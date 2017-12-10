Должен ли уйти в отставку глава МИДа Сергей Лавров?

Две недели назад мы опубликовали дискуссионный материал под названием «Внешняя политика Сергея Лаврова — сплошной провал?» http://www.posprikaz.ru/2017/11/vneshnyaya-politika-sergeya-lavrova-splo…, который нам прислал человек, который, очевидно, имеет отношение к принятию внешнеполитических решений. Мы надеялись, что эта статья вызовет деловое обсуждение проблем, связанных с нашим МИДом. Однако вместо этого в адрес редакции стали приходить разного рода оскорбительные письма, в которых самым мягким обвинением было «уличиние» сайта в «антироссийской работе». Было даже послание с откровенными угрозами…

Что ж, раз дискуссия приняла вот такой оборот… Мы решили опубликовать ещё одно письмо этого же автора, которого, как выяснилось, зовут Михаил Булганин. Это его открытое письмо на имя президента России Владимира Путина. Оставляем этот материал без комментариев…

Президенту России

В.В.Путину

Уважаемый Владимир Владимирович,

Очень хочется помочь Вам уберечь Россию от катастрофы, в которую настойчиво толкает нашу страну внешняя политика, реализуемая С.Лавровым. Она приближает Вас к тому моменту, когда ваше окружение и крупный бизнес просто лишат Вас власти, боясь за свои состояния из-за усиливающейся линии США на ужесточение санкций. Остается всего 2 месяца до предания гласности списка владельцев счетов в офшорах на 1 трлн.долл, заработанных незаконно. А все действия С.Лаврова этому способствуют. И не думайте, как Вам внушает С.Лавров, что США не пойдут на жёсткий вариант санкций, ограничившись их небольшим усилением. Пойдут! На очень жёсткий! Который коснется не менее 50-60 тыс. людей из Ващего непосредственного или близкого окружения, а также тех, кто состоит в окружении близких Вам политиков, силовиков и бизнесменов. А также их детей, которые становятся «наследниками» бизнеса своих родителей (Патрушев, Матвиенко, Иванов, Фрадков и т.д. и т.п.).

1. В США уже готовы меры самого жёсткого характера против российской политической и экономической элиты. В «чёрный» список , который уже готов, а вовсе не готовится, как Вам внушают СМИ и ваши службы, попадут не менее 10 тыс. семей высших чиновников, руководителей государственных корпораций, владельцев крупных частных компаний, банков, генералов ВС РФ и силовых структур, деятелей СМИ, культуры, спорта и т.д. – всех, кто пока ассоциируется лично с Вами. Разве Вы не заметили, что многие из них уже избегают участия в мероприятиях с президентом России? Что многие представители крупного бизнеса уходят от встреч с Вами? Чтобы не «засветиться». Надеются, что они не попадут в американский список. Не удивляйтесь тому, что часть российских бизнесменов не вернутся после новогодних праздников из-за рубежа. Не удивляйтесь, если узнаете, что часть ваших высокопоставленных чиновников и представителей крупного бизнеса (типа вашего бывшего друга банкира Пугачёва) уже сдают всё, что они знают о Вас и действиях вашего окружения в обмен на гарантии своей неприкосновенности. И не спрашивайте себя, почему ваш близкий друг и друг С.Лаврова бывший руководитель РЖД В.Янунин большую часть времени живёт в Лондоне.

И спросите себя самого — а С.Лавров разве Вам даёт в полном объёме информацию, получаемую российскими посольствами в США и странах ЕС, российских представительств при международных финансовых организациях и ЕС, о новых мероприятиях по ужесточению санкций, в том числе путём ареста их счетов, собственности, открытия уголовных дел по незаконному обогащению, коррупции, отмыву денег и т.д.? Не даёт. А посылает ли он соответствующие указания посольствам по добыче любым путём информации о готовящихся новых санкциям против России? Не посылает.

