Кризис и страх – как способ управления
Несколько месяцев назад на одном из эфиров я познакомился с к.с.н. Адамской Любовью Владимировной, которая в нынешних условиях пригласила меня прочитать лекцию её студентам по интернету.
Выступление было посвящено сложившейся ситуации в мире и экономическим последствиям, связанных с пандемией. После выступления, как водится, ответил на вопросы студентов.
Также напоминаю, что сегодня в 18:00 встречаемся в прямом эфире в моём инстаграмме.
P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:
Прямой эфир каждую субботу в 18:00
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Каждую субботу в 18:00 мы встречаемся с вами в моём Инстаграмме: https://instagram.com/nstarikov_ru Приходите, подключайтесь к трансляции. Рад ответить на все задаваемые вопросы!
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Источник: https://nstarikov.ru/krizis-i-strah-kak-sposob-upravlenija-115005