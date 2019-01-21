О НАШЕМ НЕВЕЖЕСТВЕ

Автор: Георгий Сидоров.

Великому греческому философу Платону-Аристоклу его современники приписывают высказывание, что самым большим грехом человека является невежество. Наверняка так оно и есть, потому что все беды человека и общества в целом вытекают из элементарного непонимания и непринятия окружающей реальности. Люди из поколения в поколение продолжают наступать на одни и те же грабли, и до них никак не доходит, что намеренный отказ от осознания проблемы превращает человека не в говорящее животное, а в запрограммированный на определённый стереотип поведения механизм.

Обратимся к нашей российской действительности: сколько можно во всех бедах общества винить первое лицо государства и не замечать ничего вокруг? С XVI до начала XX века виноватыми у нас были цари, помазанники божьи. Что только эти «мерзавцы», начиная с Ивана Грозного и оканчивая Николаем II, над нашим народом ни вытворяли? Иван Васильевич в народной памяти превратился в живодёра, Борис Годунов стал убийцей и узурпатором, Василий Шуйский – вором, дураком и предателем, Михаил Романов – ставленником Запада и лучшим другом турецкого султана, Алексей Михайлович устроил раскол церкви, а его сын Пётр стал земным воплощением Сатаны.

И так до последнего нашего императора Николая II. А ведь среди русских царей были люди разные, и все они старались жить для России. У кого-то получалось лучше, у кого-то хуже, но врагами своего отечества они однозначно не были. Иван Грозный присоединил Казанское ханство, следом – Астраханское, на западе разгромил Ливонию, его войска в битве при Молодях нанесли тяжёлое поражение Турции и Крыму. По значимости эта битва превосходит Куликовскую. Кроме того, русский царь послал своих служилых людей за Урал и присоединил к Московскому государству Сибирское ханство. И мало кто знает, что при Иване Грозном крепостного права на Руси не было. Царь любил свой народ. Но удивительное дело, на Руси первого русского царя вспоминают как полоумного деспота, который довёл Московское государство до смуты, а хорошего в его правлении как будто ничего и не было. Всё положительное, что сделал царь, забыто. То же самое произошло и с Борисом Годуновым. То, что выбранный боярской думой правитель Московией в годы неурожаев спас народ от голодной смерти, у нас не считается. То, что при нём был построен Тобольск, и Сибирь была присоединена навсегда к Московскому государству, благополучно забыто. Мы помним только то, что Борис Годунов отменил Юрьев день, и, якобы по его приказу, был убит в Угличе наследник Дмитрий. Про добрые дела Василия Шуйского мы вообще ничего не знаем, так же как и про то положительное, что смог сделать для русского народа первый царь из династии Романовых.

Зачем всё это, когда нам с детства вбито в голову, что первые лица государства могут быть только отрицательными политиками? Откуда это у нас? И на Западе, и на Востоке гордятся своими правителями, но только не в России. Конечно, были в истории отечества и такие цари, которых народная память клеймит вполне справедливо. Наломал дров с религиозной реформой Алексей Михайлович, а его не в меру энергичный сынишка своими прозападными реформами довёл страну до банкротства. Это историки расхваливают Петра I, народ о нём думает иначе. После Петра Алексеевича царствовала его дочь Елизавета, которая к своему народу относилась неплохо, при ней Россия окрепла и набрала силы. А при Екатерине Великой жизнь простого народа, вообще, стала другой: курляндская герцогиня, заняв русский престол, очень скоро издала закон, по которому помещиков, издевающихся над своими крестьянами, судили и отправляли на каторгу. Кроме того, Екатерина II запретила распространять крепостное право на Сибирь, Русский север и на территорию Новороссии. Но о положительных реформах императрицы, к сожалению, знают только деятели науки. Наш народ ничего об этом не знает, да и знать, похоже, не хочет. В его памяти Екатерина Великая осталась развратной бабой, которая как перчатки меняла своих любовников и ничего толкового и полезного для России не сделала. Примерно такое же отношение у нас к царю Александру Павловичу и к его брату, царю Николаю I, при котором наша страна выдержала удар объединённых сил Европы и сумела сохранить свои геополитические позиции. Даже к царю-освободителю Александру II у нашего народа всё равно негативное отношение. Дескать, от крепостной зависимости царь освободил, это так, но почему не отнял в пользу крестьян землю у помещиков? Будто в России не хватало свободных земель. Пахотные просторы Сибири были под боком. Кто мешал их заселять? Никто. То же самое можно сказать о территории Новороссии. К тому же переселенцам на новые земли государство хорошо помогало, но всё равно в народе царя-реформатора окрестили злодеем, за злодейство его и убили. Был отравлен недовольными и брат царя-освободителя, Александра III. Непонятно за что. Наверное, за то, что построил Транссиб, поднял на небывалую высоту промышленность России, выпер англичан из Туркестана, основал десятки новых городов на юге страны и в Сибири. И ничего нет удивительного, что наш народ царя Александра III добрым словом не поминает. Почему-то у нас так заведено. Последнего российского императора Николая II, вообще, в народе прозвали кровавым. Понять бы за какие грехи? Может за то, что отказался от власти и отдал Россию на растерзание революционерам?

