот распределение финансирования промышленности осуществляется уже на Президиуме ВСНХ, в соответствии с задачами развития промышленности.

При поддержке Сталина программа Дзержинского решением Политбюро ЦК ВКП(б) была утверждена. В её основе были следующие принципы:

— главная задача индустриализации — опережающий рост производства стали и чугуна;

— главная экономическая цель — строительство мощной машиностроительной индустрии, которая сможет осуществить хозяйственный переворот в стране;

— главная политическая цель этих экономических преобразований — сбросить экономическую власть крестьянства путем создания крупных товарных производств, основанных на крупномасштабном применении машин и оборудования, произведенных на советских заводах;

— главный метод индустриализации — сосредоточение управления промышленностью в одном штабе и концентрация государственного капитала в едином промышленном бюджете;

— главный способ индустриализации: а) крупномасштабное планирование развития целых отраслей промышленности в их взаимосвязи и взаимном влиянии друг на друга; б) развитие вместе с крупной металлургической и машиностроительной промышленностью смежных и связанных отраслей хозяйства;

— основной характер индустриализации — концентрация производства на крупнейших заводах и строительство самых крупных и современных предприятий. Таким образом, Дзержинский предвосхитил основы будущей индустриализации.

При этом присущей ему энергией Дзержинский активно включился в титаническую работу по экономическому преобразованию страны и достиг отличных результатов.



Так, когда он возглавил ВСНХ, в СССР выплавлялось 1,55 млн. тонн чугуна, 1,623 млн. тонн стали, производилось 1,396 млн. тонн проката. По состоянию на 20 июля 1926 г., когда Дзержинского не стало, выплавка чугуна в стране составила 2,2 млн. тонн, стали — 2,9 млн. тонн, производство проката — 2,2 млн. тонн. То есть рост составил 55-70%!



Когда Дзержинский возглавил ВСНХ, в стране работали всего 45 доменных и 115 мартеновских печей. После себя «Железный Феликс» оставил 53 работающих домны и 149 мартеновских печей.



При нем были расконсервированы и пущены в эксплуатацию Енакиевский, Донецко-Юрьевский им. Ворошилова и Константиновский металлургические заводы на юге и пять металлургических заводов на Урале, было расконсервировано и пущено в эксплуатацию более 400 других предприятий разных отраслей.



При Дзержинском были заложены: металлургический завод в Керчи, заводы сельскохозяйственного машиностроения в Ростове и Златоусте и т. д. В 1926 г. загрузка заводов СССР впервые превысила уровень 1913 года, составив 101 %. В том же году СССР вышел на 7-е место по выплавке чугуна и на 6-е место по выплавке стали в мире.

Понятно, что успехи Сталина и Дзержинского в развитии страны приводили в бешенство Троцкого и прочих «троцкистов-интернационалистов», которые явно или по умолчанию работали на Запад, решая задачу превращения России в отсталую сырьевую периферию «мирового сообщества». Они делали все возможное, чтобы саботировать успешное развитие советской промышленности, которое превращало Россию-СССР в одну из передовых мировых держав, гарантируя её независимость.



Поэтому Дзержинский и стал очередной мишенью Троцкого и его сторонников. Они организовали его травлю на всех уровнях. В итоге здоровье Дзержинского и не выдержало (а он не отличался богатырским здоровьем), или по одной из версий — «сердечный приступ» организовали, отравив «чекиста № 1». А затем громкую смерть свалили на Сталина, как и в ряде других случаев.

Стоит также отметит, что Дзержинский мешал троцкистам и как глава органов безопасности. Дзержинский сохранял огромное влияние на органы госбезопасности, так как при всей загруженности по работе в ВСНХ Феликс Эдмундович оставался и председателем Объединенного государственного политического управления (ОГПУ) при Совете народных комиссаров СССР.



Внутри ОГПУ уже сложилось как бы параллельное руководство, которое осуществлял заместитель «Железного Феликса» Г. Г. Ягода, родственник некогда могущественного председателя ВЦИК Я. М. Свердлова (известного русофоба и агента влияния Запада).



Он сколотил группу — К. В. Паукер, М. И. Гай и др. Когда Дзержинский умер, Сталин сумел поставить во главе ОГПУ своего человека — В. Р. Менжинского. Он планировал поставить органы под жесткий партийно-государственный контроль.



Однако, эффект от этого кадрового маневра оказался невелик так как Менжинский тяжело болел, поэтому группа Ягоды сумела сохранить и даже укрепить свои позиции. Таким образом, органы безопасности до прихода Берии, который расчистил эти «авгиевы конюшни», стали оплотом троцкистов, из-за этого во время «чистки» пострадало большое количество невинных людей.

Таким образом, нельзя принимать навязанную с 1991 г. врагами советского проекта и цивилизации точку зрения, что Дзержинский — это «кровавый упырь», который отметился только «красным террором» против «невинных» дворян, белогвардейцев, интеллигенции, попов и т. д.



«Железный Феликс» был строителем советской государственности (иной тогда не было, т. к. Российская империя была уничтожена, а взамен либерал-демократы ничего достойного предложить не смогли) и делал это на самых критичных направлениях.



Это один из людей, который спас Россию от хаоса, анархии, бандитского беспредела и вторжения иноземных захватчиков. Феликс Эдмундович реально боролся против врагов народа и строил новую советскую цивилизацию, общество, основанное на идее социальной справедливости. Дзержинский был одним из основателей программы советской индустриализации, на фундаменте которой до сих пор держится Россия.



Видимо, поэтому Дзержинский и вызывает чувство ненависти у современных либералов.