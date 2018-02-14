Такого А.С.Пушкина вы не знали!

Чем больше было талантов у человека, давно ушедшего в мир иной и оставившего после себя богатое наследие в виде плодов ума своего, тем труднее оценивать его жизнь и его творческое наследие искусствоведам, историкам, а тем более простым гражданам. Наглядный пример тому — Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837). В России его знают как великого поэта, наверное, все без исключения взрослые люди, потому что литературные произведения А.С.Пушкина в обязательном порядке изучаются в средней школе. И я его знал только как гениального поэта. Когда же жизнью и творчеством Александра Сергеевича Пушкина заинтересовался специалист редчайшей профессии — шифровальщик, наш русский гений открылся ему с совершенно неожиданной стороны.

Этот перепост откровения Анатолия Клепова я решил сделать только потому, что у меня в руках имеется два исторических "пазла", при добавлении которых к рассказу этого человека редкой профессии история России предстаёт ещё более интересной и ещё более понятной.

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Жизнь и смерть Александра Пушкина. Мифы и реальность

В этом месяце мы отмечали очередной день рождения великого русского литератора и государственного деятеля Александра Сергеевича Пушкина. Если о литературном творчестве поэта и писателя известно почти всё, то об его тайной государственной деятельности — практически ничего. Различные малоизвестные документы, рассказывающие о той эпохе, о ближайших друзьях Пушкина, и, прежде всего, Павле Шиллинге, помогли мне приоткрыть неизвестные ранее страницы биографии великого соотечественника.

9 июня 1817 года 18-летний воспитанник Царскосельского лицея А.С. Пушкин, выпущенный в свет чиновником X класса в звании коллежского секретаря, получил назначение в Государственную Коллегию иностранных дел на должность переводчика, с денежным содержанием семьсот рублей в год.

Через несколько дней, 15 июня 1817 года, он принёс присягу Александру I и ознакомился с содержанием документа Коллегии от 5 марта 1744 года о неразглашении служебной тайны и указом ещё времен Петра I, с длинным заголовком: «О присутствующих в Коллегии иностранных дел, о порядке рассуждения по делам особенной важности и по бумагам текущим и о назначении числа чиновников с распределением должностей между ними».

Прочитав петровский указ, Пушкин подписал документ об ознакомлении, что являлось необходимой процедурой перед началом работы и для получения доступа к секретным документам.

С этого момента Александр Сергеевич Пушкин вступил в настоящую взрослую жизнь, часть которой все последующие годы была скрыта даже от самых близких ему людей.

Когда Пушкин стал сотрудником иностранной коллегии, она была единственным государственным учреждением России, подчинявшимся не Сенату, а непосредственно императору Александру I.

С чем же был связан столь высокий статус Коллегии иностранных дел и принятый в ней уровень секретности?

Ответ мы можем найти в книге «Очерки по истории российской внешней разведки» под редакцией академика Евгения Максимовича Примакова, где подробно рассказано о деятельности Коллегии иностранных дел Российской Империи, предшественнице иностранного отдела ВЧК-ОГПУ, Первого главного управления КГБ СССР и нынешней Службы внешней разведки Российской Федерации.

На этот факт в биографии Пушкина мало кто обращает внимание, а зря. Ведь он свидетельствует о вовлечённости Пушкина в серьёзнейшие государственные дела, зачастую очень близко связанные с первыми лицами государства. И не случайно его допустили к личному архиву царя, как зеница ока охранявшемуся от посторонних глаз. Там веками были скрыты многие тайны придворных заговоров, переворотов, убийств приближенных, наследников престола и даже царей.

К примеру, тайна смерти Павла I, убитого с молчаливого согласия его сына Александра I, не разглашалась почти сто лет, ничего не знал народ и о пути к власти Екатерины II, бабки Александра I.

Представляете, какого уровня должен быть государственный статус человека и доверие к нему, чтобы, например, сегодня он смог беспрепятственно получить доступ к личным архивам руководителей Советского и Российского государств и их семей?

И это при том, что в тот период времени вся деятельность царя и его личная жизнь были окутаны большой тайной. А в этих архивах хранились все подробности закулисных событий жизни правителей Российской империи, в том числе об их здоровье и реальных причинах смерти.

Только обстоятельства высочайшей государственной важности, могли позволить Пушкину пользоваться, личным архивом государя.