Таковы наши российские реалии: чтобы ни делал лидер, возглавляющий нацию, и хорошего, и плохого, он всё равно в глазах определённой части народа – плохой. Ленина потомки ругают за революцию, Сталина проклинают за репрессии, Хрущёва критикуют за кукурузу и разорение страны, Брежнева за застой, Горбачёва с Ельциным за предательство – так у нас заведено. Хотя последнюю четвёрку народ ругает за дело. Складывается такое впечатление, что кто-то манипулирует нами, дирижирует несколько веков подряд. Вот мы и стрижём под одну гребёнку всех наших царей, генсеков и президентов. Но надо признать, что ни Хрущёв, ни Брежнев, ни Горбачёв, ни Ельцин масштабом своего сознания не отличались. Любому из них нельзя было доверить управление даже колхозной фермой, они же командовали великой страной! Потому и довели её до развала. Но за какие грехи миллионы россиян проклинают Сталина? За необоснованные репрессии? Но ведь красный террор был организован не Сталиным, а В.И.Лениным, Л.Д.Троцким и Я.М.Свердловым. Чьи подписи стоят на документах о расстреле белых офицеров в Петрограде и в Крыму? Подписи Сталина на этих документах нет. Кто отдал распоряжение об уничтожении в России казачества и зажиточного крестьянства? Та же самая тройка: опять Ленин, Троцкий и Свердлов. А что же Иосиф Виссарионович? Он как мог, так и противился злодейству. Чтобы доказать вышеизложенное, достаточно прочесть письмо И.В.Ленина, обращённое к Ф.Э.Дзержинскому, в котором он жалуется на Сталина за то, что последний не выполняет его распоряжения по ликвидации российского казачества. По плану И.В.Ленина, Я.М.Свердлова, Л.Д.Троцкого, Л.Б.Каменева и Г.Е.Зиновьева, казаков предполагалось расстреливать по миллиону в год. Но не они стали злодеями в глазах нашего народа, а Иосиф Виссарионович Сталин. Пора бы нам уяснить, что сталинские репрессии начались с 1937 года, до этого террором занимались троцкисты. На их совести раскулачивание и уничтожение самой трудоспособной части русского крестьянства. На их совести вывоз за границу сокровищ Эрмитажа и разграбление государственной казны. На их совести сотрудничество с германской разведкой и подготовка советской армии к поражению в будущей войне с Германией. Да, с 1937 по 1943 год Сталин открыто боролся с перманентными революционерами, с теми, которые считали нашу страну всего лишь хворостом, который был им нужен для разжигания мировой революционной беды. Эти деятели умели только разрушать, но не строить. Они захватили в СССР власть в регионах, а управлял ими из Мексики Лейба Бронштейн-Троцкий. Но Иосиф Виссарионович в этом сложном и кровавом противостоянии смог нейтрализовать врагов отечества. Со слов гениального российского историка, академика и генерала Л.Г.Ивашова, И.В.Сталин в конце 40-х спас нашу страну от гибели. Он не дал ей погибнуть и вначале 50-х, когда разразилась война с Рейхом. Но кто это у нас осознаёт? Всё, что в стране творили пламенные революционеры и их хозяева из-за кордона, свалено на Сталина. Опять наш народ ругает того, кто сделал, казалось бы, невозможное: дважды спас страну от гибели и разрушения.

