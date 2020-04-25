Кризис и страх – как способ управления

Несколько месяцев назад на одном из эфиров я познакомился с к.с.н. Адамской Любовью Владимировной, которая в нынешних условиях пригласила меня прочитать лекцию её студентам по интернету.

Выступление было посвящено сложившейся ситуации в мире и экономическим последствиям, связанных с пандемией. После выступления, как водится, ответил на вопросы студентов.

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Источник: https://nstarikov.ru/krizis-i-strah-kak-sposob-upravlenija-115005