Что же это были за обстоятельства?

В начале 19 века, в смутное время, переживаемое Российской Империей как внутри страны, так и на её рубежах, западные монархи, и в первую очередь Англия, хотели назначить у руля своего ставленника.

Англия по существу, возвела на трон Александра I, организовав убийство Павла I. Естественно, из этого она хотела извлечь не только политические, но и экономические выгоды. В дальнейшем, Александр I, из-за политических игр со стороны своих зарубежных покровителей, своим тайным завещанием о престолонаследии фактически ввёл Россию в мощнейший кризис власти, приведший к восстанию декабристов.

Все документы, подтверждавшие законное право Николая I на наследование престола, хранились в архиве в глубокой тайне. А об отречении от престола другого возможного наследника, Великого князя Константина, не было ничего известно.

27 ноября 1825 года в Петербурге получили из Таганрога известие о внезапной кончине императора Александра I. Петербургский генерал-губернатор граф М.А. Милорадович настоял на проведении присяги Великому Князю Константину как законному наследнику.

Сенат, войска и население также были немедленно приведены к присяге императору Константину I.

Но сам великий князь Константин Павлович, наместник в Польше, зная о документах, хранящихся в Московских архивах, повторно подтвердил свой отказ от наследования и присягнул в Варшаве на верность брату Николаю.

Пока шла переписка между Николаем и Константином, существовало фактическое междуцарствие, продолжавшееся 22 дня. Этим воспользовались офицеры-гвардейцы для агитации против воцарения Николая, утверждавшие, что Константин не отрёкся и надо быть верным присяге ему.

Только 12 (24) декабря 1825 года Николай принял решение объявить себя императором.

Но первый же день царствования Николая I был ознаменован трагическими событиями на Сенатской площади в Петербурге, где произошло восстание офицеров, членов тайного общества, позднее известное как «восстание декабристов». Судьба Николая I висела на волоске, но он сумел подавить восстание, проявив решительность и беспощадность.

По мнению питерского историка и писателя Николая Старикова за этим бунтом также стояли силы из-за рубежа. Кто, – спросите вы. Вновь Великобритания!

«Не случайно в манифесте декабристов присутствовал пункт об уничтожении постоянной армии. И все дальнейшие программы народовольцев, эсеров, большевиков и всех прочих «борцов за свободу» ведут свою родословную от этих листов бумаги, исписанных изящным дворянским почерком. Распустить вооруженные силы хотят образованные военные! Уничтожение русской армии необходимо тому, кто готовится схватиться с Российской империей в смертельной борьбе. То есть нашим геополитическим соперникам. Богатая территорией и ресурсами страна без армии — лакомый кусочек», — полагает Н. Стариков.

Корни иррациональных и странных поступков декабристов тянутся за границу. Именно так напишет брату император Николай I: «Показания, которые дал Пестель, настолько важны, что я считаю долгом без промедления Вас о них уведомить. Вы ясно увидите, что дело становится всё более серьёзным вследствие своих разветвлений за границей и потому, что всё, здесь происходящее, по-видимому, только следствие или плоды заграничных влияний...»

После подавления мятежа Николай I учредил политическую полицию (Третье отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии), установил жёсткую цензуру.

И здесь я, Антон Благин, хочу вторгнуться в ход повествования Анатолия Клепова, чтобы познакомить читателя с очень важным историческим "пазлом". Вот его суть: оставить Россию без армии, максимально ослабить её и сделать лёгкой добычей для хищного Запада хотели не просто какие-то отдельные "декабристы", вроде сегодняшних борцунов с властью А.Навального или К.Собчак, этого добивалось целое сообщество злоумышленников, которые имели один общий объединяющий их признак — их объединяла иудейская "Тора" и та политическая программа, которая в ней прописана.

Николай I это прекрасно знал. Поэтому, объявив себя императором 12 (24) декабря 1825 года, он не просто незамедлительно установил в связи с восстанием офицеров, членов тайного общества, жёсткую цензуру в стране, он распорядился уже переведенный "Библейским обществом" и напечатанный в том же 1825 году тираж жидовского "Ветхого завета", которого ещё не было в ту пору в русском варианте "Библии", сжечь целиком на кирпичных заводах Невской лавры!