Неужели, мы настолько глупы и невежественны, что в упор не видим очевидные вещи? Или наш народ на протяжении последних веков превратился в толпу полоумных обывателей? Не хочется в это верить. Но, как говорят, факты – упрямая вещь. Невольно приходит в голову, что нашим народом кто-то в этом направлении умело дирижирует. Интересно, кто? Похоже, целая сеть невидимых суфлёров. Впервые после масштабного И.В.Сталина, который легко манипулировал тысячелетиями, цивилизациями и эпохами, к власти в нашей стране пришла такая же масштабная сильная личность. Но с большей частью нашего народа творится то же самое: не жалует он своего лидера, не желает видеть ничего хорошего, что он делает. Что вы хотите, господа хорошие? Чем вы недовольны? Наверное, соскучились по второму «Горби» или Ельцину? Любой из них за пару лет развалит то, что осталось от погибшего СССР, и не поперхнётся. Вы этого хотите? Представляете, во что это обернётся нашему уже разобщённому народу? Здесь будет не просто гибель России, а гибель всего русского мира, потому что Россия является его основанием, фундаментом. Он крепкий и стойкий, но при одном условии: если страной правят масштабные личности, такие как Иван Грозный, Борис Годунов, Екатерина II, Александр III, Иосиф Сталин и Владимир Путин. Если Россию возглавит новый Ельцин, нам всем «крышка». Неужели вы настолько отупели, что до вас никак не доходит, что у нас в стране творится, и какие в России действуют деструктивные силы? Неужели вы не догадываетесь, кто их финансирует? Те же самые дяденьки, которые когда-то финансировали команду Троцкого. Не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы увидеть, что Россия снова оказалась в 40-х годах XX века. Оглянитесь вокруг! Кто управляет нашими регионами? В основном, те же самые, перекрашенные в демократов и патриотов, неотроцкисты. Их не интересует будущее России, они верой и правдой служат своей мамоне и тем, кто им хорошо платит. Россия для них всего лишь площадка, где они, предавая её интересы, хорошо зарабатывают. Вот почему президенту приходится часто менять местных князьков и внимательно следить за манёврами лидеров национальных округов и автономных республик. Сталину было куда проще, чем Путину. Современные враги народа многому у своих предшественников научились. Кроме того, за каждого из продажных чиновников и олигархов заступаются определённые круги за кордоном. Но и это ещё не всё. Многие крупные чиновники и бизнесмены предпочитают держать свои активы в западных банках. Понятно, что их легко заставить делать то, что выгодно «дяде Сэму», а не нашему народу. Мы знаем, что в России существует вполне легальная пятая колонна. Но она является только вершиной айсберга. Имеется колонна и шестая, о которой только что упомянул автор. В России существует и седьмая колонна – хорошо проплаченных прозападных СМИ, и восьмая – которая контролирует связь президента с народом, причём весьма успешно. До И.В.Сталина можно было достучаться: до него доходили письма обычных граждан, и он их читал. Попробуйте достучаться до В.В.Путина – дохлый номер! «Доброжелатели» не допустят.

