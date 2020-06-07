Почему Платошкин — не Навальный
В новом прямом эфире, что традиционно проходит в моём Инстаграмм по субботам в 18:00, было задано множество вопросов — от ареста Платошкина до массовых протестов в США. Вопросы были инверсными, и вот что из этого получилось.
Хронометраж:
00:00 — О поправках к Конституции РФ
03:18 — Почему КПРФ против поправок к Конституции
03:41 — О задержании Платошкина
07:21 — Станет ли нормой дистанционное образование после коронавируса
07:50 — Когда рухнет доллар
08:27 — О вывозе российского золота в Великобританию
10:06 — Будут ли другие изменения к Конституции РФ
10:55 — Нужна ли интеграция постсоветского пространства для России
11:36 — Нужно ли ужесточить правила въезда для мигрантов
12:30 — О геополитической партии в шахматы
14:45 — Об отношении к Петру III
16:04 — Как умер Гитлер
16:48 — Был ли сын Хрущева предателем
17:17 — О книге Паршева «Почему Россия не Америка»
17:57 — Уходит ли химия власти Президента Путина
18:32 — Об идеях Александра Проханова
18:49 — Кто сегодня доминирует на политическом поле
21:04 — Навёл ли коронавирус «свои» порядки
22:24 — О роли Игнатьева в смерти Сталина
22:56 — О владельцах мировых денег
23:42 — О раздаче паспортов всем гражданам Украины
26:37 — О важности исторической правды для подрастающего поколения
27:37 — Почему важна национализация Центрального Банка
28:18 — Что происходит в США
31:52 — Для чего нужно изучать геополитику
33:14 — Какова боеготовность Российской армии
33:45 — О движении «Патриоты Великого Отечества»
35:38 — Что «прикрывает» пандемия коронавируса
39:06 — Будет ли в России социализм
39:56 — Произойдёт ли Госпереворот в Америке
41:56 — Об американских советниках в России
43:33 — Чем закончатся беспорядки в США
45:55 — О заговоре против Берии
47:11 — О политике Путина и отходе от доллара
46:16 — О позиции России по отношении к нацизму
50:28 — О статистике по заболеваемости коронавирусом
51:31 — О втором гражданстве депутатов ГД
52:59 — О ценах на газ
53:33 — О воспитании Российской молодежи
53:48 — Об идее коммунизма в России
55:57 — Кто «писал доносы» на Платошкина
57:21 — Был ли Микоян иностранным агентов
58:11 — О противостоянии Михалкова с глобалистами
58:30 — О национализации природных ресурсов
P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:
Прямой эфир каждую субботу в 18:00
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- Почему мы Победили, Билл Гейтс и чипирование
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Источник: https://nstarikov.ru/pochemu-platoshkin-ne-navalnyj-115942