Об этом факте сегодня мало кто знает. Однако, православная "Библия" стала иудо-христианской, какой она является поныне, только в конце 19 века!

Читаем далее рассказ Анатолия Клепова:

Симпатии к новому монарху высказывал и возвращенный в сентябре 1826 года из ссылки А.С. Пушкин. Между государем и Пушкиным установились тесные отношения. Император, избавив поэта от общей цензуры, тем не менее взял на себя права его личного цензора.

Почему, как утверждают историки, Николай I, до знакомства с Пушкиным совершенно равнодушный к поэзии, вдруг взял на себя личную ответственность внимательно оценивать все произведения Александра Сергеевича?

После трагической смерти Пушкина, император, согласно этой литературной версии, взял на себя также материальные заботы о его семье – назначил пенсию вдове и детям, оплатил долговые обязательства поэта. Какие же обстоятельства могли послужить основанием для такой небывалой заинтересованности?

За что так щедро отблагодарил император семью опального Пушкина, только ли за его литературные таланты?!

«Врагов имеет в мире всяк…»

Почему Пушкин в своём творчестве обращается к смутному времени Бориса Годунова? По всей видимости, в те времена не давала покоя загадка, кто привёл на пост первого царя не из Рюриковичей, кто способствовал смерти Ивана Грозного?

Неужели – Англия?!

Как видим, Англия уже долгое время стремилась получить рычаги влияния в России с помощью своих ставленников.

В огромной стране с практически абсолютной властью, коронация «карманного» правителя, стоящего на самой верхушке политической иерархии, оказывалась самым эффективным вариантом лоббирования своих интересов и достигать очень выгодных для себя результатов, в том числе, в экономике и политике.

А вот ещё интересный исторический факт. При Иване Грозном российские пушки по качеству были лучше английских! Однако в смутные времена, после восхождения на престол Бориса Годунова, передовые технологии в военном деле оказались русскими армиями утрачены.

Представляете, насколько российская промышленность оказалась отброшенной назад?! И уже Петру Первому пришлось добывать секреты изготовления пушек у Англии, и за это платить не только экономическими, но политическими уступками. Иначе, не имея современных пушек, он потерпел бы очередное поражение, как понесла его русская армия под Нарвой. И под Полтавой без надежного оружия мы не разбили бы шведов, потеряв свою независимость.

И вновь я, Антон Благин, хочу вторгнуться в ход повествования Анатолия Клепова, потому что Пётр I в России — это отдельная история, полная тайн и интриг.

По поводу упомянутой выше войны Петра I со шведами, которая продолжалась аж 21 год, с 1700 по 1721 год, это была война по договорённости между вернувшимся из заграничной поездки Петром I, царём российским, и Леопольдом I, правителем Священной Римской империи германской нации.

Между ними была достигнута в 1699 году договорённость: Пётр I должен силой забрать у Швеции "исконно-русские земли", так называемую Ингермаландию (территорию нынешней Ленинградской области), со всеми древнерусскими артефактами, имеющимися на берегу реки Невы в виде полуразрушенного античного города, а за это (!) и ещё кое за что император Священной Римской империи обещал возвести его, 27 летнего российского царя Петра I, в чин императора, с переименованием Государства Российского в Российскую империю. И имперский герб будет у Российской империи точно такой же, как у Священной Римской империи.

Леопольд I, герб Священной Римской империи и ПётрI. Леопольд I, герб Священной Римской империи и ПётрI.

Вот за что Пётр I воевал со шведским королём Карлом XII аж 21 год. И как только условие договорённости Пётр I выполнил, отвоевал Ингермаландию, он тут же получил в 1721 году обещанный ему ранее титул императора всероссийского вместе с гербом Западного Рима — двуглавым орлом, который отличается от византийского гербового орла поднятыми вверх крыльями! А через 4 года Пётр I умер. И когда же он строил Санкт-Петербург, спрашивается?!

Гравюра придворного художника Фёдора Зубова: Гравюра придворного художника Фёдора Зубова:

Продолжение этой тёмной истории Петра I в отдельной статье: "Кто построил город на Неве, ныне называемый Санкт-Петербургом".

Читаем далее рассказ Анатолия Клепова:

Можно предположить, что именно этот механизм иностранного влияния на Россию и был интересен Пушкину, допущенному изучать в закрытых архивах историю многочисленных бунтов и придворных интриг.