Не только народ России, но и большинство народов современного мира, не подозревают, кем и как управляется наша рыночная цивилизация. Народы планеты находятся в иллюзии, считая, что каждым из них управляет национальное суверенное правительство. Как бы не так! Весь современный мир, все страны планеты, контролируются из одного наднационального центра. Просто одним странам дано немного больше свобод, другим – меньше. Вот и всё. Больше всего свобод имеют США, меньше всего – страны Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Правительства всех без исключения стран современного мира, как ни странно, выполняют на своей земле роль гауляйтеров. Законы им пишут подлинные хозяева из-за кордона, а они обязаны их претворять в жизнь. Иначе «Центр» может жестоко наказать, так как у него сосредоточены все основные ресурсы власти. Прежде всего, это власть финансовая, как следствие её на местах – административная, если необходимо, то и военная.

Не получилось у «Центра» с И.В.Сталиным. Советский бунтарь, опираясь на русский народ, смог разгромить не только мировой сионизм в лице Троцкого, но и такого оппонента как Гитлер с его объединённой Европой. Как известно, деньги и предательство сделали своё дело. Человек, наделённый огромным духовным потенциалом, ушёл в небытие. После его гибели развал СССР стал вопросом времени. Теперь главной задачей «Центра» стало ни в коем случае не допустить прихода к власти в России другой масштабной личности. Вот мы и получали на высшие посты государства таких как Н.С.Хрущёв, Л.И.Брежнев, Ю.В.Андропов, К.У.Черненко, М.С.Горбачёв, наконец, Б.Н.Ельцин. Но нет худа без добра. В конце свое карьеры и жизни Б.Н.Ельцин устроил, как говорят в народе, «Центру» «козу». Он по своей инициативе, не спросив хозяев, выдвинул на пост вместо себя Владимира Путина. Очевидно, Борису Николаевичу изрядно надоело прогибаться перед хозяевами из США и «Центра» управления социумом. И он и тем, и другим преподнёс подарок в лице Владимира Владимировича. Ясно одно, что Ельцин ушёл из жизни с улыбкой, дескать, вот вам, господа, долго будите меня вспоминать. Так и получилось. Теперь его на Западе никогда не забудут.

Шутка ли: казалось бы, с СССР всё покончено, он развалился, как карточный домик, а Россия, его преемница, изнасилована и до нитки ограблена. Осталось её добить, и конец русской цивилизации. К тому же Россия сама начала разваливаться. Давайте вспомним, сколько тогда у нас было президентов? Некоторые губернаторы тоже метели туда же, каждый из них видел себя удельным князьком. В 90-е на границе областей и краёв в спешном порядке строились таможни, люди понимали, что элита готовится растащить страну. Генерал Лебедь, возглавив Красноярский край, прямо тогда заявил, что Москва будет в его вотчине соседом на западе. Он был уверен, что Россия обречена, всё шло к этому. Но вот беда, преемник Ельцина оказался не продажным, и, самое печальное для «Центра», не трусом. Для чего был потоплен «Курск»? Неужели не понятно, чтобы показать строптивому «гауляйтеру» России, кто у него хозяин. На Западе были уверены, что демонстрация силы сломит волю Владимира Владимировича. Страх перед военной мощью цепного пса «Центра» – США – заставит нашего президента склонить голову и пасть на колени. В результате он станет послушным орудием тех, кто считает себя хозяевами планеты.