Хотя сам он, прилетев в Нью-Йорк на открытие 72- й сессии ГА ООН, первым делом побежал на встречу с руководством еврейской общины США, то есть с воротилами Уолл-стрит. Ведь именно эти люди, а вовсе не Трамп, проводят линию на отстранение Вас от власти и недопущению вашего участия в выборах. Вместе с «генералами» американского ВПК и энергетического сектора США.

Вы уверены, что он Вам доложил всё, что было в ходе этого контакта? Причём С.Лавров знает, насколько жёсткими будут на этот раз финансовые санкции против РФ, и даже знает, что конкретно будет принято. Не только арест или замораживание счетов и недвижимости представителей российской элиты, но и открытие против них уголовных дел. Конфискация недвижимости и денег. Большая часть средств будет передана новым прозападным властям России, если Вас уберут — на обеспечение «стабилизации переходного периода после падения коррумпированного и агрессивного режима диктатора Владимира Путина».

В США уже есть и кандидаты на Вашу замену. Часть средств пойдёт на реализацию американской стратегии «по противодействию России». А Великобритании дадут возможность оплатить Брекзит в размере 60 млрд. долл. за счет россиян, имеющих недвижимость в Лондоне и Англии, а также конфискации их счетов. Тем более что многие их этих «россиян» имеют британские паспорта и подпадают под прямое действие английской юрисдикции.

И что делает в этой ситуации новый посол в США Антонов? Он старается наладить контакты с теми, кто реально может быть полезен России в нынешних условиях? Так он их скорее всего не знает. А С.Лавров их имена не даёт.

Антонов может быть добывает информацию о новых санкциях против РФ? Нет, он со скандалом во всех СМИ прорвался в Сан-Франциско, чтобы спровоцировать новый виток напряжённости с США путем посещения здания бывшего генконсульства РФ. Зачем? По указанию С.Лаврова. Ну и помогло Вам то, что Антонов зашёл в здание бывшего Генконсульства РФ? Санкции ослаблены? Америка повержена?

А сильно Вам помогло назначение А.Мешкова послом во Францию? Он уже вступил в доверительный контакт с Э.Макроном? Наверное, вступил. Раз французы арестовали С.Керимова, и сейчас через суд отберут у него 4,4 млрд.долл. за укрытие налогов через занижение стоимости приобретенной недвижимости и прочие нарушения.

Это – сигнал всем богатым людям из Вашего окружения того, что их ждёт, если Вас они не уберут!

А где ДЭС, экономическая служба МИД РФ? Которая должна все знать о том, что происходит в мировых финансах. Вот и спросили бы у своего мининдел, где его экономическая служба во главе с бездарным слабаком директором Е.Станиславовым, другом С.Лаврова по Нью-Йорку? Так он в эти дни отдыхал на Кипре на своей вилле! Так что не дождётесь. Свои деньги они уже упрятали.

2. Попытки С.Лаврова якобы нащупать слабые места в администрации США привели лишь к тому, что вот-вот Трамп выгонит госсекретаря Р.Тиллерсона, последнего, кто пытался что-то сделать для замедления падения в пропасть отношений с РФ. Такое впечатление, что С.Лавров и его команда просто сдают тех деятелей в Белом Доме, которые хотят прекратить войну США против России и Вас лично.

Теперь будете иметь дело еще с более злобными оппонентами России. Не зря М.Флинн отказался от своих прежних показаний о контактах с Россией. Сейчас он сдаст Трампа по полной. Скажет, что было, и чего не было. Вот она – ставка на идиота Трампа! А ведь Ваше окружение после его победы на выборах шампанское пило. Только С.Лавров посмеивался втихую. Он же завязан на Демократическую партию и Уолл- стрит и всё прекрасно понимал.

3. Бездействие МИД РФ по Северной Корее путём простого словесного реагирования на то, что предпринимает Вашингтон, перевела Москву в пассивного обороняющегося. США уже готовы нанести удар по КНДР. А постпред РФ в Совбезе ООН давний друг С.Лаврова косноязычный середнячок В.Небензя, которому до В.Чуркина как от Венеры до Марса, проштамповывает всё новые санкции против Пхеньяна. Поясняю: МИД РФ по просьбе США выполняет американские требования, хотя Россия сама находится в санкционном списке США. Это разве не абсурд?!