Правда, получить к ним доступ было не просто, документы оказались окружены строжайшей тайной, и доступ к ним могли дать только по личному разрешению императора. Но даже имея такое разрешение Пушкин не сразу смог получить полные материалы по Пугачевскому восстанию. И ему пришлось вновь обращаться к императору. Но даже после повторного обращения он не смог получить всех материалов!

Этот случай показывал явный саботаж чиновников, которые в те времена тоже были заинтересованы в том, чтобы не раскрылись какие-либо секреты. Это сейчас мы уже можем догадываться, какую страшную тайну пытались не выдать Пушкину хранители императорских архивов..., чтобы, видимо, не скомпрометировать продолжающиеся тесные связи российской элиты с заграницей.

Давайте вспомним ещё один факт, ярко демонстрирующий давнюю заинтересованность Запада в установлении в России власти зависимого от них правителя.

Не многие догадываются, почему Наполеон Первый пошёл походом именно на Москву, а не на тогдашнюю новую столицу – Санкт-Петербург? На первый взгляд, совершенно нелогичный шаг.

Во-первых, он нелогичный потому, что французской армии было по расстоянию одинаково идти, что в Москву, что в Санкт-Петербург, но логичней им было идти сразу в столицу России.

Во-вторых, в те времена все войны заканчивались традиционным взятием столицы вражеского государства. Именно там была максимальная концентрация всех властных структур. Противник захватывал столицу, разрушал систему управления государства, и страна сдавалась на милость победителю.

Так почему Наполеон пошёл всё же на Москву, если столицей России в то время был Санкт-Петербург?

А потому, что в 1800 году придворные архивы из Санкт-Петербурга были перевезены в Москву. И, самое главное, в Москве хранились и архивы членов царских семей, которые могли показать незаконность прихода к власти Екатерины II. Такая информация давала Наполеону повод для смены царствующей в России династии. Наполеон не вынашивал планов полного захвата России. Он хотел иметь в лице её правителей союзника для борьбы все с той же Англией!

И конечно же Пушкину, по личному разрешению Императора получившему доступ к уникальным документам, важно было разобраться, какие механизмы приводят страну к гражданской войне, угрожают власти саботажем, предательством, подкупом высших чиновников России?

Этот факт, как и многие другие, красноречиво демонстрирует причастность поэта к важной государственной деятельности, показывает его высочайший статус в государственной иерархии, и позволяет совершенно по-иному трактовать многие обстоятельства жизни Пушкина, в том числе и трагическую гибель на дуэли.

Становится понятна и реакция императора России Николая I, пытавшегося как можно быстрее замять скандал с дуэлью поэта. Ведь могло выясниться, что иностранцы инициировали убийство, а потом ещё и скомпрометировали одного из руководителей самого секретного Департамента министерства иностранных дел, состоявшего в чине тайного советника – генерал-лейтенанта (Тайный советник — гражданский чин III класса в Табели о рангах, соответствовал военным чинам генерал-лейтенанта и вице-адмирала. Лица, его имевшие, занимали высшие государственные должности, например министр, руководитель крупного департамента, изредка в III классе были и некоторые губернаторы, долго управляющие своей губернией и произведенные в тайные советники в знак признания особых заслуг и перед переводом с повышением в столицу).

«Ах обмануть меня не трудно, Я сам обманываться рад!»

Чтобы разобраться в реальной должности Пушкина мы должны понимать структуру государственной табели о рангах России того времени. Как и сейчас, существовали чины государственных советников. Но было их сразу несколько категорий: придворные, гражданские и военные. Кроме того, государственные чиновники делились ещё на классы.

Самыми высокими чинами считались придворные. Но в тот период существовал особый порядок присвоения таких придворных чинов, как камергер, камер-юнкер и чинов классных-государственных. Между ними не должно было быть дублирования. Человек, обладавший придворным чином и получавший государственное назначение и соответствующий чин высокого класса, как камергер, лишался чина придворного. Делалось это потому, что число придворных чинов было ограничено, и император старался всячески поддерживать статус своих приближенных, не раздавая должности всем подряд. Лиц, имевших придворные чины, было немного. В 1809–1835 гг. общее число камергеров и камер-юнкеров возросло со 146 до 263, несмотря на установление в 1826 г. комплекта их в 48 человек и прекращение с 1824 г. выплаты им жалованья. В 1836 г. было определено, что эти звания могли даваться лишь гражданским чиновникам, дослужившимся до III — V и VI — IX классов.