На первый взгляд, так и получилось. Путин не пошёл на конфликт с Западом, он усыпил аналитиков «Центра», завязав дружественные отношения с президентом Бушем, и сделал вид, что понял, с кем имеет дело, знает своё место и так далее. Мало кто тогда догадался, что наш лидер сделал свой ход, чтобы в недалёком будущем, взять на болевой приём западного Голиафа. Путин борец от бога, и в противостоянии с военной силой «Центра» он применил принцип легендарного Акаямы Сиробеи: поддаться, чтобы победить. Как в России тогда ни разносили Путина! Как его только ни клеймили за то, что он стал таким ярым демократом, демократичнее самих американцев и их хозяев! Каких только карикатур ни рисовали на нашего лидера «ура-патриоты». Обвиняли президента в слабости, трусости, лизоблюдстве перед Западом и даже в предательстве. И никто тогда не понял, ни в Америке, ни в России, маневр Владимира Владимировича: усыпить бдительность западного Цербера и за короткий срок восстановить военный потенциал нашей раздираемой сепаратистами Родины. Сделать Россию не просто единой и сильной, а сверхмощной державой, способной в случае военного конфликта с США превратить вооружённые силы «Центра»: войска НАТО, флоты и военные базы противника – в огненный смерч. Неужели вам не известно, господа хорошие, что в плане разоружения России Б.Н.Ельцин побежал впереди телеги. По его приказу мы полностью утратили свой наступательный ядерный потенциал, лишились стратегической авиации, ракетно-железнодорожных платформ. Знаменитые «Воеводы» при Ельцине доставались из шахт и резались на металлолом. На Западе были уверены, что в России не осталось стратегических ракет, способных нанести удар США и его сателлитам. Где Путин нашёл новые «Воеводы», никто не знает. Очевидно, сохранились в России подлинные патриоты из военных, которые не выполнили приказ Бориса Николаевича. И низкий им поклон за это. Факт то, что новенькие «Воеводы» опять встали на боевое дежурство. И на замену им в восстановленном Путиным ВПК стали разрабатываться новые гиперзвуковые системы, способные пробить любую западную защиту.

Так и хочется сказать: «Критиковать любой дурак может, дело не хитрое». А вы попробуйте представить, как в условиях тотального контроля со стороны хвалёных западных спецслужб российского ВПК, нашим патриотам во главе с президентом удалось решить военную сверхзадачу? Мы добились своего только благодаря превосходству в противостоянии спецслужб. Надо признать, Владимир Владимирович сделал невозможное, то, чего не удалось никому, исключением может быть только Китай, потому что он не был расчленён и поставлен на колени. У нашего соседа всё еще впереди, но это другая история. Факт остаётся фактом, Владимир Владимирович спас Россию от югославского варианта расчленения и гибели. Именно по этому сценарию собирался действовать «Центр» и его военные союзники из США и НАТО (план разрушения России 2005 года).

Чтобы реализовать всё то, о чём было только что сказано, фактически, совершить подвиг, В.В.Путин подсунул западным аналитикам и разведчикам ложную цель в виде гражданского министра обороны. Помните господина А.Э.Сердюкова, недоброжелатели и критики? Как этот «дилетант и хапуга» ни разрушал нашу оборонку! Что он только ни придумывал! Сколько было закрыто наших военных училищ. А какие деньги украдены! Сколько разговоров, криков и критики. Зачем всё это? Неужели не понятно? Чтобы скрыть то, что ковалось совершенно в другом месте, в том ведомстве, которое возглавлял Сергей Шойгу. Как только Кужугетовича тогда ни разносили. Дескать, в МЧС он создаёт армию, чтобы захватить в России власть и так далее. Злодей, да и только. Но в короткий срок вновь созданная армия, воспитанная на тех же принципах, что и советская, духовно обновленная и прекрасно экипированная, заняла своё место в нашем обществе, а её создатель занял пост министра обороны страны. Неужели не понимаете, господа хорошие, за что Сердюков был награждён? За воровство и развал не награждают.

Представляете, сколько потратил наш президент сил, чтобы возродить Россию как великую державу? Превратить её из сырьевого придатка Запада в суверенную самодостаточную державу. Мне не хочется останавливаться на деятельности Путина по возвращению в Россию захваченных западными компаниями наших недр. Скажу, что в настоящее время все без исключения месторождения полезных ископаемых вернулись отечеству. Не хочу останавливаться на создании президентом государственного банка (Внешторгбанка) с правом эмиссии, благодаря чему в России появились средства на восстановление ВПК и гражданской промышленности. Скажу только, что появление в России своих денег, независимых от доллара, повергло западных «партнёров» в шок. Это был удар ниже пояса. Удар, которого за кордоном никто не ждал. Мне не хочется рассказывать читателю, как Владимир Владимирович избавил наше общество от олигархов. Где они теперь все эти заносчивые и «независимые» ставленники Запада? Кто-то убрался из России, но многие остались и работают в интересах нашего общества.

