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Кризис и страх – как способ управления

08:59. 25 апреля 2020 32 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Несколько месяцев назад на одном из эфиров я познакомился с к.с.н. Адамской Любовью Владимировной, которая в нынешних условиях пригласила меня прочитать лекцию её студентам по интернету.
Выступление было посвящено сложившейся ситуации в мире и экономическим последствиям, связанных с пандемией. После выступления, как водится, ответил на вопросы студентов.

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Источник: https://nstarikov.ru/krizis-i-strah-kak-sposob-upravlenija-115005

Метки: блог, Видео

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