Знание этих правил сразу даёт нам понять, почему в архивных документах Пушкина называют то камер-юнкером, то камергером. Не могли же крупные чиновники ошибаться называя его разными званиями. На самом деле никто и не ошибался!

Такое разночтение было связано с тем, что, когда человека назначали камергером, он подписывался придворной должностью. Но если он получал дальнейшее назначение и повышался на госслужбе, получая более высокий гражданский или военный чин, то, как мы уже знаем, своей придворной должности лишался.

На неё уже было множество претендентов! Когда же чиновника повышали до третьего класса, он освобождался от «лакомого» придворного звания, уступая его следующему стоящему за ним в очереди. Спустя сто с лишним лет, партийные назначения в СССР очень напоминали «придворную» иерархию времен Российской империи. Советские лидеры также могли одновременно носить должность члена Политбюро ЦК КПСС, главы министерства или какой-нибудь региональной структуры. При этом, «придворное» звание члена Политбюро всего считалось выше, подчеркивая особенную близость к партийной власти. Лишение же этого звания фактически означало политическую смерть функционера, даже если он сохранял за собой правительственную должность.

В царской же России было иначе. Придворному чиновнику получившему продвижение по государственной службе император присваивал более низший придворный титул камер-юнкера, и лишь только затем, чтобы он мог продолжать присутствовать на всех церемониях при дворе, при этом деньги платили по разряду государственного чиновника третьего класса.

Что касается Пушкина, то только высшим чиновникам было известно о его последнем назначении чиновником третьего класса и об этом Николаем I-м видимо было запрещено говорить.

Когда после смерти Пушкина, на подпись к Николаю I принесли документы, он не пожелал указывать в них столь высокую государственную должность поэта, дав указание вписать его последнюю придворную должность – камер-юнкер.

Если бы в стране узнали, что на запрещенной законом дуэли убит чиновника третьего класса, то этот факт обязательно стал в обществе настоящим взрывом.

Поэтому вся путаница в исторических документах с обозначением государственной должности Александра Сергеевича Пушкина логически объяснима лишь порядком присвоения классных и придворных чинов, существовавшим на тот момент в Российской Империи.

До этих пор во всех официальных документах по расследованию обстоятельств дуэли везде упоминалось, что А. С. Пушкин был камергером. И только после того, как документы о расследовании дуэли, в том числе и приговор военного суда, попали к Николаю I, придворная должность А.С. Пушкина в последующих официальных документах изменилась на камер-юнкера.

Приведу документ:

«Государь Император изъявив Высочайшую волю о суждении военным судом Кавалергардского её Величества полка поручика барона Геккера и камер-юнкера Пушкина за произведенную ими дуэль, равно и прикосновенных к сему делу, вместе с тем повелеть соизволил, что ежели между сими последними окажутся лица иностранные, то не делая им допросов и не включая в сентенцию суда, представить об них особую записку с означением только меры их прикосновенности».

Другой интересный факт. Выдворение человека, сначала приговоренного к высшей мере наказания, а потом помилованного и отпущенного, очень напоминает юридическую процедуру выдворения разведчиков по просьбе той страны, с которой не хотят портить дипломатические отношения. По-другому вряд ли это можно объяснить.

«Не тем горжусь я, мой певец, Что привлекать умел стихами…»

Мы уже разобрались, что расхождение в сведениях о придворных должностях А.С. Пушкина можно объяснить присвоением гражданского чина третьего класса – чина тайного советника. В те времена он соответствовал ни много ни мало военному чину генерал-лейтенанта!

А теперь попробуем понять, какую же должность мог занимать чиновник, имевший чин третьего класса в МИД России того времени.

В пользу моей версии о том, что Пушкин имел один из самых высоких в Российской иерархии государственных чинов свидетельствует и то, что оклад, получаемый А. С. Пушкиным на государственной службе, должен был соответствовать уровню чиновников в аналогичных ведомствах…

Итак, сопоставим оклад, получаемый А. С. Пушкиным на государственной службе, с окладами в аналогичных ведомствах.