Мне хочется остановиться на другом, более существенном. На тех геополитических задачах, которые решил наш президент за последнее время. Но, чтобы разобраться, что им сделано, надо понять и осознать одну немаловажную деталь. Как было выше сказано, земной социум управляется небольшой группой недолюдков из единого «Центра». Наднациональный центр, в целях конспирации, распылён, но он отлично работает. Главным его оружием являются деньги. По этой причине управление государствами посредством шантажа и подкупа идёт не так, как бы им хотелось – слишком медленно. «Центр» давно хочет получить над земным социумом власть политико-административную. Но как это сделать? Заставить своего цепного пса США вместе с его союзниками из НАТО завоевать весь мир – нереально. Раньше этому мешала военная мощь СССР, в настоящее время мешает военный потенциал России и сильная армия Китая. Если элиту Китая можно по ряду причин подчинить «Центру», то с Россией подобного не получится. Менталитет русских имперский и крайне независимый. Русские за всю свою тысячелетнюю историю никогда не перед кем не прогибались. В основной своей массе они предпочтут смерть рабству. Возникает вопрос: что с ними делать? Путинская обновлённая Россия стала проблемой на пути к административному мировому господству. Вот и был стратегами «Центра» разработан глобальный геополитический проект. Для его реализации стал использоваться мусульманский фундаментализм, отрицающий ценности западной цивилизации. Господа недоброжелатели, вы что, всерьёз думаете, что либералы Запада от нечего делать, просто так, для своей забавы, раскрутили у себя сексуальную революцию, а потом дали западной женщине юридические права верховодства над мужчиной? Фактически, и в Европе, и в Америке искусственно был создан матриархат, который породил все формы феминизма. А потом началось, вообще, небывалое: половых извращенцев назвали сексуальными меньшинствами и превратили в особую касту, которая в социальном плане стала элитарной. Как следствие, на Западе появились однополые браки, средний пол и все остальные извращения. Зачем это было сделано? Неужели не понятно, что не просто так. Это проект для того, чтобы озлобить на обезумевших европейцев-христиан мусульманские страны юга. Со временем мусульманам была подсунута идея тотальной войны с обезумевшими «неверными». Но, чтобы террористические организации охватили все государства планеты, нужны огромные средства. Что-что, а денег у «Центра» более чем достаточно – в его распоряжении печатный станок. А план получения политической власти над нациями и народами планеты предельно прост: когда во всех странах Земли, на всех континентах начнут греметь взрывы, и простые люди будут гибнуть тысячами, а правительства терзаемых террористами стран распишутся в своём бессилии, (надо быть идиотом, чтобы не понять почему; потому что «Центр» не даст ни одному правительству справиться с тем, что им создано), тогда народные массы, выйдя на улицы, будут готовы принять все условия, лишь бы подобный кошмар поскорее кончился. И никому в голову не придёт, что они отдадут себя во власть тем силам, которые всю эту процедуру организовали и успешно финансируют. Таково сознание невежественного, отупевшего от ужаса обывателя. Спасибо, что гремят пока толовые взрывы. Похоже, это предупреждение. Когда начнут взрываться ядерные устройства, тогда земной социум окажется перед выбором: с одной стороны, верная смерть, а с другой – есть хоть какая-то надежда.