Вас наказывают санкциями, а вы вводите санкции против тех стран , чьи власти — тоже цель США, как и РФ. Зачем потакать Вашингтону?! Зачем идти на поводу Вашингтона, если в законе Конгресса США американцы называют Россию противником Америки. При такой политике в отношении КНДР скоро южнее Владивостока будут стоять американские войска! И Вы бы хоть сами проверили, кто в МИД РФ ведёт корейское ядерное досье, чтобы понять, почему так происходит. Где и на каком направлении этот человек работал последний раз? Не удивляйтесь его «силе» и опыту !

4. По Украине всё ясно. Киев выйдет из Минских соглашений накануне выборов президента РФ и спровоцирует военный конфликт на Донбассе. И МИД РФ к этому упорно ведёт. Посмотрите сами, какой великий эксперт по Украине в МИД РФ проводит Минские переговоры – посол А.Кульмухаметов, проработавший всю жизнь… в арабском мире (?!).

5. И ведь так везде! Несостоявшийся посол в Азербайджане арабист и кадровик Г.Зуев теперь собирается ехать послом в Новую Зеландию, хотя уже в СМИ прошла информация о том, что он якобы из ФСБ. Арабист Кульмухаметов «ведёт» Украину. Знаток португальского языка и гуманитарных проблем, большой друг С.Лаврова А.Викторов готовится стать послом в Израиле (видимо, будет обучать израильтян, как соблюдать права палестинского человека; бедный Израиль: сначала там был послом институтский дружбан министра С.Яковлев, при котором с посольского счета исчезли сотни тысяч долларов, и дело до сих пор в СКР, а сейчас большого любителя алкоголя Шеина сменит такой же «трезвенник» Викторов). Проваливший отношения с Арменией посол Волынкин возглавит Консульский департамент. Хамоватый А.Крутько, известный попыткой контрабандного антиквариата из Туркменистана, где он работал советником-посланником, хочет переехать из Киргизии в Баку. В Италии работает китаист С.Разов. Ну и т.д.

То есть — японисты и китаисты в Африку, европеисты – в Азию, африканисты – в СНГ и т.д. А сколько в МИД РФ послов по особым поручениям?! Аж целых 20! А главное – какие это поручения? Бывший заместитель директора второго европейского департамента ведёт вопросы приграничного сотрудничества РФ с КНР. Бывший директор ВФД отвечает за отношения МИД РФ со Счётной палатой и Минфином (это тоже вопрос внешней политики???). Это просто дублирование функций департаментов. Зато хорошие сладкие должности для «нужных» людей с большой зарплатой и персональным автомобилем! А часть послов переезжает из одной страны в другую.

Сейчас этот процесс усилится. Ведь многие рассчитывают пересидеть «смутные времена» на зарплате посла за границей. Например, друг и однокурсник С.Лаврова А.Бородавкин, которому министр во многом обязан карьерой на начальной стадии. Иначе зачем ему в 68 лет из уютной Женевы в степную Астану. Ведь именно тесть А.Бородавкина устроил С.Лаврова после Цейлона в ОМЭО МИД СССР, дав старт его карьере в ООН. И это кадровая политика С.Лаврова?!

То, что наконец-то уберут замминистра М.Богданова – это, конечно, хорошо и правильно. Всё завалил! Но зачем на его место сажать директора ДБВСА С.Вершинина, знатока Туниса и Марокко, провалившего вместе с генералом СВР Лавреньтевым все ваши указания по Сирии?! Неумного, не говорящего по-арабски 64-летнего С.Вершинина!!!

