ЦБ и Глазьев, коронавирус и Платошкин
В очередном еженедельном субботнем прямом эфире в моём Instagram вы, уважаемые подписчики, задавали много интересных вопросов: о попытке ЦБ «снизить медийную активность» Сергея Юрьевича Глазьева, о происхождении коронавируса и политико-экономические последствия всемирной пандемии, об антисоветском сериале «Зулейха открывает глаза» и о Н.Н.Платошкине, а также о многом-многом другом.
P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:
Прямой эфир каждую субботу в 18:00
Дорогие друзья!
Каждую субботу в 18:00 мы встречаемся с вами в моём Инстаграмме: https://instagram.com/nstarikov_ru Приходите, подключайтесь к трансляции. Рад ответить на все задаваемые вопросы!
- Кризис и страх – как способ управления
- Три «э» новой реальности 2020 — Экономика, Эпидемия, Экспансия
- Путь к суверенной эмиссии – «национализация рубля»
- Национализация рубля и прямой эфир в инстаграмме
- Сталин – ответы на вопросы
- Он-лайн презентация моей новой книги
- Сидим дома – отвечаем на вопросы подписчиков
Источник: https://nstarikov.ru/cb-i-glazev-koronavirus-i-platoshkin-115063