Я кратко познакомил вас с проектом «Центра». Он неплохо изложен в известных всем «Протоколах», которые озвучили Теодор Герцль и Макс Нордау. Идея не новая, и она начала было на Земле реализовываться, но кто её парализовал? Опять Россия во главе со своим президентом. Для чего был завоёван американцами Ирак? Зачем нужно было громить Ливию и Сирию? Я вас спрашиваю, господа недоброжелатели. Неужели не понятно, что на этих территориях «Центр» пытается создать ядро мирового терроризма. Название может быть любым. Теперь-то вы понимаете, господа хорошие, зачем нам была нужна война в Сирии? Россия уничтожила ядро мирового терроризма, и этим сорвала планы «Центра». Придя в Сирию, мы спасли не только страны Европы, но и народы обеих Америк, включая США. Конечно, борьба далеко не окончена. Всё ещё впереди, но инициатива теперь у нас. Не получилось у «Центра», используя иммигрантов-беженцев, уходящих от ИГИЛ, создать в Европе новый мусульманский халифат и бросить его против ненавистной России. Владимиру Владимировичу удалось вырвать из-под диктата транснационалов не только Россию, но и часть стран Западной Европы, например, Финляндию, вместе с ней Чехию, Словакию, Венгрию, Сербию. Что это, если не крупная геополитическая победа? Что остаётся делать «Центру», когда весь его проект захвата политико-административной власти над социумом развалился? Правильно, уничтожить восставшую из пепла Россию. Вот почему американцы, следуя команде «Центра», выходят из соглашения по ракетам малой и средней дальности. Неужели не понятно, что нас снова пытаются напугать и навязать свои условия, как это было при Горбачёве? Всё повторяется. По этой причине в России активизировалась пятая колонна, вместе с ней и шестая. Плюс ко всему появилась куча горлопанов, которым каждый день вбивается в голову, какой у нас плохой президент, и что пора его «отправить на мыло». Старинный проект столетней давности продолжает работать.

То, что Путину сейчас как никогда тяжело, это факт. Как президент он вынужден решать, прежде всего, стратегические задачи, с которыми он, кстати, блестяще справляется. Но на то, что творят в стране враги народа, неважно какие, просто дураки или продажные, у президента не хватает времени. Происходит точно так же, как было у Сталина в конце 40-х, потому троцкистам столько удалось. Но народ в 30-х и 40-х понимал, что происходит, и не торопился винить первое лицо государства в своих бедах. Наши деды были куда умнее и образованнее нас с вами, господа. А что мы делаем? Выступая против президента, кому мы помогаем? Неужели не понятно, что нашим западным врагам? Тем самым, которые пытаются захватить власть над миром. Сколько можно смотреть на происходящее, но ничего кроме «комбинации из трёх пальцев» перед собой не видеть? Сколько можно быть слепыми? Неужели, господа-горлопаны, вы забыли то полезное и нужное для России, что было сделано нашим лидером? Благодаря его усилиям наступил мир на Кавказе. При Ельцине великая Россия проиграла войну Чечне!! Мы проиграли горстке сепаратистов, прошли через такой позор! Его организовали по указке западных хозяев кремлёвские либералы. Владимир Владимирович позор смыл и прекратил войну, причём так умело, что не затронул самолюбия гордых кавказцев. Ему удалось остановить вымирание страны и, прежде всего, государствообразующего народа. Благодаря инициативе президента выплачиваются немалые детские пособия, а за матерями сохраняются в течение 3-х лет после рождения ребёнка места работы. И государство всесторонне поддерживает рождение последующих детей. Никто иной, а Владимир Владимирович своим указом запретил вывозить наших детей за кордон. Только за это нашему президенту надо поставить памятник. Его указ спас жизни многим тысячам ребятишек, которых вместо определения в семьи, расчленяли на органы. Неужели и это вам не известно, любители посплетничать? Или вы разделяете мнение либералов, которые «страдают» от того, что российские дети потеряли возможность жить на милом их сердцу Западе? При Путине наша страна стала присоединять к себе утраченные территории. Началось всё с Южной Осетии и Абхазии, потом вернулся к России Крым, затем на очереди встал Донбасс с Луганском и вся Новороссия.