А ведь он на протяжении 13 лет своего директорства в ДБВСА прозевал все те события, которые коренным образом поменяли этот регион. Проспал все «цветные» революции в арабском мире. Так и не понял происходящих там процессов смены лидеров арабского мира. А как иначе могло быть, если до этого вся жизнь была посвящена «работе» в курортных средиземноморских странах – Тунисе и Марокко. И ещё в Алжире. То есть между Марокко и Тунисом. Тоже на берегу Средиземного моря. Его задачей было одно — подсидеть А.Салтанова, потом М.Богданова. И вот она, птица счастья, почти в руках!

В МИДе что — нет помоложе и поумнее, из тех, кто работал именно на Ближнем Востоке и говорящих по-арабски?! Вершинин покажет Вам по полной программе, как надо добить до конца отношения России с арабскими странами Персидского залива, Ираком, Египтом и Сирией. Запусти только козла в огород! Так что не волнуйтесь : окончательный уход России с Ближнего Востока и из Персидского залива Вам гарантирован.

6. Про полный провал и позор встречи в Сочи говорить нет смысла. Конгресс по внутрисирийскому примирению в Сочи, который Вы предложили провести после встречи с президентами Роухани и Эрдоганом формально перенесён на февраль, а на деле просто не состоится. Как и провалился очередной тур переговоров в Женеве.

Думаете, это по указанию Саудовской Аравии сирийская оппозиция стала вновь требовать ухода Асада в качестве предварительного условия? И поэтому Богданов туда летит? В Саудовскую Аравию — якобы уговаривать наследного принца Мухаммеда. А заодно пролоббировать миллиардера Евтушенкова, владельца АФК «Система», которого он потащит аж к самому королю. Надо «рубить бабки» напоследок. И Богданов это делает успешно с 2011 года. Достаточно посмотреть, кто из «генералов» российского бизнеса сопровождает его в зарубежных поездах в богатые нефтью и финансами арабские страны и богатые алмазами африканские страны. А женевский процесс – это только предлог. Для ведения своего бизнеса. Ведь цена такой поездки – от 500 тыс.долл до 1 млн.долл. Неплохой доход от работы в МИД РФ!

И Вы ошибаетесь в любом случае. Нет. Все ваши задумки в Сочи провалены по указанию США. Неужели так и не ясно, что Саудовская Аравия и Катар – марионетки США? А Турция – союзник США по НАТО. А Иран – враг США. И что РФ никаких миллиардов от богатых стран ССАГПЗ во главе с Саудовской Аравией не получит? Что заигрывание Москвы с Катаром – это ошибка? Все арабы, включая Саудовскую Аравию, ненавидят Катар, зажравшийся на нефтегазовых долларах. И что Вашингтон не выпустит РФ из сирийской ловушки. Объявленная Вами публично перед всем миром по наущению С.Лаврова, М.Богданова и С.Вершинина «победа» над запрещённым в России ИГ не состоялась, и ИГ контролирует 10% территории Сирии.

Как же теперь российских военных вывести оттуда к новому году? Если ИГ в сговоре с курдами и США перегруппировалась и контратакует? И Абу-Кемаль ещё не взят? Да Вас просто С.Лавров и его люди заманили в очередную ловушку и заставили сделать невыполнимые обещания. И всё провалить. Выставить на посмешище перед всем миром. А если Вы выведете военных, то Дамаск и Асад падут. Прямо накануне ваших выборов! И российские военные Вас не поймут.

Ловко Вас обвёл С.Лавров вокруг пальца и здесь! Причём первые военные уже покинули Сирию, включая батальон военной полиции, который переброшен в Дагестан. А первые суда с военной техникой и оружием уже прошли Босфор, выйдя из Тартуса в сторону черноморских портов РФ. То есть вывод начался ещё до того, как стало ясно о провале встречи в Сочи…

