Почему Платошкин — не Навальный

В новом прямом эфире, что традиционно проходит в моём Инстаграмм по субботам в 18:00, было задано множество вопросов — от ареста Платошкина до массовых протестов в США. Вопросы были инверсными, и вот что из этого получилось.

Хронометраж:

00:00 — О поправках к Конституции РФ

03:18 — Почему КПРФ против поправок к Конституции

03:41 — О задержании Платошкина

07:21 — Станет ли нормой дистанционное образование после коронавируса

07:50 — Когда рухнет доллар

08:27 — О вывозе российского золота в Великобританию

10:06 — Будут ли другие изменения к Конституции РФ

10:55 — Нужна ли интеграция постсоветского пространства для России

11:36 — Нужно ли ужесточить правила въезда для мигрантов

12:30 — О геополитической партии в шахматы

14:45 — Об отношении к Петру III

16:04 — Как умер Гитлер

16:48 — Был ли сын Хрущева предателем

17:17 — О книге Паршева «Почему Россия не Америка»

17:57 — Уходит ли химия власти Президента Путина

18:32 — Об идеях Александра Проханова

18:49 — Кто сегодня доминирует на политическом поле

21:04 — Навёл ли коронавирус «свои» порядки

22:24 — О роли Игнатьева в смерти Сталина

22:56 — О владельцах мировых денег

23:42 — О раздаче паспортов всем гражданам Украины

26:37 — О важности исторической правды для подрастающего поколения

27:37 — Почему важна национализация Центрального Банка

28:18 — Что происходит в США

31:52 — Для чего нужно изучать геополитику

33:14 — Какова боеготовность Российской армии

33:45 — О движении «Патриоты Великого Отечества»

35:38 — Что «прикрывает» пандемия коронавируса

39:06 — Будет ли в России социализм

39:56 — Произойдёт ли Госпереворот в Америке

41:56 — Об американских советниках в России

43:33 — Чем закончатся беспорядки в США

45:55 — О заговоре против Берии

47:11 — О политике Путина и отходе от доллара

46:16 — О позиции России по отношении к нацизму

50:28 — О статистике по заболеваемости коронавирусом

51:31 — О втором гражданстве депутатов ГД

52:59 — О ценах на газ

53:33 — О воспитании Российской молодежи

53:48 — Об идее коммунизма в России

55:57 — Кто «писал доносы» на Платошкина

57:21 — Был ли Микоян иностранным агентов

58:11 — О противостоянии Михалкова с глобалистами

58:30 — О национализации природных ресурсов

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P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:

Источник: https://nstarikov.ru/pochemu-platoshkin-ne-navalnyj-115942