Но вас, господа крикуны и любители обливать грязью первое лицо государства, это тоже не радует?! Вы что так устроены, что не хотите видеть очевидное? Или вам так промыли мозги, что вы превратились в попугаев-биороботов? Беда с вами, да и только. Потому что надо быть полным идитом, чтобы не видеть простых вещей, о которых было сказано выше. Не понимать, что коррупция, в появлении которой вы обвиняете президента, не его вина. Она является свойством рыночной экономики, и поэтому бороться с ней – бессмысленное занятие, и ни к чему не приведёт. Она начнёт маскироваться, не станет столь наглой и бессовестной, но никуда не денется. Что коррупция из себя представляет? Зарплата за услуги. Всего-навсего. Чиновники торгуют своими возможностями, вот и всё. Так как у нас рынок, то получается, что продаётся всё, что только можно продать. Такова наша современная жизнь.

Один знакомый писатель из Петербурга сказал, что у нас в России есть контингент людей, коих немало, которым во все времена, начиная с эпохи царя Гороха или ещё раньше, было наплевать на своё отечество, на его успехи или потери. Им без разницы, распадётся страна или нет, захватят её враги, или она уцелеет. Их не волнует и судьба нашего народа: вымирает русский народ, ну и пусть, что в этом особенного, сколько народов на Земле вымерло? Почему из-за подобных пустяков надо волноваться? Таких людей трогают только личные, шкурные, интересы, их извращённое сознание, нацеленное только на разного рода приобретения и получение удовольствий. Сколько бы они ни приобретали, сколько бы ни накапливали, им всё будет мало, они никогда не будут довольны. Если что-то у них не так, что-то не получается, они с остервенением начинают ругать первое лицо государство. Не себя, что где-то в чём-то дали маху, а того человека, который возглавляет общество, будь то царь, император, генсек или президент. Такова их природа, и доказать что-то подобным практически невозможно, потому что дальше своего носа они ничего не хотят видеть. Объяснять им прописные истины – пустая трата сил. Печально то, что не успокаиваются они и тогда, когда их ненасытная утроба трещит по швам. По данным современной статистики, простые люди нашей страны, живущие от зарплаты до зарплаты, к нашему президенту относятся с уважением, они видят, сколько он делает для России, и понимают, как ему бывает трудно. Ненавидят и проклинают В.В.Путина, в основном, люди состоятельные, либо конченые лентяи, которые не хотят трудиться. И те, и другие всегда всем недовольны и до России им нет дела. Кроме того, их усердно подогревают западные «доброжелатели».

Такова наша российская действительность, её нам надо понять. Пора бы нам воспитать в себе чувство справедливости и научиться видеть, что происходит в социуме, какие силы в нём действуют, и какую роль в становлении России как мировой державы играет президент. Да, кучка врагов внутри страны всё ещё сильна, но придёт время, и от неё останутся одни воспоминания. Главное, не надо мешать лидеру страны в его подвижничестве, не надо своим злословием толкать палки в колёса и мешать предстоящим реформам, они уже начались и направлены на сохранение целостности нашей родины. Автор имеет в виду курс президента на укрупнение регионов. Наша задача не ругать В.В.Путина и его команду за преобразования, а помогать президенту и его людям решать сложные задачи по усилению России как самостоятельной великой региональной цивилизации. Мы как граждане обязаны встать плечом к плечу с нашим лидером в борьбе с пятой колонной и всеми остальными? В информационном плане нам это под силу, главное, понять, что происходит, видеть и вовремя принять меры. Как вам хорошо известно, граждане и соратники, мы должны создать единый банк информации о том, как работают главы регионов и лидеры автономий. Это важно не только для первого лица государства, но и для нашего уставшего от лжи народа.

И последнее. Как говорят, на чужой роток не накинуть платок, но всё равно как бы сложно ни было, надо постараться информационным воздействием нейтрализовать горлопанов, тех, кто своей необоснованной критикой и обливанием грязью первого лица, раскачивает лодку нашей государственности. Я представляю, как это трудно, но что делать? Придётся невежд и взрослых детей ставить на место, иначе нам не сплотить народ вокруг нашего лидера. Победа же наша в сплочении. Пора бы нам это понять!

Источник: anagaminx.livejournal.com