…14 ноября 1831 года был издан высочайший указ: «Государь император высочайше повелеть соизволил: отставного коллежского секретаря Александра Пушкина принять на службу тем же чином и определить его в государственную Коллегию Иностранных Дел».

А 6 декабря 1831 года вышел другой императорский указ: «Государь император всемилостивейше пожаловать соизволил состоящего в ведомстве Гос. Коллегии Иностр. Дел колл. секр. Пушкина в титулярные советники».

4 июля 1832 года, через полгода службы А. Пушкина в Коллегии иностранных дел, глава МИД России К.В. Нессельроде подаёт рапорт на имя Николая I: «Г.-а. Бенкендорф объявил мне высочайшее повеление о назначении из государств. Казначейства жалованья тит. сов. Пушкину. По мнению г.-а. Бенкендорфа, в жалованье Пушкину можно было бы положить 5 000 руб. в год. Я осмеливаюсь испрашивать по сему высочайшего повеления в. и. В-ва». На рапорте написано: «Высочайше повелено требовать из гос. Казначейства с 14 ноября 1831 года по 5 000 руб. в год на известное его императорскому величеству употребление, по третям года, и выдавать сии деньги тит. сов. Пушкину».

Мы очередной раз становимся свидетелями удивительной и необъяснимой на первый взгляд щедрости царя к недавно опальному А. Пушкину. Ведь сумма положенного ему оклада семикратно (!) превышала ставки чиновников подобного ранга. Попытаемся разгадать эти странные загадки.

А.С. Пушкин поступил в МИД 14 ноября 1831 г. и получал зарплату, соответствовавшую его должности титулярного советника. Через восемь месяцев руководитель МИД К.В. Нессельроде неожиданно получил указание А.Х. Бенкендорфа, руководителя другого государственного ведомства, важнейшей функцией которого было обеспечение безопасности государства, о многократном повышении оклада А.С. Пушкина.

Это стало возможно, если МИД и III отделение проводили совместную секретную работу, в результате которой А.С. Пушкин показал свои блестящие способности и содействовал успеху России в разгроме опаснейшего врага.

А что было самым опасным для царизма?

Несомненно, восстания и бунты, организованные людьми из ближайшего окружения Императора, имевшими шанс претендовать на престол.

И для того, чтобы вскрыть причины исторических событий, зачастую приводивших Россию к смене власти, и влияние на них иностранных государств и нужна была личность масштаба Пушкина.

Но об этом удивительном и неизвестном ранее свидетельстве тайной государственной деятельности великого поэта я расскажу чуть позже.

Продолжение рассказа специалиста по информационной безопасности Анатолия Клепова можно прочесть здесь: http://www.mk.ru/blogs/posts/zhizn-i-smert-aleksandra-pushkina-mify-i-realnost-2.html

Часть 2.

Как последующая власть Российской империи переделывала творения А.С.Пушкина, можно увидеть на двух примерах:

Так же можно увидеть в знаменитом стихотворении Пушкина "Узник", что орел был вскормлен на воле, а не в неволе!

Скачать произведения А.С.Пушкина в оригинале можно тут:

Пушкин А.С. «Полное собрание сочинений Пушкина» - Т.1. (1907).pdf

Пушкин А.С. «Полное собрание сочинений Пушкина» - Т.2. (1908).pdf

Пушкин А.С. «Полное собрание сочинений Пушкина» - Т.3. (1909).pdf

Пушкин А.С. «Полное собрание сочинений Пушкина» - Т.4. (1910).pdf

Пушкин А.С. «Полное собрание сочинений Пушкина» - Т.5. (1911).pdf

Пушкин А.С. «Полное собрание сочинений Пушкина» - Т.6. (1915).pdf

Автор части №2 — Козак Яицкой, а источник — статья на сайте "ВЕДИ": "Пушкин в оригинале без цензуры РПЦ, когда мир стал крещёным".

Часть 3.

Сказки А.С.Пушкина читаются под старинный русский инструмент — гусли, кстати, запрещённый в России одно время.

"Впервые в мире все сказки А.С.Пушкина и его «Песнь о Вещем Олеге» под гусли! Текст читает Владимир Борисов. Звукорежиссёр П. Пискунов. Художник обложки А. Шаповал. Выпускаем CD".

Подробнее об этом уникальном проекте можно прочесть здесь.

14 февраля 2018 г. Мурманск. Антон Благин