7. Насчёт саммита и других мероприятий ОДКБ в Минске нет смысла говорить. Там просто не о чем больше говорить. ОДКБ больше нет. Зато есть реальная опасность войны между Арменией и Азербайджаном. Есть опасность полного развала СНГ. Армения ведь теперь вступает в ЕС. После визита С.Лаврова в Ереван. И ведь именно С.Лавров обострил отношения с Баку, предложив направить в Азербайджан Г.Зуева, родственника мининдел Армении Э.Налбандяна ( того самого, который недавно подписал соглашение об интеграции Армении в ЕС), прекрасно зная, как отреагируют на это азербайджанцы. Причём выкручивал руки Баку. И теперь ещё Ереван разозлился на Москву из-за реакции российских СМИ на подписание соглашения о евроинтеграции. А армяне России, то есть их союз во главе с другом С.Лаврова А.Абрамяном требуют наказать российских журналистов за высказанное ими мнение. А кто выиграет от этой войны на Кавказе? Точно не Россия.

Ведь этот конфликт нужен не Армении или Азербайджану, и на этот раз он готовится не из-за Карабаха, хотя это остается формальным предлогом. США и Франция решают две задачи: втянуть Россию и лично В.Путина в разборку между Ереваном и Баку и заменить относительно прагматичного С.Саргсяна на ястреба и жёсткого националиста Э.Налбандяна. А ниточки от Налбандяна тянутся к С.Лаврову. А сам Налбандян сильно связан с Францией, где был послом, и армянской диаспорой США. И всё это накануне президентских выборов в РФ. Чтобы Москва участвовала уже не в двух конфликтах (Сирия и Донбасс), а трёх! Накануне выборов вооружённые конфликты , спровоцированные Украиной и Арменией, призваны ослабить РФ, втянуть её в войны, пусть и локального характера, и обозлить российских военных, которым не дали закончить работу в Сирии.

8. Ну а то, что писалось в прошлом письме Вам, сбывается. Олимпиада для России не состоится. Российские спортсмены высочайшего класса, годами готовящиеся к ней, гордость России, уже в пролёте. Подождите, ещё и ЧМ -2018 имеет все шансы не пройти в России. А МИД РФ, который создал целую группу для обеспечения участия России в зимних ОИ -2018 и ЧМ-2018, доложит Вам о злобных происках врагов. А ведь смысл западных репрессий против российских спортсменов очень прост: показать этим спортсменам и всей России, что Вы не в состоянии защитить наш спорт и честь Родины. Накануне выборов. Хотя МИД РФ должен был давно посоветовать Вам объявить бойкот таким манипуляциям с Олимпийскими играми!

9. И как Вам не надоест трескотня фаворитки С.Лаврова пресс-секретаря МИД РФ М.Захаровой? То Калинку спляшет, то нахамит в эфире кому не попадя. Несет полную безграмотную ахинею, лишь раздувая конфликты с другими странами. Понятно, что протеже министра по Нью-Йорку продвигается быстрее других. За 6 лет пройти путь от первого секретаря до директора департамента! С.Лавров лично её опекает. Давно. Почему, спросите? Это в следующий раз придется раскрыть.

10. Вам не кажется, что врагов у России что-то уж больно много стало? А друзей всё меньше. Может, стоит просто оценить внешнюю политику России за последние годы, и тогда станет ясно почему так? Только сделайте это сами. Без великих «аналитиков» типа С.Лаврова, который в списке рейтинга политических деятелей в российском обществе стоит сразу после Вас? А Вы не допускаете, что на «переходный период» США именно его и поставят вместо Вас? Вас не должно подвести ваше чекистское чутьё. Не зря С.Лавров в последнее время активно расставляет своих людей, лично преданных ему, на ключевые посты в МИД РФ и за рубежом – в ключевых точках? И посмотрите внимательно на тех, кто поддерживает с С.Лавровым очень активные личные отношения.

Время летит быстро. И до 14-го декабря совсем мало времени… А там и 2-го февраля уже совсем рядом. И отступать некуда будет.

Решение пока ещё за Вами.

М.Булганин (3 декабря 2017 года)

Источник: http://www.posprikaz.ru/2017/12/dolzhen-li-ujti-v-otstavku-glava-mida-se…