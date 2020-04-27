ЦБ и Глазьев, коронавирус и Платошкин

В очередном еженедельном субботнем прямом эфире в моём Instagram вы, уважаемые подписчики, задавали много интересных вопросов: о попытке ЦБ «снизить медийную активность» Сергея Юрьевича Глазьева, о происхождении коронавируса и политико-экономические последствия всемирной пандемии, об антисоветском сериале «Зулейха открывает глаза» и о Н.Н.Платошкине, а также о многом-многом другом.

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Прямой эфир каждую субботу в 18:00 Дорогие друзья!

Каждую субботу в 18:00 мы встречаемся с вами в моём Инстаграмме: https://instagram.com/nstarikov_ru Приходите, подключайтесь к трансляции. Рад ответить на все задаваемые вопросы!

P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:

Источник: https://nstarikov.ru/cb-i-glazev-koronavirus-i-platoshkin-115063